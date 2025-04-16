Курская область

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По соглашению с США достигнут "существенный прогресс", ожидается меморандум и ратификация в Раде - Свириденко
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Вооружённые силы США зафиксировали российские военные самолёты в зоне обороны Аляски. В NORAD заявили, что эти полёты происходят регулярно.

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Власти рф подтвердили атаку 115 дронов на курскую область этой ночью

российские средства ПВО якобы уничтожили 115 "украинских дронов самолетного типа", 109 из которых над курской областью. Также утверждается о перехвате БпЛА над воронежской, брянской, орловской областями и московским регионом.

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В Сумах 99 пострадавших после ракетного удара рф, среди них 11 детей

Количество пострадавших в результате ракетной атаки россиян по Сумам возросло до 99 человек, среди которых 11 детей. Удар был осуществлен баллистическими ракетами "Искандер-М".

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Буданов назвал российские подразделения, нанесшие удар по Сумам

россия нанесла удар по Сумам баллистическими ракетами "Искандер-М". Буданов сообщил, что это сделали расчеты 112-й и 448-й ракетных бригад с территории воронежской и курской областей.

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Вражеские войска продвинулись в Курской области - DeepState

По DeepState, оккупанты продвинулись на Курщине в районах Ямполовки и Валентиновки.

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Бойцы ССО взяли в плен 14 россиян на курщине, среди них трое офицеров

Подразделения ССО ВСУ взяли в плен 14 российских военнослужащих, включая трех офицеров, на территории Курской области. В ходе операций было уничтожено около 30 военнослужащих противника.

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Сегодня третья годовщина освобождения Сумской области от оккупантов: глава ОВА рассказал об актуальной ситуации на границе

В Сумской области усиливают фортификации и эвакуируют население из-за попыток РФ расширить "серую зону". Из приграничья вывезли более 15 тысяч человек, идет подготовка к обороне.

Общество • 11 апреля, 07:00 • 8576 просмотра

ВСУ продвинулись возле Часового Яра, враг возле Торецка и Покровска: карты ISW

Силы обороны Украины продвинулись в районе Часового Яра. российские оккупанты также имеют продвижение возле Торецка и Покровска, говорится в отчете ISW.

Война • 11 апреля, 04:20 • 5233 просмотра

Интенсивность попыток врага штурмовать приграничье Сумщины за неделю возросла на 30% - ОВА

За неделю россияне 47 раз штурмовали Сумщину, сосредотачиваясь на Журавке и Басовке. Враг сбросил 307 КАБов, целясь в хлебокомбинаты и молокозаводы.

Война • 11 апреля, 00:43 • 9563 просмотра

рф за ночь атаковала Украину 145 дронами: сбито 85

В ночь на 10 апреля 2025 года россия атаковала Украину 145 дронами, включая Shahed. Силы обороны сбили 85 ударных БпЛА, но пострадали шесть областей.

Война • 10 апреля, 06:09 • 11345 просмотра