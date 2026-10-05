Віскі вперше відправлять у космос для витримки

Фото: University of Glasgow/Chris James/PA

Віскі вперше буде дистильовано в космосі в межах експерименту, який також вимірюватиме, як спиртний напій дозріває в середовищі за межами земної атмосфери. Про це УНН пише з посиланням на Sky News.

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Інженери з Шотландії та Японії планують запустити ракету в 2028 році, відправивши супутник зі зразками алкоголю та його основних інгредієнтів на п'ятирічну місію на орбіту Землі.

Сподіваються, що часті зміни між екстремальною спекою та крижаним холодом, які відчуває віскі, обертаючись навколо планети кожні 90 хвилин, можуть пришвидшити процес дозрівання.

Це потенційно може відкрити шлях до майбутнього виробництва віскі космічної витримки, який, за очікуваннями вченого, що стоїть за проєктом, матиме "дуже сміливі" смаки в результаті своєї незвичайної подорожі.

Хоча такий віскі матиме астрономічні ціни через вартість запуску та повернення, уже відомо, що затяті колекціонери платять сотні тисяч за деякі з рідкісних пляшок.

Доктор Жиль Байле з Університету Глазго сказав, що низка студентів вирушила з Шотландії до Японії, щоб допомогти у спільній розробці "кубсату", який міститиме крихітні зразки віскі та інгредієнти.

Кубсат «Space Puffin». Фото: University of Glasgow/Chris James/PA

Очікується також, що дослідження дасть уявлення про те, як можуть працювати орбітальні фабрики, що могли б розробляти молекули для ліків, які важко виробляти на Землі.

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