Вместо Галущенко: правительство временно назначило Людмилу Сугак главой Минюста

$42.090.03
48.790.00
ukenru
18:10 • 15517 просмотра
Встреча Зеленского и Уиткоффа в Турции отменена из-за «неприемлемого» плана США по прекращению войны - СМИ
16:13 • 25852 просмотра
В Украине 20 ноября будут действовать графики: сколько очередей будут отключать
16:01 • 24865 просмотра
У Минэнерго появился временный руководитель: кто получил должность Гринчук
Эксклюзив
19 ноября, 14:24 • 35059 просмотра
Кремация в Украине: сколько стоит услуга и пользуется ли спросом среди украинцев
19 ноября, 14:04 • 21052 просмотра
Зеленский встретится с представителями армии США в четверг на фоне получения Киевом "сигналов" о плане США по прекращению войны - Reuters
19 ноября, 13:20 • 15971 просмотра
Высоковольтную линию питания Запорожской АЭС восстановили - Укрэнерго
19 ноября, 13:15 • 15906 просмотра
Число жертв ночной атаки рф в Тернополе возросло до 25, трое из них - детиVideo
19 ноября, 12:10 • 16602 просмотра
Парламент уволил Гринчук с должности министра энергетики
Эксклюзив
19 ноября, 11:46 • 22179 просмотра
Лицензия скандальной клиники Odrex под вопросом: Минздрав формирует комиссию после смертей пациентов
19 ноября, 11:37 • 18901 просмотра
Рада уволила Галущенко с должности министра юстиции
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−1°
1.5м/с
81%
753мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Уже 20 погибших, включая 2 детей, и 66 пострадавших в результате атаки рф на ТернопольPhoto19 ноября, 11:26 • 30761 просмотра
Уютный десерт: 5 рецептов печенья, которое получится у каждогоPhoto19 ноября, 12:04 • 34739 просмотра
Представители фракции "Слуги народа" выступили с заявлением о создании коалиции и правительства национальной устойчивости: о чем идет речь19 ноября, 12:37 • 7458 просмотра
Как вернуть билет на поезд: подробная инструкцияPhoto19 ноября, 14:12 • 23937 просмотра
Внук известного украинского политика Левка Лукьяненко погиб в боях с российскими оккупантами19 ноября, 14:27 • 14112 просмотра
публикации
Кремация в Украине: сколько стоит услуга и пользуется ли спросом среди украинцев
Эксклюзив
19 ноября, 14:24 • 35059 просмотра
Как вернуть билет на поезд: подробная инструкцияPhoto19 ноября, 14:12 • 23968 просмотра
Уютный десерт: 5 рецептов печенья, которое получится у каждогоPhoto19 ноября, 12:04 • 34770 просмотра
Импорт газа из Греции: эксперт рассказал, что выгоднее и хватит ли поставокPhoto
Эксклюзив
19 ноября, 08:06 • 45567 просмотра
Больше года без реакции: почему Минздрав не проверяет клинику Odrex после смерти пациента и жалоб на действия врачей
Эксклюзив
19 ноября, 07:42 • 45402 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Игорь Клименко
Рустем Умеров
Реджеп Тайип Эрдоган
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Тернополь
Израиль
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Трамп отдал дань уважения Криштиану Роналду на ужине с наследным принцем Саудовской Аравии в Белом домеPhoto19 ноября, 07:49 • 36412 просмотра
Настоящий Slim Shady: Эминем подал в суд на австралийский пляжный бренд "Swim Shady"18 ноября, 16:06 • 34860 просмотра
Украинский юморист Андрей Рыбак обнаружил свое фото на обложке БДСМ-книги на Amazon: требует компенсациюPhoto18 ноября, 16:02 • 35907 просмотра
"Парасоциальный" стал словом 2025 года по версии Cambridge Dictionary: что это и при чем здесь селебрити и ИИ18 ноября, 10:16 • 52762 просмотра
Королевский монетный двор Британии выпустил монету в память о Фредди МеркьюриVideo18 ноября, 10:02 • 44881 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Х-101
Фокс Ньюс
Lockheed Martin F-35 Lightning II

Вместо Галущенко: правительство временно назначило Людмилу Сугак главой Минюста

Киев • УНН

 • 770 просмотра

Кабинет министров временно возложил исполнение обязанностей министра юстиции на Людмилу Сугак, заместителя министра по вопросам европейской интеграции. Также Артем Некрасов временно возглавил Министерство энергетики.

Вместо Галущенко: правительство временно назначило Людмилу Сугак главой Минюста

Исполнение обязанностей министра юстиции возложено на заместителя министра юстиции по вопросам европейской интеграции Сугак Людмилу. Об этом сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Украины Тарас Мельничук, передает УНН.

Подробности

Временно возложено исполнение обязанностей: министра юстиции Украины на Сугак Людмилу Петровну; министра энергетики Украины на Некрасова Артема Леонидовича

- сообщил Мельничук.

Он также добавил, что правительство уволило Геннадия Вовка с должности заместителя председателя Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

Справка

Людмила Сугак родилась 6 января 1987 года в г. Бершадь, Винницкая область. В 2013-2014 годах - помощница народного депутата.

С 2014 года по 2017 год - заместитель директора департамента - начальник Управления европейской интеграции и правового сотрудничества с международными организациями, заместитель начальника управления - начальник отдела правового сотрудничества с международными организациями и протокола, заместитель начальника отдела европейской интеграции центрального аппарата Министерства юстиции Украины.

С июля 2023 года - заместитель министра юстиции по вопросам европейской интеграции.

Напомним

Верховная Рада поддержала увольнение министра юстиции Германа Галущенко.

Павел Башинский

Политика
Энергетика
Кабинет Министров Украины
Винницкая область
Министерство юстиции Украины
Верховная Рада
Герман Галущенко