Суд восстановил в должности судьи Верховного суда Богдана Львова, который имеет российское гражданство

Киевский окружной административный суд 10 января удовлетворил иск экс-главы Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда Богдана Львова о восстановлении в должности судьи. Об этом сообщает "Радио Свобода, передает УНН.

Детали

Обязать Верховный суд зачислить Львова Богдана Юрьевича в штат Верховного суда - зачитала решение судья Киевского окружного административного суда Алена Кушнова.

Также суд постановил взыскать с Верховного суда заработную плату Львова за время "вынужденного прогула". Представительница Верховного суда отказалась комментировать, будут ли подавать апелляцию на решение Киевского окружного административного суда.

Дополнение

5 октября 2022 года Председатель Верховного суда Всеволод Князев отчислил председателя Кассационного хозяйственного суда Богдана Львова из штата Верховного суда на основании письма СБУ о наличии у него гражданства РФ.

Напомним,

Служба безопасности Украины подтвердила наличие российского гражданства у председателя Кассационного хозяйственного суда Верховного Суда Украины Богдана Львова.

Богдана Львова избрали заместителем председателя нового Верховного Суда в 2017 году.

15 сентября 2022 года вышло расследование журналистов проекта "Схемы", согласно которому Львов с 1999 года имеет паспорт гражданина России и с 2010 года индивидуальный налоговый номер в официальном реестре федеральной налоговой службы рф.