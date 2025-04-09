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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 26942 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Герман Галущенко

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Галущенко: в течение этого года рф использовала все свое вооружение для уничтожения энергосистем

Министр энергетики заявил, что рф применила все типы вооружения, включая баллистические и крылатые ракеты, часто с кассетными боеприпасами, для атак на энергосистему.

Война • 9 апреля, 11:52 • 7068 просмотра

Галущенко: если не будет вражеских атак - летом с электроснабжением проблем не будет

Министр энергетики заявил, что стабильность энергосистемы летом 2025 года зависит от отсутствия российских обстрелов. Он напомнил об изменении тактики атак рф на энергоинфраструктуру.

Общество • 9 апреля, 11:44 • 8114 просмотра

Галущенко: украинцы пережили самую тяжелую зиму благодаря подвигу энергетиков

Министр энергетики заявил, что зима 2024/2025 стала самой сложной для энергосектора. Более 63 тысяч объектов инфраструктуры были повреждены за время войны.

Война • 9 апреля, 11:11 • 6246 просмотра

Министр энергетики Галущенко задекларировал более 1,5 млн грн зарплаты и три земельных участка

Министр энергетики Герман Галущенко задекларировал дом, землю в Киевской области и квартиру в Киеве. У него есть 169 000 и 604 000 долларов наличными, а также средства на банковских счетах.

политика • 28 марта, 10:38 • 31273 просмотра

рф изменила тактику и массированно атакует газовую инфраструктуру Украины - Галущенко

Герман Галущенко заявил, что рф изменила тактику атак на энергетическую систему Украины. Теперь враг сосредотачивается на газовой инфраструктуре, добыче и хранении газа.

Война • 17 марта, 14:32 • 40233 просмотра

Канада увеличивает взносы в Фонд поддержки энергетики Украины до более 40 млн евро: на что пойдут деньги

Канада увеличила свой взнос в Фонд поддержки энергетики Украины до 40,1 млн евро. Средства пойдут на восстановление энергообъектов и поддержку критической инфраструктуры.

Война • 14 марта, 17:50 • 31070 просмотра

Агрессор атакует энергетическую инфраструктуру: повреждены объекты в различных регионах - Галущенко

Вражеские ракеты и дроны нанесли серьезные повреждения энергетической и газовой инфраструктуре Украины. Спасатели и энергетики работают над восстановлением подачи электричества и газа в пострадавших регионах.

Общество • 7 марта, 04:43 • 63450 просмотра

Необходимо предотвратить восстановление работы ЗАЭС под контролем России - Галущенко

Герман Галущенко призвал предотвратить восстановление работы ЗАЭС под контролем России из-за угроз ядерной безопасности. Министр также поднял вопрос незаконной ротации экспертов МАГАТЭ на станции.

Война • 6 марта, 11:37 • 13165 просмотра

Австралия внесла дополнительные 6 млн евро в Фонд поддержки энергетики Украины: куда пойдут средства

Правительство Австралии дополнительно выделило 6 млн евро в Фонд поддержки энергетики Украины. Общий вклад страны в Фонд теперь составляет около 18 млн евро.

Экономика • 5 марта, 15:42 • 17804 просмотра

рф строит ЛЭП в сторону ЗАЭС - экс-работник станции

россия строит линии электропередачи из Крыма для подключения ЗАЭС к своей энергосети. Экс-сотрудник станции предупреждает, что после подключения вернуть ЗАЭС под контроль Украины будет почти невозможно.

Война • 27 февраля, 13:11 • 28398 просмотра

За три года россия осуществила более 30 массированных атак по энергетике - Галущенко

За три года войны рф осуществила более 30 массированных атак на энергетическую инфраструктуру Украины. Оккупировано 18 ГВт генерации, включая ЗАЭС, а убытки достигают миллиардов долларов.

Война • 24 февраля, 14:00 • 20512 просмотра

россия нанесла массированный удар по газовой инфраструктуре Украины - Минэнерго

Ночью российские войска осуществили массированный ракетно-дроновой обстрел объектов газовой инфраструктуры Украины. Повреждены производственные мощности, ведутся восстановительные работы для стабилизации газоснабжения.

