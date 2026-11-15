В Японии обнаружили 1000 серверов для ИИ-атак на сайты по всему миру

В Японии обнаружили около 1000 серверов, которые могли автоматически искать уязвимости и атаковать веб-сайты по всему миру. Об этом сообщает Kyodo News, передает УНН.

Детали

Согласно имеющейся информации, расследование провел Японский центр координации реагирования на компьютерные чрезвычайные ситуации совместно с иностранными компаниями в сфере кибербезопасности. В начале октября специалисты начали проверять подозрительные серверы и обнаружили на них инструменты искусственного интеллекта.

Хакинг, который раньше требовал времени даже от тех, кто обладал специализированными знаниями, стал проще с появлением высокоуровневого искусственного интеллекта. Серверы, на которых размещены эти инструменты, можно разместить в физических помещениях или управлять ими через виртуальные фреймворки - пишет издание.

По данным центра, на большинстве серверов размещались платформы на базе искусственного интеллекта, такие как инструмент для тестирования на проникновение Artex. Как пишет издание, они искали уязвимости системы и пытались похитить файлы конфигурации.

Один сервер содержал следы инструмента поддержки программирования, созданного искусственным интеллектом американской компании Anthropic PBC, что свидетельствует о том, что злоумышленники превратили искусственный интеллект в оружие для улучшения своих хакерских возможностей. Некоторые общедоступные серверы содержали инструменты для анализа внутренней структуры приложений для смартфонов и программы для тестирования системных уязвимостей. Считается, что злоумышленники анализировали приложения и пытались получить несанкционированный доступ через интерфейсы, которые обмениваются информацией с внешними системами - пишет издание.

Кен Саджо, аналитик JPCERT/CC, заявил, что, поскольку искусственный интеллект все еще находится на ранних стадиях использования для кибератак, "в будущем количество более сложных атак будет расти".

Напомним

Искусственный интеллект (ИИ) "может представлять угрозу для всего человечества" без принятия соответствующих мер. С таким предупреждением перед Советом Безопасности ООН выступили руководители крупнейших компаний, занимающихся ИИ.