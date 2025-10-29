За экс-судью Верховного Суда Львова внесли залог
Киев • УНН
За экс-заместителя председателя Верховного суда Богдана Львова, подозреваемого в пособничестве присвоению украинской части нефтепровода, внесли залог 20 млн грн. Сумму залога уменьшили с более чем 300 млн грн.
За бывшего заместителя председателя Верховного суда Богдана Львова, которого подозревают в пособничестве в присвоении украинской части магистрального нефтепровода "Самара – Западное направление", внесли залог в размере 20 млн грн, определенный судом, передает УНН.
Детали
Как стало известно УНН, речь идет о Богдане Львове.
За бывшего заместителя председателя Верховного суда внесли залог в размере 20 млн гривен, определенный судом
Дополнение
5 октября 2022 года Председатель Верховного суда Всеволод Князев отчислил председателя Кассационного хозяйственного суда Богдана Львова из штата Верховного суда на основании письма СБУ о наличии у него гражданства рф.
Киевский окружной административный суд 10 января 2024 года удовлетворил иск экс-председателя Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда Богдана Львова относительно восстановления в должности судьи.
Служба безопасности Украины подтвердила наличие российского гражданства у председателя Кассационного хозяйственного суда Верховного Суда Украины Богдана Львова.
Богдана Львова избрали заместителем председателя нового Верховного Суда в 2017 году. 15 сентября 2022 года вышло расследование журналистов проекта "Схемы", согласно которому Львов с 1999 года имеет паспорт гражданина россии и с 2010 года индивидуальный налоговый номер в официальном реестре федеральной налоговой службы рф.
Дело о завладении так называемой "трубы Виктора Медведчука" Богдана Львова подозревают в пособничестве в присвоении украинской части магистрального нефтепровода "Самара – Западное направление", принадлежащего Фонду государственного имущества Украины.
Нефтепродуктопровод "Самара-Западное направление" был построен во времена СССР и после провозглашения независимости Украины должен был перейти в собственность государства на основании правопреемства. В то же время, дочерняя компания российской АК "Транснефтепродукт" указанный трубопровод в собственность Украины не передала.
Начиная с 2017 года НАБУ и САП осуществляют расследование фактов незаконного завладения трубопроводом. Детективам и прокурорам удалось собрать материалы для наложения ареста, а впоследствии они стали основой иска ФГИУ, что позволило в конце концов вернуть имущество государству.
Высший антикоррупционный суд уменьшил размер залога с более 300 млн грн до 20 млн грн экс-председателю Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда Богдану Львову, который является подозреваемым по делу о завладении так называемой "трубой Виктора Медведчука".