Курская область

Сегодня третья годовщина освобождения Сумской области от оккупантов: глава ОВА рассказал об актуальной ситуации на границе

В Сумской области усиливают фортификации и эвакуируют население из-за попыток РФ расширить "серую зону". Из приграничья вывезли более 15 тысяч человек, идет подготовка к обороне.