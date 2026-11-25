Украина настроена на конструктивные отношения с Венгрией — на равноправные отношения, основанные на взаимном уважении к нашим народам. Об этом по итогам встречи с главой венгерского правительства Петером Мадяром заявил Президент Владимир Зеленский, сообщает УНН.

Детали

По его словам, стороны договорились по всем ключевым направлениям двустороннего сотрудничества, в частности в энергетике.

Обсудили поставки в Украину дизельного топлива и других необходимых нефтепродуктов. Потребности в инфраструктуре — это прежде всего расширение железнодорожного сообщения между нашими странами, развитие маршрута Киев — Будапешт, электрификация железной дороги, развитие пунктов пропуска на границе — реконструкция существующих и строительство новых пунктов пропуска — отметил глава государства.

Также они обсудили с Мадяром вопросы безопасности. В частности, Зеленский проинформировал о ситуации на фронте и об ударах России по украинским городам и селам.

Эту войну реально остановить только при полной солидарности Европы, Америки и всех тех, кто действительно хочет реального мира, — солидарности с Украиной. Благодарю господина Премьер-министра за четкую позицию в вопросе нашей защиты от России. Украинская защита имеет значение для всей Европы, и это уже было доказано опытом XX века — резюмировал Президент.

Напомним

Премьер Венгрии Петер Мадяр пригласил Президента Украины Владимира Зеленского посетить Будапешт с визитом.

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