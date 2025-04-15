Вищий антикорупційний суд України

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 19602 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 134704 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 126947 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 125413 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 127923 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 192558 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 76769 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164020 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

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11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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Близько 50 обвинувачених у корупції мобілізувалися до ЗСУ - САП

48 осіб, після передачі справи до суду, мобілізувались в ЗСУ. Ексголову ДФС Насірова також мобілізували, але наказ скасували та розслідують обставини.

Війна • 10 квітня, 14:04 • 9675 перегляди

НАБУгейт: нові деталі справи адвокатів проти НАБУ — детективів звинувачують у прослуховуванні, кумівстві, тиску на дітей та юридичній безглуздості

Адвокати заявляють про незаконне прослуховування, фабрикацію справи та помсту з боку НАБУ. Суд встановив заставу у розмірі 10 млн грн та зобов’язав адвоката носити електронний браслет — не виключено, з метою подальшого стеження за ним та його клієнтами.

Суспільство • 8 квітня, 18:32 • 135155 перегляди
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"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

НААУ звернулась до Генпрокурора та ДБР через дії НАБУ, яке встановило «прослушку» в офісі адвокатів. Детективи НАБУ порушили права адвокатів, проводячи незаконні обшуки.

Політика • 1 квітня, 09:22 • 159533 перегляди

ВАКС засудив нардепа Гунька до 7 років ув'язнення за хабарництво

ВАКС визнав нардепа Анатолія Гунька винним у хабарництві та призначив 7 років ув'язнення з конфіскацією майна. Його викрили на отриманні 85 тис. доларів за сприяння в оренді держземель.

Політика • 25 березня, 17:41 • 31605 перегляди

Заступника голови Тернопільської ОВА Гайдука засудили до 8 років позбавлення волі за хабар

Ігоря Гайдука, заступника голови Тернопільської ОВА, засуджено до 8 років і 2 місяців ув'язнення за вимагання 1,8 млн грн хабаря. Суд також конфіскував його автомобіль та заборонив займати державні посади 3 роки.

Кримінал та НП • 6 березня, 08:40 • 15290 перегляди

Судді ВАКС спотворюють практику ЄСПЛ, надаючи перевагу обвинуваченню, навіть при наявності 100% алібі, – українські правники

Семен Ханін заявив про нівелювання ВАКС правової допомоги захисників та прав людини. Слідчі судді ігнорують докази захисту та вважають кожну підозру обґрунтованою навіть при наявності алібі.

Суспільство • 27 лютого, 16:28 • 23292 перегляди
Ексклюзив

Чи може НАЗК конфіскувати майно заступника міністра юстиції Гайченка? Експертно про процедуру

НАЗК має механізм перевірки необґрунтованих активів держслужбовців через моніторинг декларацій та способу життя. У разі виявлення порушень справа передається до САП та ВАКС для можливої конфіскації майна.

Політика • 26 лютого, 16:41 • 128804 перегляди

Незаконне одержання компенсації за житло: суд оголосив вирок екснардепу Барвіненку

ВАКС визнав Віталія Барвіненка винним у незаконному отриманні 613 тис. грн компенсації за житло в Києві. Екснардепа засудили до 3 років умовно та зобов'язали сплатити 2,5 млн грн на потреби ЗСУ.

Політика • 20 лютого, 12:09 • 37081 перегляди

Суд дозволив націоаналізувати активи підсанкційного російського олігарха Шелкова на 29 млн доларів США

ВАКС задовольнив позов Мін'юсту щодо стягнення активів підсанкційного російського олігарха Михайла Шелкова. Націоналізовано права вимоги на 29 млн доларів від Демурінського ГЗК.

Економіка • 17 лютого, 16:57 • 32973 перегляди

Понад 10 млн грн збитку на закупівлях: судитимуть екскерівницю Національного антидопінгового центру

Колишня в. о. директора Національного антидопінгового центру провела тендер на 42 млн грн з ознаками фіктивності. Через завищення цін на обладнання державі завдано збитків на понад 10 млн грн.

Кримінал та НП • 7 лютого, 23:46 • 33190 перегляди

Земельна корупція: заступника голови КМДА Оленича відправили під варту

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для Петра Оленича - два місяці під вартою. Альтернативою є застава у розмірі 15 мільйонів гривень.

Кримінал та НП • 7 лютого, 17:31 • 25469 перегляди

Бюджет України отримав 1,89 млрд грн від приватизації активів російського олігарха молчанова

Державний бюджет України отримав 1,89 млрд грн від приватизації ТОВ "АЕРОК", що належало російському олігарху молчанову. Актив було реалізовано на Prozorro. Продажі, де його ціна зросла вдвічі від стартової.

Економіка • 28 січня, 12:27 • 27340 перегляди

Суд відпустив чоловіка нардепки Кормишкіної під заставу у 15 млн грн

ВАКС відпустив Юрія Кормишкіна під заставу у 15 млн грн з процесуальними обов'язками. Ексдепутат облради підозрюється у відмиванні 20 млн грн та декларуванні недостовірних даних.

Політика • 27 січня, 11:20 • 25861 перегляди

Застава в 100 млн гривень: суд визначив запобіжний захід нардепу Бондарю

ВАКС призначив нардепу Віктору Бондарю заставу в розмірі 100 млн грн. Його підозрюють у заволодінні 140 млн грн при закупівлі кабелів для Укрзалізниці у 2021-2022 роках.

Кримінал та НП • 24 січня, 14:07 • 26267 перегляди

Мін'юст: суд закрив провадження про заборону продажу активів Медведчука

Апеляційна палата ВАКС закрила провадження щодо заборони продажу активів Медведчука. Мін'юст наголошує, що стягнення активів можливе лише через санкційну процедуру за рішенням ВАКС.

