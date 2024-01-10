Суд поновив на посаді судді Верховного суду Богдана Львова, який має російське громадянство
Київ • УНН
Київський суд поновив на посаді судді Верховного суду Богдана Львова, який має російське громадянство.
Київський окружний адміністративний суд 10 січня задовольнив позов ексголови Касаційного господарського суду у складі Верховного суду Богдана Львова щодо поновлення на посаді судді. Про це повідомляє "Радіо Свобода, передає УНН.
Деталі
Зобовʼязати Верховний суд зарахувати Львова Богдана Юрійовича до штату Верховного суду
Також суд постановив стягнути з Верховного суду заробітну плату Львова за час "вимушеного прогулу". Представниця Верховного суду відмовилася коментувати, чи будуть подавати апеляцію на рішення Київського окружного адміністративного суду.
Доповнення
5 жовтня 2022 року Голова Верховного суду Всеволод Князєв відрахував голову Касаційного господарського суду Богдана Львова зі штату Верховного суду на підставі листа СБУ про наявність у нього громадянства РФ.
Нагадаємо
Служба безпеки України підтвердила наявність російського громадянства у голови Касаційного господарського суду Верховного Суду України Богдана Львова.
Богдана Львова обрали заступником голови нового Верховного Суду у 2017 році.
15 вересня 2022 року вийшло розслідування журналістів проєкту "Схеми", згідно з яким Львов з 1999 року має паспорт громадянина росії та з 2010 року індивідуальний податковий номер в офіційному реєстрі федеральної податкової служби рф.