Враг вечером во вторник, 24 ноября, атаковал Киев. Об этом сообщает ГСЧС, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что в результате вражеского обстрела два человека получили ранения.

В Шевченковском районе произошло попадание БпЛА во двор 16-этажного жилого дома. На уровне 1-го и 2-го этажей возникло возгорание общей площадью 50 кв. м. Повреждены фасады с 1-го по 7-й этаж, также выбиты стекла в расположенных рядом домах - говорится в сообщении.

Указывается, что спасатели провели обследование квартир и эвакуацию людей на свежий воздух. На месте также работают психологи ГСЧС Киева. Пожар в настоящее время ликвидирован.

Напомним

Накануне в Шевченковском районе Киева обломки вызвали пожары и повредили дом. Ранены шесть человек, один из них — иностранец.

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