За экс-судью Верховного Суда Львова внесли залог

Эксклюзив
14:53
В Ирпене кот погиб после предполагаемого выстрела: полиция расследует инцидент
Эксклюзив
12:54
И.о. ректора ГБТУ Андрей Кудряшов "забыл" указать сожительницу и дорогие подарки: что должно проверить НАПКPhoto
Эксклюзив
12:21
Незаконная деятельность игорных заведений: с начала этого года в суд направлено столько же дел, сколько за весь 2024 год
11:54
С сегодняшнего дня действуют новые правила торговли между Украиной и ЕС: какие квоты на агропродукцию вырастутPhoto
09:51
Враг не находится в Мирнограде - группировка войск "Восток"
Эксклюзив
29 октября, 07:00
Инсульт «молодеет»: что нужно знать о симптомах и профилактике болезни
29 октября, 06:50
"Это не о халатности, а о преступной халатности": Генпрокурор Кравченко подтвердил подозрение ТрухановуVideo
28 октября, 20:10
Труханову сообщено о подозрении - источник
28 октября, 16:50
Черкассы и Киев еще на пути к теплу: где в Украине уже греются, а где - нет
Эксклюзив
28 октября, 14:36
Почти 250 киевских учебных заведений пострадали от войны: сколько уже восстановлено
Популярные новости
Бизнес на крови: как "Украинские вертолеты" зарабатывали на вертолетах, которых не хватало фронту29 октября, 06:30
The Weeknd приобрел поместье во Флориде за $50 миллионов, установив рекордPhoto29 октября, 06:46
Меган Маркл и принц Гарри наслаждались свиданием, посетив игру Мировой серии-2025 в Лос-АнджелесеPhotoVideo29 октября, 08:05
Танкер с российской нефтью развернулся на пути в Индию после санкций США29 октября, 08:48
Бюджетные и вкусные: пять рецептов обедов до 100 грн для экономных хозяекPhoto11:14
публикации
И.о. ректора ГБТУ Андрей Кудряшов "забыл" указать сожительницу и дорогие подарки: что должно проверить НАПКPhoto
Эксклюзив
12:54
С сегодняшнего дня действуют новые правила торговли между Украиной и ЕС: какие квоты на агропродукцию вырастутPhoto11:54
Бюджетные и вкусные: пять рецептов обедов до 100 грн для экономных хозяекPhoto11:14
Инсульт «молодеет»: что нужно знать о симптомах и профилактике болезни
Эксклюзив
29 октября, 07:00
Бизнес на крови: как "Украинские вертолеты" зарабатывали на вертолетах, которых не хватало фронту29 октября, 06:30
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Кудрицкий
Владимир Зеленский
Ким Чен Ын
Си Цзиньпин
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Покровск
Польша
Купянск
УНН Lite
Джейми Ли Кертис раскрыла, как "случайно" попала в актерскую профессию13:18
Меган Маркл и принц Гарри наслаждались свиданием, посетив игру Мировой серии-2025 в Лос-АнджелесеPhotoVideo29 октября, 08:05
The Weeknd приобрел поместье во Флориде за $50 миллионов, установив рекордPhoto29 октября, 06:46
Поп-звезда Дуа Липа возглавила рейтинг самых богатых звезд до 30 лет в Британии и ИрландииPhoto28 октября, 18:29
«Девушка в красной бандане» «спасла» Билли Айлиш на концерте и стала вируснойPhoto28 октября, 17:10
За экс-судью Верховного Суда Львова внесли залог

Киев • УНН

 • 128 просмотра

За экс-заместителя председателя Верховного суда Богдана Львова, подозреваемого в пособничестве присвоению украинской части нефтепровода, внесли залог 20 млн грн. Сумму залога уменьшили с более чем 300 млн грн.

За экс-судью Верховного Суда Львова внесли залог

За бывшего заместителя председателя Верховного суда Богдана Львова, которого подозревают в пособничестве в присвоении украинской части магистрального нефтепровода "Самара – Западное направление", внесли залог в размере 20 млн грн, определенный судом, передает УНН.

Детали

Как стало известно УНН, речь идет о Богдане Львове.

За бывшего заместителя председателя Верховного суда внесли залог в размере 20 млн гривен, определенный судом

- сообщила УНН руководитель отдела коммуникаций ВАКС Олеся Чемерис.

Дополнение

5 октября 2022 года Председатель Верховного суда Всеволод Князев отчислил председателя Кассационного хозяйственного суда Богдана Львова из штата Верховного суда на основании письма СБУ о наличии у него гражданства рф.

Киевский окружной административный суд 10 января 2024 года удовлетворил иск экс-председателя Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда Богдана Львова относительно восстановления в должности судьи.

Служба безопасности Украины подтвердила наличие российского гражданства у председателя Кассационного хозяйственного суда Верховного Суда Украины Богдана Львова.

Богдана Львова избрали заместителем председателя нового Верховного Суда в 2017 году. 15 сентября 2022 года вышло расследование журналистов проекта "Схемы", согласно которому Львов с 1999 года имеет паспорт гражданина россии и с 2010 года индивидуальный налоговый номер в официальном реестре федеральной налоговой службы рф.

Дело о завладении так называемой "трубы Виктора Медведчука" Богдана Львова подозревают в пособничестве в присвоении украинской части магистрального нефтепровода "Самара – Западное направление", принадлежащего Фонду государственного имущества Украины.

Нефтепродуктопровод "Самара-Западное направление" был построен во времена СССР и после провозглашения независимости Украины должен был перейти в собственность государства на основании правопреемства. В то же время, дочерняя компания российской АК "Транснефтепродукт" указанный трубопровод в собственность Украины не передала.

Начиная с 2017 года НАБУ и САП осуществляют расследование фактов незаконного завладения трубопроводом. Детективам и прокурорам удалось собрать материалы для наложения ареста, а впоследствии они стали основой иска ФГИУ, что позволило в конце концов вернуть имущество государству.

Высший антикоррупционный суд уменьшил размер залога с более 300 млн грн до 20 млн грн экс-председателю Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда Богдану Львову, который является подозреваемым по делу о завладении так называемой "трубой Виктора Медведчука".

Павел Башинский

