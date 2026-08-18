В Нацполиции заявили, что расценивают взрывы во Львове и Николаеве как целенаправленную атаку на систему правопорядка

Глава Нацполиции Иван Выговский заявил, что взрыв на АЗС в Николаеве, где пострадали семеро патрульных, является целенаправленной атакой. Двое полицейских находятся в тяжелом состоянии.