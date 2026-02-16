ВАКС частково задовольнив скаргу Галущенка, але відмовив звільнити ексміністра з-під варти

$43.100.11
51.130.09
ukenru
17:19 • 2562 перегляди
Зеленський ввів санкції проти 10 російських спортсменів, які підтримують агресію проти України
Ексклюзив
16:45 • 6630 перегляди
США пом’якшують тон, Європа нарешті озброюється, а Україна залишається у фокусі - підсумки Мюнхенської конференції
14:18 • 10341 перегляди
Кількість ДТП в Україні на тлі негоди подвоїлася за 5 годин, досягнувши 785 випадківPhoto
Ексклюзив
13:44 • 19877 перегляди
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аераціїPhoto
Ексклюзив
12:57 • 19772 перегляди
Перезавантаження світу, технологій та політики - 17 лютого сонячне затемнення у Водолії
Ексклюзив
16 лютого, 11:42 • 40154 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
16 лютого, 09:37 • 24319 перегляди
Зеленський: путіна не можна зупинити поцілунками чи квітами, моя порада всім - не робіть цього
16 лютого, 06:15 • 28561 перегляди
Ексміністру Галущенку повідомили про підозруPhoto
16 лютого, 00:16 • 34765 перегляди
Українська делегація на чолі з Будановим вирушила до Женеви на переговори з рф та США
15 лютого, 21:07 • 37387 перегляди
На Львівщині чоловік застрелив двох своїх дітей із мисливської рушниці, а потім вчинив самогубство
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−7°
1.8м/с
79%
743мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Лід під снігом і кілометрові затори - столиця паралізована через негодуVideo16 лютого, 08:28 • 25707 перегляди
Донька Уми Турман та Ітана Гоука таємно вийшла заміж за музиканта13:26 • 15692 перегляди
Україну накриє похолодання після короткого перепочинку від снігопадів: де морози будуть найміцнішіPhoto13:28 • 21877 перегляди
Земля під скандальною клінікою Odrex: промислове призначення, медичний бізнес і кримінальне провадженняPhoto14:10 • 13899 перегляди
Делегація рф вирушає на переговори до Женеви сьогодні увечері: які вказівки має14:49 • 4676 перегляди
Публікації
Держслужба зайнятості назвала ТОП-10 найзатребуваніших професій18:03 • 272 перегляди
Земля під скандальною клінікою Odrex: промислове призначення, медичний бізнес і кримінальне провадженняPhoto14:10 • 13995 перегляди
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аераціїPhoto
Ексклюзив
13:44 • 19878 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
Ексклюзив
16 лютого, 11:42 • 40155 перегляди
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладненьPhoto
Ексклюзив
15 лютого, 14:11 • 78308 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Музикант
Михайло Федоров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Європа
Швейцарія
Реклама
УНН Lite
Річард Гір ніжно привітав дружину і засвітився з дітьми на рідкісних кадрахVideo17:06 • 2954 перегляди
Донька Уми Турман та Ітана Гоука таємно вийшла заміж за музиканта13:26 • 15773 перегляди
Комік Джиммі Фаллон та музичний магнат Томмі Моттола готуються до запуску власного бренду соусу для пасти16 лютого, 01:45 • 26507 перегляди
Голлівуд готує чергове перезавантаження "Ангелів Чарлі" зі сценаристом "Шалено багатих азіатів"14 лютого, 23:20 • 30149 перегляди
Відому українську блогерку Candy Superstar пограбували на 2 млн грнPhoto14 лютого, 08:54 • 37968 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
The Guardian
MIM-104 Patriot

ВАКС частково задовольнив скаргу Галущенка, але відмовив звільнити ексміністра з-під варти

Київ • УНН

 • 78 перегляди

ВАКС частково задовольнив скаргу ексміністра енергетики Германа Галущенка, визначивши час затримання. Суд відмовив у звільненні підозрюваного з-під варти.

ВАКС частково задовольнив скаргу Галущенка, але відмовив звільнити ексміністра з-під варти

Вищий антикорупційний суд частково задовольнив скаргу ексміністра енергетики Германа Галущенка, проте суд відмовив стороні захисту щодо звільнення його з-під варти. Про це повідомляє пресслужба ВАКС, передає УНН

Сьогодні, 16 лютого, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнив скаргу сторони захисту колишнього міністра енергетики України на незаконне затримання. Слідчий суддя постановив визначити час фактичного затримання ексміністра енергетики 15 лютого 2026 року о 06:00. Суд відмовив стороні захисту щодо звільнення підозрюваного з-під варти 

- йдеться в повідомленні. 

Нагадаємо 

Під час перетину державного кордону детективи НАБУ затримали колишнього міністра енергетики Германа Галущенка у межах справи "Мідас".

САП та НАБУ повідомили про підозру колишньому міністру енергетики України Герману Галущенку у справі "Мідас".

Павло Башинський

ПолітикаКримінал
Енергетика
Кабінет Міністрів України
Державний кордон України
Електроенергія
Вищий антикорупційний суд України
Національне антикорупційне бюро України
Герман Галущенко