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Министр энергетики обратился в МАГАТЭ из-за атаки рф на ЧАЭС

Герман Галущенко призвал МАГАТЭ активизировать международные меры для прекращения российских атак на ядерные объекты. Минэнерго сообщило о деталях ночной вражеской атаки на арку укрытия 4-го энергоблока ЧАЭС.

Война • 14 февраля, 09:29 • 32740 просмотра

Запорожская АЭС снова под угрозой блэкаута из-за российских обстрелов - Минэнерго

Из-за российских обстрелов ЗАЭС осталась с единственной линией электропередачи, соединяющей ее с энергосистемой Украины. Ситуация угрожающая, восстановление возможно только после улучшения ситуации с безопасностью.

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Рада проголосовала за закупку российского оборудования для Хмельницкой АЭС на полмиллиарда евро

Верховная Рада поддержала закупку российского оборудования для Хмельницкой АЭС, стоимостью полмиллиарда евро. Проект предусматривает строительство энергоблоков №3 и №4, которое продлится от 2,5 до 4 лет.

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Ракетный удар по Полтавщине: 9 населенных пунктов остались без газа

В результате ракетного удара по энергетической инфраструктуре Миргородского района прекращено газоснабжение в 9 населенных пунктах. Разрушений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

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рф нанесла ночной удар по газовой инфраструктуре: в Украине применяют экстренные обесточивания - Галущенко

Вражеские войска атаковали энергетические объекты Украины ночью, в частности газовую инфраструктуру. Из-за угрозы энергосистеме внедряются аварийные ограничения электроснабжения.

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Украина впервые экспортировала биометан в ЕС

В феврале 2025 года Украина осуществила первую трубопроводную поставку биометана в ЕС объемом 67 тыс. кубометров. Украинские производители могут экспортировать биометан через газотранспортную систему на тех же условиях, что и добытчики природного газа.

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На отключение света влияют атаки рф, а не температура - Галущенко

Министр Галущенко заявил, что температура не влияет на графики отключений света, а только атаки рф. Из-за воскресной атаки потеряно значительную генерирующую мощность в ряде областей.

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По Украине применяют аварийные отключения после ударов рф

Из-за утренней ракетной атаки россиян 1 февраля в Украине вводят аварийные отключения электроэнергии. Ограничения применяют в Харьковской, Сумской, Полтавской, Донецкой, Кировоградской, Запорожской и Днепропетровской областях.

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В Минэнерго отреагировали на сообщения о заказе Запорожьеоблэнерго iPhone 16 Pro Max

Министр энергетики отреагировал на сообщение о закупке Запорожьеоблэнерго iPhone 16 Pro Max за 68,5 тыс. грн. «Эпицентр К» опровергает факт покупки, а министерство обещает разобраться в ситуации.

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Планируется ли повышение тарифа на свет - в Минэнерго ответили

Министр энергетики заявил об отсутствии планов повышения тарифов на электроэнергию для населения в текущем отопительном сезоне. Кабмин установил тариф 4,32 грн/кВт-ч до мая 2025 года.

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Из-за массированной атаки рф в Украине применили превентивные ограничения электроэнергии

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Планируется отставка Галущенко? Зеленский обсудил со Шмыгалем кадровые вопросы

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В Раде запускают увольнение Галущенко? Какова причина и что говорят в министерстве

Депутаты от "Голоса" готовят постановление об увольнении Германа Галущенко из-за системной коррупции и конфликта с Инной Совсун. Министр обвинил депутата в "поливании грязью" энергетики из-за ее заявлений по ХАЭС.

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В Словакии завили, что Брюссель отменил консультации по прекращению транзита газа через Украину

ЕК отменила трехстороннюю встречу со Словакией и Украиной по прекращению транзита российского газа из-за неучастия в ней украинской стороны. Словакия ждет новую дату консультаций.

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Ситуация в энергосистеме на сегодня стабильная - министр

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Оккупанты начали использовать все имеющиеся виды оружия для уничтожения энергетической инфраструктуры Украины. Применяют кассетные боеприпасы и новые образцы вооружения, что затрудняет восстановление объектов.

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