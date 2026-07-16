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Парламент назначил новое правительство во главе с Корецким

Киев • УНН

 • 508 просмотра

Верховная Рада назначила новый Кабмин во главе с Сергеем Корецким. Некоторые министры сохранили должности, а ряд министерств был разделен.

Парламент назначил новое правительство во главе с Корецким

Верховная Рада назначила новый состав Кабинета министров во главе с премьер-министром Сергеем Корецким, который сегодня был назначен на должность парламентом, передает УНН.

Детали

Проект постановления №15415 "О формировании состава Кабинета Министров Украины и увольнении с должностей членов Кабинета Министров Украины, находящегося в отставке" поддержали 264 народных депутата.

В новом составе правительства свои должности сохранили:

  • Денис Шмыгаль - первым вице-премьер-министром - министр энергетики;
    • Татьяна Бережная - вице-премьер-министром - министр культуры;
      • Сергей Марченко - министр финансов;
        • Виктор Ляшко - министр здравоохранения;
          • Матвей Бидный - министр молодежи и спорта;
            • Денис Улютин - министр социальной политики, семьи и единства.

              Снова будет разделено Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины на Министерство экономики и окружающей среды и Министерство аграрной политики и продовольствия.

              До этого Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства возглавлял Алексей Соболев. Министерство экономики и окружающей среды возглавит Александр Кравченко - украинский экономист и консультант, который большую часть профессиональной карьеры посвятил международному стратегическому консалтингу. С 2008 года он работает в компании McKinsey & Company, а ныне является управляющим партнером украинского офиса компании и одним из руководителей практики Energy & Materials в Центральной и Восточной Европе.

              Министерство аграрной политики и продовольства возглавил Тарас Высоцкий, который был заместителем Соболева в Минэкономики.

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              Также будет разделено Министерство развития общин и территорий Украины, которое возглавлял Алексей Кулеба, на Министерство по делам общин, территорий и внутренне перемещенных лиц и Министерство по восстановлению, инфраструктуре и транспорту.

              Министерство по делам общин, территорий и внутренне перемещенных лиц возглавил народный депутат (фракция "Слуга народа"), председатель подкомитета по вопросам административно-территориального устройства комитета Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Виталий Безгин.

              Безгин был избран народным депутатом на внеочередных выборах в 2019 году по списку партии "Слуга народа" под номером №77. Поэтому Безгин должен сложить мандат, а вместо него войдет следующий кандидат по списку - Богдан Моркляник (№163 списка "Слуги народа").

              На момент баллотирования Моркляник был директором государственной организации "Национальный офис интеллектуальной собственности". В 2020 году стал заместителем председателя Национального агентства по обеспечению качества высшего образования. В марте 2022 года мобилизован в ряды Вооруженных Сил Украины.

              Министерство по восстановлению, инфраструктуре и транспорту возглавил действующий председатель Киевской областной государственной администрации Николай Калашник.

              Министерство юстиции, которое в статусе и.о. возглавляла Людмила Сугак, возглавил народный депутат (фракция "Слуга народа"), председатель комитета ВР по вопросам правовой политики Денис Маслов, которого, как и Безгина, было избрано народным депутатом на внеочередных выборах в 2019 году по списку партии "Слуга народа" под номером №138.

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              Как и Безгин, Маслов должен сложить мандат, а вместо него войдет следующий кандидат по списку - Виктория Резникова под номером 165.

              Виктория Резникова - доктор юридических наук, профессор, член-корреспондент НАПрН Украины, заведующая кафедрой экономического права и экономического судопроизводства Учебно-научного института права Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

              Представителя Украины при Европейском Союзе и Европейском Сообществе по атомной энергии Всеволода Ченцова назначено на должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции вместо Тараса Качки.

              Нынешний председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким возглавил Министерство по делам ветеранов вместо Наталии Калмыковой.

              Глава Национальной полиции Украины Иван Выговский возглавил Министерство внутренних дел, сменив Игоря Клименко, которого могут назначить министром обороны вместо Михаила Федорова.

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              Министерство образования и науки вместо Оксена Лисового возглавил Андрей Бутенко — глава Национального агентства по обеспечению качества высшего образования с апреля 2022 года.

              Министерство цифровой трансформации, которое с января в статусе и.о. возглавляет Александр Борняков после назначения Михаила Федорова министром обороны, возглавила Оксана Ферчук — заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

              Напомним

              Верховная Рада назначила Сергея Корецкого, возглавляющего НАК "Нафтогаз Украины", новым Премьер-министром Украины вместо Юлии Свириденко, которая была освобождена от этой должности.

              Павел Башинский

              Политика
              Кабинет Министров Украины
              Национальная полиция Украины
              Сергей Марченко
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              Михаил Федоров
              Слуга народа
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              Верховная Рада
              Виталий Ким
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