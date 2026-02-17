Два месяца под стражей или рекордный залог - о чем будет ходатайствовать САП по делу экс-министра энергетики

$43.170.07
51.160.03
ukenru
Эксклюзив
08:25 • 2336 просмотра
Два месяца под стражей или рекордный залог - о чем будет ходатайствовать САП по делу экс-министра энергетикиPhoto
04:30 • 17514 просмотра
Масштабная ракетная атака на Украину вызвала тревогу по всей стране и активизацию сил ПВО
16 февраля, 17:19 • 29169 просмотра
Зеленский ввел санкции против 10 российских спортсменов, поддерживающих агрессию против Украины
Эксклюзив
16 февраля, 16:45 • 38742 просмотра
США смягчают тон, Европа наконец вооружается, а Украина остается в фокусе – итоги Мюнхенской конференции
16 февраля, 14:18 • 31846 просмотра
Количество ДТП в Украине на фоне непогоды удвоилось за 5 часов, достигнув 785 случаевPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 13:44 • 48978 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 12:57 • 32404 просмотра
Перезагрузка мира, технологий и политики - 17 февраля солнечное затмение в Водолее
Эксклюзив
16 февраля, 11:42 • 57817 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
16 февраля, 09:37 • 27493 просмотра
Зеленский: путина нельзя остановить поцелуями или цветами, мой совет всем - не делайте этого
16 февраля, 06:15 • 30268 просмотра
Экс-министру Галущенко сообщили о подозренииPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−8°
1.6м/с
77%
746мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Военные советники США прибыли в Нигерию для борьбы с террористическими группировками16 февраля, 23:39 • 5398 просмотра
Земля и территории станут основной темой Женевских переговоров между РФ, Украиной и США сегодня – Reuters04:45 • 10100 просмотра
Силы обороны за сутки ликвидировали 890 российских оккупантов и уничтожили более 600 беспилотниковPhoto04:57 • 3914 просмотра
Мировые цены на золото снизились из-за укрепления доллара и низкой активности на азиатских рынках05:21 • 4134 просмотра
Польша подняла в небо боевую авиацию и привела ПВО в готовность из-за ракетного удара РФ по Украине06:14 • 4428 просмотра
публикации
Госслужба занятости назвала ТОП-10 самых востребованных профессий16 февраля, 18:03 • 21292 просмотра
Земля под скандальной клиникой Odrex: промышленное назначение, медицинский бизнес и уголовное производствоPhoto16 февраля, 14:10 • 31885 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 13:44 • 48974 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
Эксклюзив
16 февраля, 11:42 • 57815 просмотра
Грип А в Украине: чем опасен для детей и взрослых, как распознать и избежать осложненийPhoto
Эксклюзив
15 февраля, 14:11 • 89258 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Джеффри Эпштейн
Илон Маск
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Одесса
Женева
Одесская область
Реклама
УНН Lite
Джессика Альба заплатит Кэшу Уоррену $3 млн после развода16 февраля, 23:14 • 16943 просмотра
Тарас Цымбалюк напугал поклонников больничным фото и объяснил, что с ним произошлоPhoto16 февраля, 18:54 • 14872 просмотра
Ричард Гир нежно поздравил жену и засветился с детьми на редких кадрахVideo16 февраля, 17:06 • 17416 просмотра
Дочь Умы Турман и Итана Хоука тайно вышла замуж за музыканта16 февраля, 13:26 • 26395 просмотра
Комик Джимми Фэллон и музыкальный магнат Томми Моттола готовятся к запуску собственного бренда соуса для пасты16 февраля, 01:45 • 31920 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Х-101
Шахед-136

Два месяца под стражей или рекордный залог - о чем будет ходатайствовать САП по делу экс-министра энергетики

Киев • УНН

 • 2342 просмотра

Соответствующий вопрос рассмотрят в суде в ближайшее время.

Два месяца под стражей или рекордный залог - о чем будет ходатайствовать САП по делу экс-министра энергетики

Для экс-министра энергетики Украины, задержанного 15 февраля, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) будет просить в качестве меры пресечения арест с альтернативой внесения залога в более чем 400 млн гривен. Об этом УНН в эксклюзивном комментарии сообщила пресс-секретарь САП Ольга Постолюк.

Детали

По ее словам, на судебном заседании речь пойдет об аресте (предварительной продолжительностью два месяца) или денежном залоге (в качестве альтернативы) в размере 425 млн гривен.

Обоснование выбора именно этих мер пресечения прокурор САП предоставит уже непосредственно в суде.

Контекст

15 февраля 2026 года при попытке выехать с территории Украины бывшего высокопоставленного чиновника - министра энергетики Украины, занимавшего эту должность с 2021 по 2025 годы - задержали детективы НАБУ.

Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 209 УК Украины.

Таким образом, бывшего главу профильного министерства подозревают в участии в преступной организации и в отмывании денег, полученных в результате ее деятельности, причем в крупных масштабах.

По нашей информации, речь идет о бывшем главе Минэнергетики Германе Галущенко.

Что известно о деле

Как сообщают в НАБУ, в феврале 2021 года на острове Ангилья (самоуправляемая заморская территория Великобритании) по инициативе участников преступной организации, разоблаченной НАБУ и САП в ноябре 2025 года, зарегистрировали фонд, который должен был привлечь около 100 млн долларов США "инвестиций".

Фонд возглавил знакомый участников преступной организации, гражданин Сейшельских Островов и Сент-Китс и Невис, который на профессиональной основе оказывал услуги по отмыванию доходов, полученных преступным путем.

Среди "инвесторов" фонда была и семья подозреваемого экс-министра энергетики.

Чтобы скрыть его участие в преступной сделке, на Маршалловых Островах создали две компании, интегрированные в структуру траста, зарегистрированного в Сент-Китс и Невисе. Бенефициарами компаний оформили бывшую жену и четырех детей высокопоставленного чиновника.

Эти компании стали "инвесторами" фонда (путем покупки его акций), а участники преступной организации в интересах подозреваемого начали перечислять средства на счета фонда, открытые в трех швейцарских банках.

В то время, когда чиновник руководил профильным министерством, через его доверенное лицо, известное как "Рокет", преступная организация получила более 112 млн долларов США наличными от противоправной деятельности в энергетическом секторе.

Как отметили в НАБУ, эти средства легализовали через различные финансовые инструменты, в частности криптовалюту и "инвестирование" в фонд.

В частности, на счета фонда, которыми распоряжалась семья подозреваемого, перечислили более 7,4 млн долларов США. Еще более 1,3 млн швейцарских франков и 2,4 млн евро выдали наличными и перечислили семье напрямую в Швейцарии.

Часть этих средств потратили на оплату обучения детей в престижных заведениях Швейцарии и разместили на счетах бывшей жены. Остальное положили на депозит, от которого семья высокопоставленного чиновника получала дополнительный доход и тратила его на собственные нужды.

Напомним

ВАКС частично удовлетворил жалобу Галущенко, но отказал освободить экс-министра из-под стражи.

Александра Василенко

ОбществоПолитикаКриминал и ЧП
Энергетика
Кабинет Министров Украины
Государственная граница Украины
Электроэнергия
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Сейшельские острова
Швейцария
Герман Галущенко
Великобритания
Украина