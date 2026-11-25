Удар БПЛА по дому в Киеве: двое раненых и пожар
Киев • УНН
В Шевченковском районе Киева БПЛА попал во двор жилого дома. Пострадали два человека, пожар на площади 50 кв. м ликвидирован.
Враг вечером во вторник, 24 ноября, атаковал Киев. Об этом сообщает ГСЧС, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что в результате вражеского обстрела два человека получили ранения.
В Шевченковском районе произошло попадание БпЛА во двор 16-этажного жилого дома. На уровне 1-го и 2-го этажей возникло возгорание общей площадью 50 кв. м. Повреждены фасады с 1-го по 7-й этаж, также выбиты стекла в расположенных рядом домах
Указывается, что спасатели провели обследование квартир и эвакуацию людей на свежий воздух. На месте также работают психологи ГСЧС Киева. Пожар в настоящее время ликвидирован.
Напомним
Накануне в Шевченковском районе Киева обломки вызвали пожары и повредили дом. Ранены шесть человек, один из них — иностранец.
Массированная атака рф на Киев и девять областей Украины: восемь погибших, есть пострадавшие20.11.26, 11:21 • 5196 просмотров