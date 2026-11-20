Фото: ГСЧС Украины

Ночью и утром 20 ноября россияне атаковали Киев и еще девять областей Украины. Ракеты попали в критическую инфраструктуру столицы, среди целей были и мосты. Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, передает УНН.

Детали

Повреждены объект водоотведения, офисные и коммерческие здания. В результате атаки в Киеве погибли шесть человек. Еще 15 пострадали - говорится в сообщении главы правительства.

В то же время в Харькове под удар попала больница скорой помощи. Ранены четыре человека, поврежден корпус МРТ.

Кроме того, были повреждены предприятия в Киевской, Николаевской, Одесской и Черниговской областях, а также жилые дома в Днепропетровской, Львовской, Винницкой, Сумской и Черниговской областях.

Попадания также зафиксированы в объекты энергетики. Всего на данный момент известно о восьми погибших и 28 пострадавших. Искренние соболезнования родным и близким - отметил Корецкий.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям опубликовала фото последствий вражеских обстрелов.

Фото: ГСЧС Украины

По данным Воздушных сил Вооруженных сил Украины, россияне атаковали баллистическими ракетами "Искандер-М"/С-400, противокорабельными ракетами "Циркон", 84 крылатыми ракетами воздушного и морского базирования Х-101, "Калибр", "Искандер-К", 404 ударными БПЛА типа Shahed (123 из них - реактивные), "Гербера" и дронами-имитаторами типа "Пародия". Удары наносились из ростовской, брянской, курской, орловской, вологодской областей и краснодарского края рф, а также из оккупированных Крыма и Донецка.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины. По состоянию на 10:30 противовоздушной обороной сбиты/подавлены 462 цели:

3 баллистические ракеты "Искандер-М"/С-400/"Циркон";

79 крылатых ракет Х-101, "Калибр";

380 вражеских БПЛА типа Shahed (102 из них - реактивные), "Гербера" и дронов других типов.

Зафиксированы попадания ракет и ударных БПЛА противника в 23 локациях, а также падение обломков в 10 локациях. В то же время вражеская атака еще продолжается.

Напомним

Из-за массированной комбинированной атаки российскими ракетами и дронами в ночь на 20 ноября получила повреждения украинская железная дорога. Кроме того, во Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях ввели аварийные отключения электроэнергии из-за российской атаки на энергетическую инфраструктуру. Ситуация в энергосистеме остается крайне сложной.

Также УНН сообщал, что неопознанный объект на фоне атаки рф на Украину мог упасть вблизи Хмелека в Люблинском воеводстве на востоке Польши. На месте происшествия работают военные службы.