"Договорились по всем ключевым направлениям": Зеленский подвёл итоги встречи с Мадяром
Киев • УНН
Украина и Венгрия согласовали ключевые направления сотрудничества, в частности поставки топлива и развитие железной дороги. Зеленский поблагодарил Мадяра за поддержку.
Украина настроена на конструктивные отношения с Венгрией — на равноправные отношения, основанные на взаимном уважении к нашим народам. Об этом по итогам встречи с главой венгерского правительства Петером Мадяром заявил Президент Владимир Зеленский, сообщает УНН.
Детали
По его словам, стороны договорились по всем ключевым направлениям двустороннего сотрудничества, в частности в энергетике.
Обсудили поставки в Украину дизельного топлива и других необходимых нефтепродуктов. Потребности в инфраструктуре — это прежде всего расширение железнодорожного сообщения между нашими странами, развитие маршрута Киев — Будапешт, электрификация железной дороги, развитие пунктов пропуска на границе — реконструкция существующих и строительство новых пунктов пропуска
Также они обсудили с Мадяром вопросы безопасности. В частности, Зеленский проинформировал о ситуации на фронте и об ударах России по украинским городам и селам.
Эту войну реально остановить только при полной солидарности Европы, Америки и всех тех, кто действительно хочет реального мира, — солидарности с Украиной. Благодарю господина Премьер-министра за четкую позицию в вопросе нашей защиты от России. Украинская защита имеет значение для всей Европы, и это уже было доказано опытом XX века
Напомним
Премьер Венгрии Петер Мадяр пригласил Президента Украины Владимира Зеленского посетить Будапешт с визитом.
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