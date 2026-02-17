Слушания по делу Галущенко прервали из-за воздушной тревоги

$43.170.07
51.160.03
ukenru
12:23 • 334 просмотра
Игнат опроверг слухи об "иностранной эскадрилье" из F-16 в украинском небеPhoto
12:15 • 818 просмотра
ЕС подтвердил планы принять 20-й пакет санкций против рф до 24 февраля
Эксклюзив
09:48 • 9616 просмотра
Влияние афродизиаков на либидо - миф или наука?
Эксклюзив
08:25 • 17461 просмотра
САП будет просить для Галущенко миллионный залогPhoto
17 февраля, 04:30 • 29418 просмотра
Масштабная ракетная атака на Украину вызвала тревогу по всей стране и активизацию сил ПВО
16 февраля, 17:19 • 40855 просмотра
Зеленский ввел санкции против 10 российских спортсменов, поддерживающих агрессию против Украины
Эксклюзив
16 февраля, 16:45 • 49579 просмотра
США смягчают тон, Европа наконец вооружается, а Украина остается в фокусе – итоги Мюнхенской конференции
16 февраля, 14:18 • 37541 просмотра
Количество ДТП в Украине на фоне непогоды удвоилось за 5 часов, достигнув 785 случаевPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 13:44 • 61460 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 12:57 • 33893 просмотра
Перезагрузка мира, технологий и политики - 17 февраля солнечное затмение в Водолее
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−6°
2м/с
65%
745мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Земля и территории станут основной темой Женевских переговоров между РФ, Украиной и США сегодня – Reuters17 февраля, 04:45 • 19090 просмотра
Силы обороны за сутки ликвидировали 890 российских оккупантов и уничтожили более 600 беспилотниковPhoto17 февраля, 04:57 • 16494 просмотра
Мировые цены на золото снизились из-за укрепления доллара и низкой активности на азиатских рынках17 февраля, 05:21 • 16807 просмотра
Трамп перед встречей в Женеве призвал Украину действовать "быстро"17 февраля, 06:12 • 14795 просмотра
Польша подняла в небо боевую авиацию и привела ПВО в готовность из-за ракетного удара РФ по Украине17 февраля, 06:14 • 16683 просмотра
публикации
Стратегия затягивания: как защита скандального врача Виталия Русакова тормозит судPhoto10:46 • 11604 просмотра
Госслужба занятости назвала ТОП-10 самых востребованных профессий16 февраля, 18:03 • 31278 просмотра
Земля под скандальной клиникой Odrex: промышленное назначение, медицинский бизнес и уголовное производствоPhoto16 февраля, 14:10 • 41392 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 13:44 • 61460 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
Эксклюзив
16 февраля, 11:42 • 66829 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Илон Маск
Музыкант
Герман Галущенко
Рустем Умеров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Одесса
Запорожская область
Женева
Реклама
УНН Lite
Ирина Билык поразила новым имиджем после бьюти-перевоплощенияVideo11:43 • 3760 просмотра
Алёна Алёна рассказала о резком ухудшении самочувствия и диагностированном бронхитеPhoto11:12 • 2966 просмотра
Джессика Альба заплатит Кэшу Уоррену $3 млн после развода16 февраля, 23:14 • 21649 просмотра
Тарас Цымбалюк напугал поклонников больничным фото и объяснил, что с ним произошлоPhoto16 февраля, 18:54 • 19347 просмотра
Ричард Гир нежно поздравил жену и засветился с детьми на редких кадрахVideo16 февраля, 17:06 • 22031 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Отопление
WhatsApp
Facebook

Слушания по делу Галущенко прервали из-за воздушной тревоги

Киев • УНН

 • 1852 просмотра

Слушания дела Галущенко в суде были прерваны из-за объявленной воздушной тревоги. Заседание приостановили до ее отбоя.

Слушания по делу Галущенко прервали из-за воздушной тревоги

Во время слушания дела экс-министра энергетики Германа Галущенко была объявлена воздушная тревога, в связи с этим заседание суда было прервано. Об этом стало известно из заседания суда, пишет УНН.

Детали

Слушание дела экс-министра энергетики Германа Галущенко в связи с воздушной тревогой прервалось в Высшем антикоррупционном суде.

Экс-чиновника подозревают в участии в преступной организации и отмывании денег в крупных масштабах.

Напомним

Для экс-министра энергетики Украины, задержанного 15 февраля, САП будет просить в качестве меры пресечения арест с альтернативой внесения залога в более чем 400 млн гривен. 

Алла Киосак

ОбществоКриминал и ЧП
Воздушная тревога
Герман Галущенко