Політика • 24 січня, 11:00 • 27061 перегляди

ВАКС залишив арешт і зменшив заставу очільниці Хмельницької МСЕК

ВАКС продовжив тримання під вартою очільниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи до 23 березня 2025 року. Суд зменшив суму застави до 260 млн грн та встановив низку обмежень у разі її внесення.

Кримінал та НП • 24 січня, 09:36 • 31113 перегляди

Суд підтвердив конфіскацію майна Богуслаєва: що саме потрапило у держвласність

Апеляційна палата ВАКС відхилила скаргу Богуслаєва та підтвердила конфіскацію його активів у справі №991/9618/24.

Політика • 24 січня, 06:55 • 30156 перегляди

Судді ВАКС та ВККС вимагають пільгові кредити на житло попри махінації зі службовими квартирами та корупцію - експерт

Судді ВАКС та ВККС вимагають пільгові кредити на житло попри махінації зі службовими квартирами та корупцію - експерт.

Політика • 9 січня, 13:11 • 21713 перегляди

Справа про мільйонний хабар львівських суддів: суд взяв під варту ще одного фігуранта

ВАКС обрав запобіжний захід колишньому голові Апеляційного господарського суду у вигляді тримання під вартою. Підозрюваному призначено альтернативу - заставу в розмірі 30,28 млн грн.

Кримінал та НП • 30 грудня, 19:45 • 27214 перегляди

Офіс очищення судової системи опублікував інформацію щодо судді ВАКС, яка забороняла місцеві майдани

Офіс очищення судової системи опублікував інформацію щодо судді ВАКС, яка забороняла місцеві майдани.

Політика • 27 грудня, 12:18 • 15568 перегляди

Вищий антикорупційний суд конфіскував майно проросійського телеведучого Кота

ВАКС конфіскував у державну власність майно Юрія Кота, який співпрацює з російськими медіа. Серед конфіскованого - земельні ділянки, зброя, автомобіль та права на телепроекти.

Кримінал та НП • 26 грудня, 11:24 • 15809 перегляди

ВАКС обрав запобіжний захід колишньому голові господарського суду з Львівщини

ВАКС обрав запобіжний захід колишньому голові Господарського суду Львівської області у вигляді арешту на 60 діб. Підозрюваного у хабарництві взяли під варту в залі суду з можливістю внесення застави у 12 млн грн.

Політика • 23 грудня, 23:13 • 19634 перегляди

НАБУ, САП та ВАКС разом з грантовими активістами стали окремою кастою, на яку не поширюються закони України – експерт

ВАКС, НАБУ та активісти на грантах створили систему взаємного покривання порушень закону. Політичний експерт Олег Постернак розповів про неефективність боротьби з корупцією через таку діяльність.

Політика • 20 грудня, 15:48 • 22193 перегляди

"Депутатські компенсації": справу екснардепа Пацкана повернули до суду

Верховний Суд скасував рішення про закриття справи екснардепа Пацкана щодо незаконного отримання 117 тис. грн компенсації за житло. Справу направлено на новий розгляд до Апеляційної палати ВАКС.

Кримінал та НП • 19 грудня, 13:23 • 13810 перегляди

ВАКС відклав обрання запобіжного заходу ексголові Господарського суду Львівщини до 23 грудня

Розгляд справи щодо колишнього голови Господарського суду Львівської області Михайла Юркевича перенесено на 23 грудня. Його підозрюють у вимаганні хабаря в розмірі 1 млн доларів.

Кримінал та НП • 17 грудня, 15:49 • 19021 перегляди

Суд взяв під варту голову Господарського суду Львівщини Артимовича

ВАКС обрав запобіжний захід голові Господарського суду Львівської області Василю Артимовичу у справі про вимагання хабаря. Суддю взяли під варту з можливістю внесення застави у 20 млн грн до 10 лютого 2025 року.

Кримінал та НП • 13 грудня, 17:16 • 22689 перегляди

ВАКС став залежним від НАБУ та САП, навколо нього не вщухають скандали – юридична спільнота зробила різку заяву

Експерт Олег Постернак розкрив деталі скандалів у ВАКС, включаючи масовий провал тестування на IQ серед кандидатів у судді. Також виявлено факти розкішного життя суддів та залежність від НАБУ-САП.

Політика • 12 грудня, 16:05 • 20563 перегляди

Суд залишив керівницю Хмельницької МСЕК Крупу під вартою

Апеляційна палата ВАКС відхилила скаргу захисту Тетяни Крупи та залишила її під вартою. У підозрюваної у незаконному збагаченні раніше знайшли 6 млн доларів готівкою.

Кримінал та НП • 9 грудня, 14:31 • 16905 перегляди

Суд наклав нові обов'язки на Коболєва у справі про премію в 229 млн гривень

ВАКС поклав процесуальні обов'язки на ексголову "Нафтогазу" Андрія Коболєва. Обвинувачений має повідомляти про зміну місця проживання, не спілкуватися зі свідками та здати закордонні паспорти.

Кримінал та НП • 4 грудня, 07:20 • 15377 перегляди

ВАКС продовжив арешт керівниці Хмельницької МСЕК Тетяні Крупі, але зменшив заставу на 20 млн

ВАКС продовжив арешт Тетяни Крупи до січня 2025 року, знизивши заставу до 280 млн грн. Справу про незаконне збагачення екскерівниці Хмельницької МСЕК розслідуватимуть до квітня 2025 року.

Кримінал та НП • 28 листопада, 13:46 • 16390 перегляди