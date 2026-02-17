Слушания по делу Галущенко прервали из-за воздушной тревоги
Киев • УНН
Слушания дела Галущенко в суде были прерваны из-за объявленной воздушной тревоги. Заседание приостановили до ее отбоя.
Детали
Слушание дела экс-министра энергетики Германа Галущенко в связи с воздушной тревогой прервалось в Высшем антикоррупционном суде.
Экс-чиновника подозревают в участии в преступной организации и отмывании денег в крупных масштабах.
Напомним
Для экс-министра энергетики Украины, задержанного 15 февраля, САП будет просить в качестве меры пресечения арест с альтернативой внесения залога в более чем 400 млн гривен.