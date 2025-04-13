Ф'ючерси на акції США падають, золото росте після заяв Трампа про мита

Ф'ючерси на S&P 500 та Nasdaq впали після оголошення Трампом нових мит на імпорт з Китаю, ЄС та Японії. Ціна на золото зросла на тлі побоювань інвесторів.