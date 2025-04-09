россия значительно активизировала удары по газовой инфраструктуре Украины, в частности по объектам добычи. Несмотря на это, система продолжает работать стабильно, заверил министр энергетики.
Министр энергетики заявил, что рф применила все типы вооружения, включая баллистические и крылатые ракеты, часто с кассетными боеприпасами, для атак на энергосистему.
Министр энергетики заявил, что стабильность энергосистемы летом 2025 года зависит от отсутствия российских обстрелов. Он напомнил об изменении тактики атак рф на энергоинфраструктуру.
Министр энергетики заявил, что зима 2024/2025 стала самой сложной для энергосектора. Более 63 тысяч объектов инфраструктуры были повреждены за время войны.
Министр энергетики Герман Галущенко задекларировал дом, землю в Киевской области и квартиру в Киеве. У него есть 169 000 и 604 000 долларов наличными, а также средства на банковских счетах.
Герман Галущенко заявил, что рф изменила тактику атак на энергетическую систему Украины. Теперь враг сосредотачивается на газовой инфраструктуре, добыче и хранении газа.
Канада увеличила свой взнос в Фонд поддержки энергетики Украины до 40,1 млн евро. Средства пойдут на восстановление энергообъектов и поддержку критической инфраструктуры.
Вражеские ракеты и дроны нанесли серьезные повреждения энергетической и газовой инфраструктуре Украины. Спасатели и энергетики работают над восстановлением подачи электричества и газа в пострадавших регионах.
Герман Галущенко призвал предотвратить восстановление работы ЗАЭС под контролем России из-за угроз ядерной безопасности. Министр также поднял вопрос незаконной ротации экспертов МАГАТЭ на станции.
Правительство Австралии дополнительно выделило 6 млн евро в Фонд поддержки энергетики Украины. Общий вклад страны в Фонд теперь составляет около 18 млн евро.
россия строит линии электропередачи из Крыма для подключения ЗАЭС к своей энергосети. Экс-сотрудник станции предупреждает, что после подключения вернуть ЗАЭС под контроль Украины будет почти невозможно.
За три года войны рф осуществила более 30 массированных атак на энергетическую инфраструктуру Украины. Оккупировано 18 ГВт генерации, включая ЗАЭС, а убытки достигают миллиардов долларов.
Ночью российские войска осуществили массированный ракетно-дроновой обстрел объектов газовой инфраструктуры Украины. Повреждены производственные мощности, ведутся восстановительные работы для стабилизации газоснабжения.
Герман Галущенко призвал МАГАТЭ активизировать международные меры для прекращения российских атак на ядерные объекты. Минэнерго сообщило о деталях ночной вражеской атаки на арку укрытия 4-го энергоблока ЧАЭС.
Из-за российских обстрелов ЗАЭС осталась с единственной линией электропередачи, соединяющей ее с энергосистемой Украины. Ситуация угрожающая, восстановление возможно только после улучшения ситуации с безопасностью.
Верховная Рада поддержала закупку российского оборудования для Хмельницкой АЭС, стоимостью полмиллиарда евро. Проект предусматривает строительство энергоблоков №3 и №4, которое продлится от 2,5 до 4 лет.
В результате ракетного удара по энергетической инфраструктуре Миргородского района прекращено газоснабжение в 9 населенных пунктах. Разрушений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.
Вражеские войска атаковали энергетические объекты Украины ночью, в частности газовую инфраструктуру. Из-за угрозы энергосистеме внедряются аварийные ограничения электроснабжения.
В феврале 2025 года Украина осуществила первую трубопроводную поставку биометана в ЕС объемом 67 тыс. кубометров. Украинские производители могут экспортировать биометан через газотранспортную систему на тех же условиях, что и добытчики природного газа.
Министр Галущенко заявил, что температура не влияет на графики отключений света, а только атаки рф. Из-за воскресной атаки потеряно значительную генерирующую мощность в ряде областей.
Из-за утренней ракетной атаки россиян 1 февраля в Украине вводят аварийные отключения электроэнергии. Ограничения применяют в Харьковской, Сумской, Полтавской, Донецкой, Кировоградской, Запорожской и Днепропетровской областях.
Министр энергетики отреагировал на сообщение о закупке Запорожьеоблэнерго iPhone 16 Pro Max за 68,5 тыс. грн. «Эпицентр К» опровергает факт покупки, а министерство обещает разобраться в ситуации.
Министр энергетики заявил об отсутствии планов повышения тарифов на электроэнергию для населения в текущем отопительном сезоне. Кабмин установил тариф 4,32 грн/кВт-ч до мая 2025 года.
Оператор системы передачи применил превентивные ограничения электроэнергии из-за массированной атаки рф. Первые взрывы зафиксированы в Харькове в 06:08, тревога объявлена по всей стране.
Президент Зеленский провел встречу с премьер-министром Шмыгалем по кадровым вопросам. В Раде зарегистрировали постановление об увольнении министра энергетики Галущенко из-за обвинений в коррупции.
В Верховной Раде зарегистрировали постановление №12403 об увольнении Германа Галущенко. Документ подан группой народных депутатов 13 января.
Депутаты от "Голоса" готовят постановление об увольнении Германа Галущенко из-за системной коррупции и конфликта с Инной Совсун. Министр обвинил депутата в "поливании грязью" энергетики из-за ее заявлений по ХАЭС.
ЕК отменила трехстороннюю встречу со Словакией и Украиной по прекращению транзита российского газа из-за неучастия в ней украинской стороны. Словакия ждет новую дату консультаций.
Ситуация в энергосистеме Украины остается стабильной благодаря ремонтным работам и планированию баланса производства. Несмотря на новые удары, восстановление происходит в максимально сжатые сроки.
Оккупанты начали использовать все имеющиеся виды оружия для уничтожения энергетической инфраструктуры Украины. Применяют кассетные боеприпасы и новые образцы вооружения, что затрудняет восстановление объектов.