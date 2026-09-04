Силы обороны поразили место запуска дронов оккупантов в районе Донецка - Генштаб
Киев • УНН
Силы обороны поразили военные объекты оккупантов в Донецкой, Харьковской, Брянской, Курской областях и Крыму. Ущерб уточняется.
Генеральный штаб ВСУ 4 сентября подтвердил очередное поражение места запуска ударных БпЛА в районе временно оккупированного Донецка, командных пунктов и средств разведки оккупантов, пишет УНН.
Детали
"3 сентября и в ночь на 4 сентября 2026 года подразделения Сил обороны Украины поразили ряд военных целей противника", — говорится в сообщении.
В районе города Донецка поражено место хранения, подготовки и запуска ударных БпЛА
По данным Генштаба, "в Фёдоровке Донецкой области поражён командный пункт, а в Петровке Харьковской области — командно-наблюдательный пункт противника".
"Кроме того, в Бобрике Брянской области рф поражена радиолокационная станция, в Суворово и Рысьем, в Крыму, — посты технических средств разведки АПТС "Гренадёр" (автоматизированный пост технических средств разведки), а в Густомое Курской области рф — ретранслятор MESH-сетей противника", — сообщили в Генштабе.
"Также в Ровеньках Луганской области поражена база хранения горюче-смазочных материалов оккупантов", — указали в Генштабе.
Степень нанесённого ущерба уточняется.
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