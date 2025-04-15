Вищий антикорупційний суд України

48 осіб, після передачі справи до суду, мобілізувались в ЗСУ. Ексголову ДФС Насірова також мобілізували, але наказ скасували та розслідують обставини.
Адвокати заявляють про незаконне прослуховування, фабрикацію справи та помсту з боку НАБУ. Суд встановив заставу у розмірі 10 млн грн та зобов’язав адвоката носити електронний браслет — не виключено, з метою подальшого стеження за ним та його клієнтами.
НААУ звернулась до Генпрокурора та ДБР через дії НАБУ, яке встановило «прослушку» в офісі адвокатів. Детективи НАБУ порушили права адвокатів, проводячи незаконні обшуки.
ВАКС визнав нардепа Анатолія Гунька винним у хабарництві та призначив 7 років ув'язнення з конфіскацією майна. Його викрили на отриманні 85 тис. доларів за сприяння в оренді держземель.
Ігоря Гайдука, заступника голови Тернопільської ОВА, засуджено до 8 років і 2 місяців ув'язнення за вимагання 1,8 млн грн хабаря. Суд також конфіскував його автомобіль та заборонив займати державні посади 3 роки.
Семен Ханін заявив про нівелювання ВАКС правової допомоги захисників та прав людини. Слідчі судді ігнорують докази захисту та вважають кожну підозру обґрунтованою навіть при наявності алібі.
НАЗК має механізм перевірки необґрунтованих активів держслужбовців через моніторинг декларацій та способу життя. У разі виявлення порушень справа передається до САП та ВАКС для можливої конфіскації майна.
ВАКС визнав Віталія Барвіненка винним у незаконному отриманні 613 тис. грн компенсації за житло в Києві. Екснардепа засудили до 3 років умовно та зобов'язали сплатити 2,5 млн грн на потреби ЗСУ.
ВАКС задовольнив позов Мін'юсту щодо стягнення активів підсанкційного російського олігарха Михайла Шелкова. Націоналізовано права вимоги на 29 млн доларів від Демурінського ГЗК.
Колишня в. о. директора Національного антидопінгового центру провела тендер на 42 млн грн з ознаками фіктивності. Через завищення цін на обладнання державі завдано збитків на понад 10 млн грн.
Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для Петра Оленича - два місяці під вартою. Альтернативою є застава у розмірі 15 мільйонів гривень.
Державний бюджет України отримав 1,89 млрд грн від приватизації ТОВ "АЕРОК", що належало російському олігарху молчанову. Актив було реалізовано на Prozorro. Продажі, де його ціна зросла вдвічі від стартової.
ВАКС відпустив Юрія Кормишкіна під заставу у 15 млн грн з процесуальними обов'язками. Ексдепутат облради підозрюється у відмиванні 20 млн грн та декларуванні недостовірних даних.
ВАКС призначив нардепу Віктору Бондарю заставу в розмірі 100 млн грн. Його підозрюють у заволодінні 140 млн грн при закупівлі кабелів для Укрзалізниці у 2021-2022 роках.
Апеляційна палата ВАКС закрила провадження щодо заборони продажу активів Медведчука. Мін'юст наголошує, що стягнення активів можливе лише через санкційну процедуру за рішенням ВАКС.
ВАКС продовжив тримання під вартою очільниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи до 23 березня 2025 року. Суд зменшив суму застави до 260 млн грн та встановив низку обмежень у разі її внесення.
Апеляційна палата ВАКС відхилила скаргу Богуслаєва та підтвердила конфіскацію його активів у справі №991/9618/24.
Судді ВАКС та ВККС вимагають пільгові кредити на житло попри махінації зі службовими квартирами та корупцію - експерт.
ВАКС обрав запобіжний захід колишньому голові Апеляційного господарського суду у вигляді тримання під вартою. Підозрюваному призначено альтернативу - заставу в розмірі 30,28 млн грн.
Офіс очищення судової системи опублікував інформацію щодо судді ВАКС, яка забороняла місцеві майдани.
ВАКС конфіскував у державну власність майно Юрія Кота, який співпрацює з російськими медіа. Серед конфіскованого - земельні ділянки, зброя, автомобіль та права на телепроекти.
ВАКС обрав запобіжний захід колишньому голові Господарського суду Львівської області у вигляді арешту на 60 діб. Підозрюваного у хабарництві взяли під варту в залі суду з можливістю внесення застави у 12 млн грн.
ВАКС, НАБУ та активісти на грантах створили систему взаємного покривання порушень закону. Політичний експерт Олег Постернак розповів про неефективність боротьби з корупцією через таку діяльність.
Верховний Суд скасував рішення про закриття справи екснардепа Пацкана щодо незаконного отримання 117 тис. грн компенсації за житло. Справу направлено на новий розгляд до Апеляційної палати ВАКС.
Розгляд справи щодо колишнього голови Господарського суду Львівської області Михайла Юркевича перенесено на 23 грудня. Його підозрюють у вимаганні хабаря в розмірі 1 млн доларів.
ВАКС обрав запобіжний захід голові Господарського суду Львівської області Василю Артимовичу у справі про вимагання хабаря. Суддю взяли під варту з можливістю внесення застави у 20 млн грн до 10 лютого 2025 року.
Експерт Олег Постернак розкрив деталі скандалів у ВАКС, включаючи масовий провал тестування на IQ серед кандидатів у судді. Також виявлено факти розкішного життя суддів та залежність від НАБУ-САП.
Апеляційна палата ВАКС відхилила скаргу захисту Тетяни Крупи та залишила її під вартою. У підозрюваної у незаконному збагаченні раніше знайшли 6 млн доларів готівкою.
ВАКС поклав процесуальні обов'язки на ексголову "Нафтогазу" Андрія Коболєва. Обвинувачений має повідомляти про зміну місця проживання, не спілкуватися зі свідками та здати закордонні паспорти.
ВАКС продовжив арешт Тетяни Крупи до січня 2025 року, знизивши заставу до 280 млн грн. Справу про незаконне збагачення екскерівниці Хмельницької МСЕК розслідуватимуть до квітня 2025 року.