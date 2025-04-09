Герман Галущенко

В Раде запускают увольнение Галущенко? Какова причина и что говорят в министерстве

Депутаты от "Голоса" готовят постановление об увольнении Германа Галущенко из-за системной коррупции и конфликта с Инной Совсун. Министр обвинил депутата в "поливании грязью" энергетики из-за ее заявлений по ХАЭС.