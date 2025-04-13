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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

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Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 31517 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 161967 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 139774 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 142535 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 136438 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 136319 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196762 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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12:27 • 7918 перегляди

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Ісландська компанія Hvalur, що полює на китів, скасувала сезон через падіння цін у Японії та економічну невизначеність. Ситуацію переглянуть наступного року.

Новини Світу • 13 квітня, 14:18 • 7812 перегляди

Європа представить Трампу план щодо України протягом кількох тижнів - ЗМІ

Велика Британія та Франція представлять Трампу план сил для України, сподіваючись переконати США надати гарантії безпеки Києву. Військові керівники опрацьовують деталі європейської коаліції.

Війна • 11 квітня, 20:13 • 6722 перегляди

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Нові мита США можуть призвести до подорожчання ігрових консолей Nintendo та Sony. Ціна Switch 2 або PS5 може зрости на 30%, оскільки виробництво зосереджене в Китаї.

Технології • 11 квітня, 11:09 • 3748 перегляди

Глобальний рівень переробки пластику залишається незмінним, попри зростання його виробництва - дослідження

Дослідження показує, що переробка пластику майже не зростає, попри збільшення його виробництва. У 2022 році лише 9,5% нового пластику було зроблено з перероблених матеріалів.

Новини Світу • 11 квітня, 09:17 • 9196 перегляди

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Завод, що входить до ВПК рф, пошкоджено. Україна, ЄС, США, Британія, Японія та Швейцарія ввели санкції проти заводу через підтримку війни.

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Україна та Японія підписали грантову угоду на $58 мільйонів: куди підуть гроші

Україна та Японія підписали угоду про виділення 58 млн доларів на гуманітарне розмінування, енергетику та відновлення інфраструктури. Японія вже надала Україні 12 млрд доларів допомоги.

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"КНДР прагне створити найсильнішу ядерну силу": сестра Кім Чен Ина висміяла заклики до денуклеаризації Північної Кореї

Сестра Кім Чен Ина заявила, що Північна Корея ніколи не відмовиться від своєї ядерної програми. Будь-які переговори про денуклеаризацію є запереченням суверенітету країни.

Новини Світу • 9 квітня, 14:54 • 13536 перегляди

Як Азія рятує економіку від тарифів Трампа: стратегії Японії, Індії, Південної Кореї

Азійські країни реагують на тарифи США, захищаючи свої фінансові інтереси. Японія веде переговори, Південна Корея надає підтримку автовиробникам, Індія знижує ставки.

Економіка • 9 квітня, 11:30 • 7918 перегляди

"Цілують мене в дупу": Трамп заявив, що країни готові на все заради угод через мита США

Дональд Трамп запровадив надвисокі мита на імпорт для низки країн. За його словами, світові лідери готові на все, щоб укласти торгові угоди із США.

Економіка • 9 квітня, 05:56 • 5805 перегляди

104% на китайський імпорт: США загострюють торговельну війну

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Новини Світу • 9 квітня, 04:03 • 4065 перегляди

“Хлопці є хлопці”: у Білому домі відреагували на висловлювання Маска на адресу торгового радника США

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В префектурі Вакаяма за допомогою 3D-друку звели нову залізничну станцію на місці старої дерев'яної будівлі 1948 року. Будівництво тривало лише шість годин.

Новини Світу • 8 квітня, 11:15 • 10437 перегляди

Близько 70 країн звернулися до США на тлі нових мит Трампа

Бессент заявив про бажання майже 70 країн допомогти у відновленні світової торгівлі. Також США планують переговори з Японією для втілення бачення президента щодо нової ери торгівлі.

Економіка • 8 квітня, 05:32 • 4531 перегляди

Медичний гелікоптер впав у море біля Японії: троє загиблих

Біля Японії зазнав аварії медичний гелікоптер. Троє людей загинули, серед них пацієнтка, лікар та доглядач. Пілота, механіка та медсестру вдалося врятувати.

