Вищий антикорупційний суд України

ВАКС став залежним від НАБУ та САП, навколо нього не вщухають скандали – юридична спільнота зробила різку заяву

Експерт Олег Постернак розкрив деталі скандалів у ВАКС, включаючи масовий провал тестування на IQ серед кандидатів у судді. Також виявлено факти розкішного життя суддів та залежність від НАБУ-САП.