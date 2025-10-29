$42.080.01
За екссуддю Верховного Суду Львова внесли заставу

Київ • УНН

 • 594 перегляди

За ексзаступника голови Верховного суду Богдана Львова, підозрюваного у пособництві привласнення української частини нафтопроводу, внесли заставу 20 млн грн. Суму застави зменшили з понад 300 млн грн.

За екссуддю Верховного Суду Львова внесли заставу

За колишнього заступника голови Верховного суду Богдана Львова, якого підозрюють у пособництві у привласнення української частини магістрального нафтопроводу "Самара – Західний напрямок", внесли заставу в розмірі 20 млн грн, визначену судом, передає УНН.

Деталі

Як стало відомо УНН, мова йде про Богдана Львова.

За колишнього заступника голови Верховного суду внесли заставу в розмірі 20 млн гривень, визначену судом

- повідомила УНН керівниця відділу комунікацій ВАКС Олеся Чемерис.

Доповнення

5 жовтня 2022 року Голова Верховного суду Всеволод Князєв відрахував голову Касаційного господарського суду Богдана Львова зі штату Верховного суду на підставі листа СБУ про наявність у нього громадянства рф.

Київський окружний адміністративний суд 10 січня 2024 року задовольнив позов ексголови Касаційного господарського суду у складі Верховного суду Богдана Львова щодо поновлення на посаді судді.

Служба безпеки України підтвердила наявність російського громадянства у голови Касаційного господарського суду Верховного Суду України Богдана Львова.

Богдана Львова обрали заступником голови нового Верховного Суду у 2017 році.15 вересня 2022 року вийшло розслідування журналістів проєкту "Схеми", згідно з яким Львов з 1999 року має паспорт громадянина росії та з 2010 року індивідуальний податковий номер в офіційному реєстрі федеральної податкової служби рф.

Справа про заволодіння так званої "труби Віктора Медведчука"Богдана Львова підозрюють у пособництві у привласнення української частини магістрального нафтопроводу "Самара – Західний напрямок", що належить Фонду державного майна України.

Нафтопродуктопровід "Самара-Західний напрямок" був збудований за часів СРСР і після проголошення незалежності України мав перейти у власність держави на підставі правонаступництва. Водночас, дочірня компанія російської АК "Транснафтопродукт" зазначений трубопровід у власність України не передала.

Починаючи з 2017 року НАБУ і САП здійснюють розслідування фактів незаконного заволодіння трубопроводом. Детективам і прокурорам вдалось зібрати матеріали для накладення арешту, а згодом вони стали основою позову ФДМУ, що дозволило врешті-решт повернути майно державі.

Вищий антикорупційний суд зменшив розмір застави з понад 300 млн грн на 20 млн грн ексголові Касаційного господарського суду у складі Верховного суду Богдану Львову, який є підозрюваним у справі про заволодіння так званою "трубою віктора медведчука".

Павло Башинський

Кримінал та НП
Енергетика
Війна в Україні
Спеціалізована антикорупційна прокуратура
Верховний Суд України
Вищий антикорупційний суд України
Служба безпеки України
Україна