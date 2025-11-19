Вместо Галущенко: правительство временно назначило Людмилу Сугак главой Минюста
Кабинет министров временно возложил исполнение обязанностей министра юстиции на Людмилу Сугак, заместителя министра по вопросам европейской интеграции. Также Артем Некрасов временно возглавил Министерство энергетики.
Исполнение обязанностей министра юстиции возложено на заместителя министра юстиции по вопросам европейской интеграции Сугак Людмилу. Об этом сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Украины Тарас Мельничук, передает УНН.
Подробности
Временно возложено исполнение обязанностей: министра юстиции Украины на Сугак Людмилу Петровну; министра энергетики Украины на Некрасова Артема Леонидовича
Он также добавил, что правительство уволило Геннадия Вовка с должности заместителя председателя Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.
Справка
Людмила Сугак родилась 6 января 1987 года в г. Бершадь, Винницкая область. В 2013-2014 годах - помощница народного депутата.
С 2014 года по 2017 год - заместитель директора департамента - начальник Управления европейской интеграции и правового сотрудничества с международными организациями, заместитель начальника управления - начальник отдела правового сотрудничества с международными организациями и протокола, заместитель начальника отдела европейской интеграции центрального аппарата Министерства юстиции Украины.
С июля 2023 года - заместитель министра юстиции по вопросам европейской интеграции.
Напомним
Верховная Рада поддержала увольнение министра юстиции Германа Галущенко.