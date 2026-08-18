Вигивский Иван Михайлович
Во время повторных ударов по Запорожской области погиб пожарный-спасатель, ещё двое ранены. В Одесской области ударной волной повреждён автобус с 12 детьми, серьёзных травм нет.
Российский FPV-дрон попал в рейсовый микроавтобус в Днепропетровской области. Ранены семь человек, двое в тяжелом состоянии, среди пострадавших 16-летний парень.
Ночью в Киеве во время повторного удара рф погиб 22-летний патрульный Егор Терехин, который помогал людям. В столице 9 погибших, более 30 раненых, в Киевской области масштабный пожар охватил 20 тыс. кв. м логистического центра, поврежден сервисный центр МВД на Полтавщине.
Президент Зеленский ввел в СНБО Сергея Корецкого, Михаила Драпатого и Евгения Хмару. Из состава выведены Юлия Свириденко, Александр Сырский и Михаил Федоров.
Глава МВД подписал приказы о дополнительных вознаграждениях для гвардейцев, полицейских и пограничников. Выплаты учитывают сложность задач и результаты боевой работы.
В результате атаки РФ на Новопольскую общину Криворожья пострадали 9 человек, среди которых двое детей. Несколько человек считаются пропавшими без вести, продолжается поисково-спасательная операция.
Часть министров правительства Свириденко сохранили свои должности и в обновленном Кабмине.
Правительство планирует рассмотреть кадровые вопросы, в частности назначение исполняющих обязанности министра обороны и иностранных дел. И.о. МИД предлагается Андрей Сибига, и.о. Минобороны — Евгений Хмара.
Народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что Максима Цуцкиридзе назначат постоянным главой Нацполиции. Он заменит Ивана Выговского, который возглавил МВД.
Верховная Рада назначила новый Кабмин во главе с Сергеем Корецким. Некоторые министры сохранили должности, а ряд министерств был разделен.
Премьер-министр Сергей Корецкий предложил назначить новых министров, в частности Шмыгаля первым вице-премьером. Рада рассмотрит представление в ближайшее время.
Нардеп Железняк сообщил, что президент Зеленский предложит на должность министра обороны Игоря Клименко, который возглавлял МВД. Фёдоров не сохранит пост из-за провала реформы ТЦК.
Нацполиция выявила вербовку россией девушек для убийств военных, уже есть шесть случаев. Кураторы вербуют исполнителей через мессенджер Telegram.
В трех областях начались проверки полиции из-за схем с порноофисами. Топ-чиновники отстранены, изъяты элитные авто и 22 миллиона наличных.
Первые группы патрульных завершили двухнедельный интенсив по огневой подготовке и такмеду. Обучение проводили опытные бойцы Азова и Нацгвардии.
Спецназ ликвидировал преступника, который убил полицейского в Хмельницкой области и атаковал лесников. Нападавший был убит во время очередного обстрела полиции.
На улице Гринченко 34-летний мужчина с ментальными нарушениями стрелял из револьвера Флобера в собственной квартире. Полиция изъяла оружие, злоумышленника госпитализировали в больницу.
Глава Нацполиции Иван Выговский сообщил о найденной аудиозаписи событий в Голосеевском районе. Преступник за 10 минут поджег жилье и расстрелял людей в Киеве.
Иван Выговский заявил, что подозреваемая работала в аппарате департамента и была привлечена к нарядам из-за дефицита кадров. Суд арестовал ее за халатность.
Полицейская заявила, что не видела стрелка и не открывала огонь из-за риска для гражданских. Она пыталась вызвать скорую ребенку с ранением головы.
Патрульного Михаила Дробницкого взяли под стражу с возможностью залога. Его обвиняют в халатности из-за оставления места стрельбы с семью жертвами.
Президент заслушал доклад Клименко по поводу стрельбы в Голосеевском районе. МВД готовит увольнения из-за бездействия патрульных во время теракта.
Ссора между соседями переросла в стрельбу и поджог квартиры, заявил глава Национальной полиции Украины Иван Выговский.
Евгений Жуков подал рапорт на увольнение после теракта в Киеве. Глава Национальной полиции Украины Иван Выговский отметил, что Жукову "найдут какую-то другую должность".
Патрульных отстранили от обязанностей из-за оставления места стрельбы 18 апреля. Нацполиция проводит расследование и изучает видеозаписи инцидента.
Глава МВД поручил проверить действия правоохранителей, покинувших место теракта в Киеве. Материалы расследования передадут в ГБР для оценки ситуации.
Глава Нацполиции Иван Выговский заявил, что взрыв на АЗС в Николаеве, где пострадали семеро патрульных, является целенаправленной атакой. Двое полицейских находятся в тяжелом состоянии.
В Николаеве на неработающей АЗС произошел взрыв, в результате которого пострадали семеро патрульных полицейских. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, их жизнь спасают врачи.
1 февраля в Виннице неизвестный мужчина произвел несколько выстрелов в сторону группы оповещения и скрылся. Пострадавших нет, полиция разыскивает стрелка.
Иван Выговский впервые прокомментировал убийство полицейских в Черкасской области 27 января. Злоумышленник, бывший военный, устроил засаду и убил правоохранителей.