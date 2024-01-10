Суд восстановил в должности судьи Верховного суда Богдана Львова, который имеет российское гражданство
Киев • УНН
Киевский суд восстановил в должности судьи Верховного суда Богдана Львова, который имеет российское гражданство.
Киевский окружной административный суд 10 января удовлетворил иск экс-главы Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда Богдана Львова о восстановлении в должности судьи. Об этом сообщает "Радио Свобода, передает УНН.
Детали
Обязать Верховный суд зачислить Львова Богдана Юрьевича в штат Верховного суда
Также суд постановил взыскать с Верховного суда заработную плату Львова за время "вынужденного прогула". Представительница Верховного суда отказалась комментировать, будут ли подавать апелляцию на решение Киевского окружного административного суда.
Дополнение
5 октября 2022 года Председатель Верховного суда Всеволод Князев отчислил председателя Кассационного хозяйственного суда Богдана Львова из штата Верховного суда на основании письма СБУ о наличии у него гражданства РФ.
Напомним,
Служба безопасности Украины подтвердила наличие российского гражданства у председателя Кассационного хозяйственного суда Верховного Суда Украины Богдана Львова.
Богдана Львова избрали заместителем председателя нового Верховного Суда в 2017 году.
15 сентября 2022 года вышло расследование журналистов проекта "Схемы", согласно которому Львов с 1999 года имеет паспорт гражданина России и с 2010 года индивидуальный налоговый номер в официальном реестре федеральной налоговой службы рф.
Суд восстановил в должности судьи Верховного суда Богдана Львова, который имеет российское гражданство
Киевский суд восстановил в должности судьи Верховного суда Богдана Львова, который имеет российское гражданство.
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