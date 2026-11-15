В Японии обнаружили 1000 серверов для ИИ-атак на сайты по всему миру

$45.3850.34
ukenru
11:03 • 1334 просмотра
Израиль предупредил США о возможном заговоре Ирана с целью убийства Трампа
Эксклюзив
08:31 • 16602 просмотра
Астропрогноз на 16–22 ноября 2026 года: Украина на пороге судьбоносных событий
08:06 • 20891 просмотра
Те, кто работает в тени: как агентура СБУ делает возможными самые сложные спецоперации
05:30 • 30149 просмотра
Украина имеет законное место в НАТО, а Путин на самом деле не хочет переговоров — Макрон
15 ноября, 04:16 • 33315 просмотра
Ограничения Starshield в Украине продолжаются — российские дроны стало сложнее перехватывать у фронта
15 ноября, 03:16 • 25084 просмотра
Ростовскую область РФ атаковали беспилотники — взрывы прогремели возле авиазавода в Таганроге и ТЭЦ в РостовеVideo
15 ноября, 02:38 • 20216 просмотра
Польша хочет получить украинские технологии обнаружения дронов в обмен на истребители МиГ-29
15 ноября, 01:55 • 20611 просмотра
В Киеве до конца февраля откроют две резервные переправы через Днепр — сколько это будет стоить
15 ноября, 01:16 • 15793 просмотра
Италия начала устанавливать на свои танки, которые передавала ВСУ, защиту от дронов по примеру Украины — что изменилось
15 ноября, 00:37 • 15401 просмотра
Трамп готовит жёсткий ответ демократам в Конгрессе — США грозит масштабный конституционный конфликт
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+6°
2.6м/с
66%
762мм
Популярные новости
Бейонсе спустя 18 лет раскрыла тайну свадьбы с Jay-Z — даже гости не знали, куда их пригласили15 ноября, 02:05 • 13642 просмотра
Джо Джонас расстался с моделью через 6 месяцев после публичного подтверждения романа — что стало причиной15 ноября, 03:05 • 12451 просмотра
Во Франции обнаружили 1500-летние захоронения германских воинов с золотом, мечами и боевыми конями15 ноября, 04:05 • 12229 просмотра
Что празднуют 15 ноября в Украине и мире 15 ноября, 04:55 • 13045 просмотра
Десятки артиллерийских систем, тысячи военнослужащих и сотни единиц техники — Генштаб сообщил о потерях рф за суткиPhoto05:22 • 14736 просмотра
публикации
Те, кто работает в тени: как агентура СБУ делает возможными самые сложные спецоперации08:06 • 20886 просмотра
Диабет может годами развиваться без симптомов: сколько украинцев страдают этим заболеванием и как его выявить14 ноября, 14:59 • 49993 просмотра
Криминалитет, ФСБ и НАБУ: использовали ли российские спецслужбы антикоррупционеров для атаки на СБУ?Video14 ноября, 14:31 • 37376 просмотра
Двойные стандарты НАБУ: почему повреждённые телефоны Дуки стали публичным аргументом, а история Магамедрасулова — нетVideo14 ноября, 09:01 • 49026 просмотра
UFC 334 в Нью-Йорке: главные бои и кард турнира13 ноября, 12:48 • 94537 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Илон Маск
Блогеры
Владимир Зеленский
Джефф Безос
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Франция
Иран
Реклама
УНН Lite
Глава Nvidia лишился должности после записки Рубио Трампу о вероятных связях с китайской разведкой — WP05:29 • 10253 просмотра
Что празднуют 15 ноября в Украине и мире 15 ноября, 04:55 • 13107 просмотра
Во Франции обнаружили 1500-летние захоронения германских воинов с золотом, мечами и боевыми конями15 ноября, 04:05 • 12285 просмотра
Джо Джонас расстался с моделью через 6 месяцев после публичного подтверждения романа — что стало причиной15 ноября, 03:05 • 12502 просмотра
Бейонсе спустя 18 лет раскрыла тайну свадьбы с Jay-Z — даже гости не знали, куда их пригласили15 ноября, 02:05 • 13690 просмотра
Актуальное
Техника
Старлинк
Социальная сеть
The New York Times
Сокол 9

В Японии обнаружили 1000 серверов для ИИ-атак на сайты по всему миру

Киев • УНН

 • 2300 просмотра

Японские специалисты обнаружили около 1000 серверов с ИИ-инструментами для поиска уязвимостей и кражи конфигураций. Эксперты прогнозируют более сложные атаки.

В Японии обнаружили 1000 серверов для ИИ-атак на сайты по всему миру

В Японии обнаружили около 1000 серверов, которые могли автоматически искать уязвимости и атаковать веб-сайты по всему миру. Об этом сообщает Kyodo News, передает УНН.

Детали

Согласно имеющейся информации, расследование провел Японский центр координации реагирования на компьютерные чрезвычайные ситуации совместно с иностранными компаниями в сфере кибербезопасности. В начале октября специалисты начали проверять подозрительные серверы и обнаружили на них инструменты искусственного интеллекта.

Хакинг, который раньше требовал времени даже от тех, кто обладал специализированными знаниями, стал проще с появлением высокоуровневого искусственного интеллекта. Серверы, на которых размещены эти инструменты, можно разместить в физических помещениях или управлять ими через виртуальные фреймворки

 - пишет издание.

По данным центра, на большинстве серверов размещались платформы на базе искусственного интеллекта, такие как инструмент для тестирования на проникновение Artex. Как пишет издание, они искали уязвимости системы и пытались похитить файлы конфигурации.

Один сервер содержал следы инструмента поддержки программирования, созданного искусственным интеллектом американской компании Anthropic PBC, что свидетельствует о том, что злоумышленники превратили искусственный интеллект в оружие для улучшения своих хакерских возможностей. Некоторые общедоступные серверы содержали инструменты для анализа внутренней структуры приложений для смартфонов и программы для тестирования системных уязвимостей. Считается, что злоумышленники анализировали приложения и пытались получить несанкционированный доступ через интерфейсы, которые обмениваются информацией с внешними системами

- пишет издание.

Кен Саджо, аналитик JPCERT/CC, заявил, что, поскольку искусственный интеллект все еще находится на ранних стадиях использования для кибератак, "в будущем количество более сложных атак будет расти".

Напомним

Искусственный интеллект (ИИ) "может представлять угрозу для всего человечества" без принятия соответствующих мер. С таким предупреждением перед Советом Безопасности ООН выступили руководители крупнейших компаний, занимающихся ИИ.

Алла Киосак

Новости МираТехнологии
Кибератака
ИИ (искусственный интеллект)
Совет Безопасности Организации Объединенных Наций
Япония