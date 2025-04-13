Ісландська компанія Hvalur, що полює на китів, скасувала сезон через падіння цін у Японії та економічну невизначеність. Ситуацію переглянуть наступного року.
Велика Британія та Франція представлять Трампу план сил для України, сподіваючись переконати США надати гарантії безпеки Києву. Військові керівники опрацьовують деталі європейської коаліції.
Нові мита США можуть призвести до подорожчання ігрових консолей Nintendo та Sony. Ціна Switch 2 або PS5 може зрости на 30%, оскільки виробництво зосереджене в Китаї.
Дослідження показує, що переробка пластику майже не зростає, попри збільшення його виробництва. У 2022 році лише 9,5% нового пластику було зроблено з перероблених матеріалів.
Завод, що входить до ВПК рф, пошкоджено. Україна, ЄС, США, Британія, Японія та Швейцарія ввели санкції проти заводу через підтримку війни.
Україна та Японія підписали угоду про виділення 58 млн доларів на гуманітарне розмінування, енергетику та відновлення інфраструктури. Японія вже надала Україні 12 млрд доларів допомоги.
Сестра Кім Чен Ина заявила, що Північна Корея ніколи не відмовиться від своєї ядерної програми. Будь-які переговори про денуклеаризацію є запереченням суверенітету країни.
Азійські країни реагують на тарифи США, захищаючи свої фінансові інтереси. Японія веде переговори, Південна Корея надає підтримку автовиробникам, Індія знижує ставки.
Дональд Трамп запровадив надвисокі мита на імпорт для низки країн. За його словами, світові лідери готові на все, щоб укласти торгові угоди із США.
В США набули чинності нові торговельні обмеження з надвисокими митами у 104% на китайський імпорт. Фінансові ринки відреагували падінням індексів та валют в Азії.
Ілон Маск знову розкритикував радника Білого дому Пітера Наварро, назвавши його невігласом через заяви про виробництво Tesla. Білий дім дозволив "спаринг", визнаючи різні погляди.
В префектурі Вакаяма за допомогою 3D-друку звели нову залізничну станцію на місці старої дерев'яної будівлі 1948 року. Будівництво тривало лише шість годин.
Бессент заявив про бажання майже 70 країн допомогти у відновленні світової торгівлі. Також США планують переговори з Японією для втілення бачення президента щодо нової ери торгівлі.
Біля Японії зазнав аварії медичний гелікоптер. Троє людей загинули, серед них пацієнтка, лікар та доглядач. Пілота, механіка та медсестру вдалося врятувати.
Через мита Трампа та торговельну війну ситуація на ринках погіршується. Акції США падають, а азійські ринки потерпають від найгіршого тижня з часів пандемії.
Нарухіто та Масако вклонилися меморіалу, відзначивши 80-ті роковини битви за Іводзіму. Острів, де загинули тисячі солдатів, закритий для цивільних.
Ф'ючерси на американські фондові індекси та азійські акції різко впали після заяви Трампа про збереження масштабних тарифів. Падіння сталось на фоні побоювань глобальної економічної рецесії.
Nintendo відтермінувала попередні замовлення Switch 2 у США через невизначеність з митами Трампа. Акції компанії впали на 10%, попри запланований випуск консолі 5 червня.
Попередньо, внаслідок короткого замикання загорівся електромобіль Nissan LEAF. Речник ДСНС спростував чутки про вибух, пояснивши, що хлопок міг бути спричинений коротким замиканням.
Міністри закордонних справ країн G7 висловили стурбованість через провокаційні дії Китаю навколо Тайваню. Вони закликали до миру та стабільності в Тайванській протоці.
Володимир Зеленський розкритикував посла США за слабку реакцію на удар рф по Кривому Рогу. Він подякував іншим країнам за підтримку та закликав до посилення санкцій.
Вчора росія завдала удару по Кривому Рогу. Загинуло щонайменше 19 людей, з них 9 дітей. Світова спільнота висловила співчуття родинам загиблих та засудила російську агресію.
Глобальні фондові ринки впали після оголошення Трампом нових мит. Найбільше постраждали акції Nike, Apple, H&M та інших компаній, що залежать від імпорту.
Ф'ючерси на S&P 500 та Nasdaq впали після оголошення Трампом нових мит на імпорт з Китаю, ЄС та Японії. Ціна на золото зросла на тлі побоювань інвесторів.
Президент США оголосив про введення нових мит для окремих країн. Зокрема, Китай - 34%, Євросоюз та Велика Британія - 20%.
Марк Рютте заявив, що НАТО прагне посилити співпрацю з партнерами в оборонній сфері та обміну досвідом. Альянс враховує досвід війни в Україні та аналізує його.
Трамп планує масштабні обмеження торгівлі, що може перевернути світову систему. Економісти попереджають про ризики рецесії та зростання інфляції через нові мита.
Адміністрація Трампа планує указ, що полегшить експорт військової техніки, збільшивши мінімальні суми для розгляду Конгресом. Це може збільшити продажі зброї великим оборонним підрядникам.
Ван Ї заявив, що США повинні скасувати мита на китайські товари, перш ніж обговорювати роль Пекіна у фентаніловій кризі. Китай готовий до рівноправних консультацій.
Китай розпочав другий етап військових навчань навколо Тайваню, Strait Thunder-2025A, для блокування острова. Міжнародна спільнота висловила занепокоєння діями Китаю.