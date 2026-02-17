$43.170.07
Два місяці під вартою чи рекордна застава - про що клопотатиме САП у справі ексміністра енергетики

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 878 перегляди

Відповідне питання розглянуть у суді найближчим часом.

Два місяці під вартою чи рекордна застава - про що клопотатиме САП у справі ексміністра енергетики

Для ексміністра енергетики України, якого затримали 15 лютого, Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) проситиме у якості запобіжного заходу арешт з альтернативою внесення застави у понад 400 млн гривень. Про це УНН в ексклюзивному коментарі повідомила речниця САП Ольга Постолюк.

Деталі

За її словами, на судовому засіданні йтиметься про арешт (попередньою тривалістю два місяці) або грошову заставу (в якості альтернативи) у розмірі 425 млн гривень.

Обґрунтування вибору саме цих запобіжних заходів прокурор САП надасть уже безпосередньо в суді.

Контекст

15 лютого 2026 року при спробі виїхати з території України колишнього високопосадовця - міністра енергетики України, який обіймав цю посаду з 2021 по 2025 роки - затримали детективи НАБУ.

Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 209 КК України.

Таким чином, колишнього голову профільного міністерства  підозрюють в участі в злочинній організації та у відмиванні грошей, отриманих в результаті її діяльності, причому у великих масштабах.

За нашою інформацією, йдеться про колишнього очільника Міненергетики Германа Галущенка.

Що відомо про справу

Як повідомляють у НАБУ, у лютому 2021 року на острові Ангілья (самоврядна заморська територія Великої Британії) за ініціативи учасників злочинної організації, викритої НАБУ і САП у листопаді 2025 року, зареєстрували фонд, який мав залучити близько 100 млн доларів США "інвестицій".

Фонд очолив знайомий учасників злочинної організації, громадянин Сейшельських Островів та Сент-Кітс і Невіс, який на професійній основі надавав послуги з відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом.

Серед "інвесторів" фонду була і родина підозрюваного ексміністра енергетики.

Щоб приховати його участь у злочинній оборудці, на Маршаллових Островах створили дві компанії, інтегровані у структуру трасту, зареєстрованого у Сент-Кітс і Невісі. Бенефіціарами компаній оформили колишню дружину та чотирьох дітей високопосадовця.

Ці компанії стали "інвесторами" фонду (шляхом купівлі його акцій), а учасники злочинної організації в інтересах підозрюваного почали перераховувати кошти на рахунки фонду, відкриті у трьох швейцарських банках.

У час, коли чиновник керував профільним міністерством, через його довірену особу, відому як "Рокет", злочинна організація отримала понад 112 млн доларів США готівкою від протиправної діяльності в енергетичному секторі.

Як зазначили в НАБУ, ці кошти легалізовували через різні фінансові інструменти, зокрема криптовалюту та "інвестування" у фонд.

Зокрема, на рахунки фонду, якими розпоряджалася родина підозрюваного, перерахували понад 7,4 млн доларів США. Ще понад 1,3 млн швейцарських франків та 2,4 млн євро видали готівкою та перерахували родині напряму в Швейцарії.

Частину цих коштів витратили на оплату навчання дітей у престижних закладах Швейцарії та розмістили на рахунках колишньої дружини. Решту поклали на депозит, від якого родина високопосадовця отримувала додатковий дохід та витрачала його на власні потреби.

Нагадаємо

ВАКС частково задовольнив скаргу Галущенка, але відмовив звільнити ексміністра з-під варти.

Олександра Василенко

