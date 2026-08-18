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Вигивский Иван Михайлович

Министр внутренних дел Украины
Иван Михайлович Вигивский родился 26 марта 1980 года в Житомирской области. В 2003 году окончил Национальный университет внутренних дел Украины. Более двух десятилетий служит в правоохранительных органах. Карьеру начал следователем Очаковского городского районного отдела МВД в Николаевской области, где постепенно дослужился до должности начальника отдела. Возглавлял полицию Полтавской и Николаевской областей, а с августа 2021 года - Главное управление Национальной полиции в Киеве. С июля 2023 года и до назначения министром возглавлял Национальную полицию Украины. 16 июля 2026 года возглавил МВД.
2020–2021
Начальник полиции Полтавской области
2021–2023
Начальник ГУНП в городе Киеве
2023
Назначен главой Национальной полиции Украины
2026
Назначен министром внутренних дел Украины
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