ВАКС частково задовольнив скаргу Галущенка, але відмовив звільнити ексміністра з-під варти
ВАКС частково задовольнив скаргу ексміністра енергетики Германа Галущенка, визначивши час затримання. Суд відмовив у звільненні підозрюваного з-під варти.
Вищий антикорупційний суд частково задовольнив скаргу ексміністра енергетики Германа Галущенка, проте суд відмовив стороні захисту щодо звільнення його з-під варти. Про це повідомляє пресслужба ВАКС, передає УНН.
Сьогодні, 16 лютого, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнив скаргу сторони захисту колишнього міністра енергетики України на незаконне затримання. Слідчий суддя постановив визначити час фактичного затримання ексміністра енергетики 15 лютого 2026 року о 06:00. Суд відмовив стороні захисту щодо звільнення підозрюваного з-під варти
Нагадаємо
Під час перетину державного кордону детективи НАБУ затримали колишнього міністра енергетики Германа Галущенка у межах справи "Мідас".
САП та НАБУ повідомили про підозру колишньому міністру енергетики України Герману Галущенку у справі "Мідас".