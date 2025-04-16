Курская область

Вооружённые силы США зафиксировали российские военные самолёты в зоне обороны Аляски. В NORAD заявили, что эти полёты происходят
регулярно.
российские средства ПВО якобы уничтожили 115 "украинских дронов самолетного типа", 109 из которых над курской областью. Также
утверждается о перехвате БпЛА над воронежской, брянской, орловской областями и московским регионом.
Количество пострадавших в результате ракетной атаки россиян по Сумам возросло до 99 человек, среди которых 11 детей. Удар был
осуществлен баллистическими ракетами "Искандер-М".
россия нанесла удар по Сумам баллистическими ракетами "Искандер-М". Буданов сообщил, что это сделали расчеты 112-й и 448-й
ракетных бригад с территории воронежской и курской областей.
По DeepState, оккупанты продвинулись на Курщине в районах Ямполовки и Валентиновки.
Подразделения ССО ВСУ взяли в плен 14 российских военнослужащих, включая трех офицеров, на территории Курской области. В ходе
операций было уничтожено около 30 военнослужащих противника.
В Сумской области усиливают фортификации и эвакуируют население из-за попыток РФ расширить "серую зону". Из приграничья вывезли
более 15 тысяч человек, идет подготовка к обороне.
Силы обороны Украины продвинулись в районе Часового Яра. российские оккупанты также имеют продвижение возле Торецка и Покровска,
говорится в отчете ISW.
За неделю россияне 47 раз штурмовали Сумщину, сосредотачиваясь на Журавке и Басовке. Враг сбросил 307 КАБов, целясь в
хлебокомбинаты и молокозаводы.
В ночь на 10 апреля 2025 года россия атаковала Украину 145 дронами, включая Shahed. Силы обороны сбили 85 ударных БпЛА, но
пострадали шесть областей.