Новини Світу • 7 квітня, 14:55 • 9141 перегляди

Буде ще гірше? Ринки США і світу відчувають кризу через дії Трампа

Через мита Трампа та торговельну війну ситуація на ринках погіршується. Акції США падають, а азійські ринки потерпають від найгіршого тижня з часів пандемії.

Економіка • 7 квітня, 14:09 • 10158 перегляди

Імператор Японії відвідав поле битви Другої світової війни на острові Іводзіма

Нарухіто та Масако вклонилися меморіалу, відзначивши 80-ті роковини битви за Іводзіму. Острів, де загинули тисячі солдатів, закритий для цивільних.

Новини Світу • 7 квітня, 11:44 • 8537 перегляди

Світові акції падають, оскільки Трамп не збирається пом’якшувати свою митну політику - FT

Ф'ючерси на американські фондові індекси та азійські акції різко впали після заяви Трампа про збереження масштабних тарифів. Падіння сталось на фоні побоювань глобальної економічної рецесії.

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Попередньо, внаслідок короткого замикання загорівся електромобіль Nissan LEAF. Речник ДСНС спростував чутки про вибух, пояснивши, що хлопок міг бути спричинений коротким замиканням.

Київ • 7 квітня, 08:54 • 12115 перегляди

Навчання Китаю навколо Тайваню: країни G7 виступили зі спільною заявою

Міністри закордонних справ країн G7 висловили стурбованість через провокаційні дії Китаю навколо Тайваню. Вони закликали до миру та стабільності в Тайванській протоці.

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Володимир Зеленський розкритикував посла США за слабку реакцію на удар рф по Кривому Рогу. Він подякував іншим країнам за підтримку та закликав до посилення санкцій.

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Іноземні партнери України відреагували на жорстокий удар рф по мирних людях у Кривому Розі

Вчора росія завдала удару по Кривому Рогу. Загинуло щонайменше 19 людей, з них 9 дітей. Світова спільнота висловила співчуття родинам загиблих та засудила російську агресію.

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Мита Трампа призвели до найрізкішого падіння акцій США з часів COVID: ситуація на ринках

Глобальні фондові ринки впали після оголошення Трампом нових мит. Найбільше постраждали акції Nike, Apple, H&amp;M та інших компаній, що залежать від імпорту.

Економіка • 4 квітня, 10:30 • 4680 перегляди

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Ф'ючерси на S&amp;P 500 та Nasdaq впали після оголошення Трампом нових мит на імпорт з Китаю, ЄС та Японії. Ціна на золото зросла на тлі побоювань інвесторів.

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Трамп ввів нові мита для окремих країн: повний список

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НАТО посилить співпрацю з партнерами, використовуючи досвід війни в Україні

Марк Рютте заявив, що НАТО прагне посилити співпрацю з партнерами в оборонній сфері та обміну досвідом. Альянс враховує досвід війни в Україні та аналізує його.

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Запроваджені Трампом мита відкриють нову еру ризиків для світової економіки - Bloomberg

Трамп планує масштабні обмеження торгівлі, що може перевернути світову систему. Економісти попереджають про ризики рецесії та зростання інфляції через нові мита.

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Адміністрація Трампа готує указ про збільшення експорту зброї - Reuters

Адміністрація Трампа планує указ, що полегшить експорт військової техніки, збільшивши мінімальні суми для розгляду Конгресом. Це може збільшити продажі зброї великим оборонним підрядникам.

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Китай вимагає від США відмовитися від мит для переговорів

Ван Ї заявив, що США повинні скасувати мита на китайські товари, перш ніж обговорювати роль Пекіна у фентаніловій кризі. Китай готовий до рівноправних консультацій.

Новини Світу • 2 квітня, 06:58 • 5843 перегляди

Китай проводить масштабні військові навчання навколо Тайваню Strait Thunder-2025A

Китай розпочав другий етап військових навчань навколо Тайваню, Strait Thunder-2025A, для блокування острова. Міжнародна спільнота висловила занепокоєння діями Китаю.

Новини Світу • 2 квітня, 01:17 • 9814 перегляди