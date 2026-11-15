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У Японії виявили 1000 серверів для ШІ-атак на сайти світу

Київ • УНН

 • 2252 перегляди

Японські фахівці виявили близько 1000 серверів із ШІ-інструментами для пошуку вразливостей і крадіжки конфігурацій. Експерти прогнозують складніші атаки.

У Японії виявили 1000 серверів для ШІ-атак на сайти світу

У Японії виявили близько 1000 серверів, які могли автоматично шукати вразливості та атакувати вебсайти по всьому світу. Про це повідомляє Kyodo News, передає УНН.

Деталі

За наявною інформацією, розслідування провів Японський центр координації реагування на комп'ютерні надзвичайні ситуації спільно з іноземними компаніями з кібербезпеки. На початку жовтня фахівці почали перевіряти підозрілі сервери та виявили на них інструменти штучного інтелекту.

Хакінг, який раніше вимагав часу навіть від тих, хто мав спеціалізовані знання, став простішим з появою високорівневого штучного інтелекту. Сервери, на яких розміщені ці інструменти, можна розмістити у фізичних приміщеннях або керувати ними через віртуальні фреймворки

 - пише видання.

За даними центру, більшість серверів розміщували платформи на базі штучного інтелекту, такі як інструмент для тестування на проникнення Artex. Як пише видання, вони шукали вразливості системи та намагалися викрасти файли конфігурації.

Один сервер містив сліди інструменту підтримки програмування, створеного штучним інтелектом американської компанії Anthropic PBC, що свідчить про те, що зловмисники перетворили штучний інтелект на зброю для покращення своїх хакерських можливостей. Деякі загальнодоступні сервери містили інструменти для аналізу внутрішньої структури додатків для смартфонів та програми для тестування системних вразливостей. Вважається, що зловмисники аналізували додатки та намагалися отримати несанкціонований доступ через інтерфейси, які обмінюються інформацією із зовнішніми системами

- пише видання.

Кен Саджо, аналітик JPCERT/CC, заявив, що оскільки штучний інтелект все ще перебуває на ранніх стадіях використання для кібератак, "у майбутньому кількість складніших атак зростатиме".

Нагадаємо

Штучний інтелект (ШІ) "може становити загрозу для всього людства" без вжиття відповідних заходів. Із таким попередженням перед Радою Безпеки ООН виступили керівники найбільших компаній, що займаються ШІ.

Алла Кіосак

СвітТехнології
Кібератака
ШІ (штучний інтелект)
Рада Безпеки ООН
Японія