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Силы обороны поразили место запуска дронов оккупантов в районе Донецка - Генштаб

Киев • УНН

 • 254 просмотра

Силы обороны поразили военные объекты оккупантов в Донецкой, Харьковской, Брянской, Курской областях и Крыму. Ущерб уточняется.

Силы обороны поразили место запуска дронов оккупантов в районе Донецка - Генштаб
фото иллюстративное

Генеральный штаб ВСУ 4 сентября подтвердил очередное поражение места запуска ударных БпЛА в районе временно оккупированного Донецка, командных пунктов и средств разведки оккупантов, пишет УНН.

Детали

"3 сентября и в ночь на 4 сентября 2026 года подразделения Сил обороны Украины поразили ряд военных целей противника", — говорится в сообщении.

В районе города Донецка поражено место хранения, подготовки и запуска ударных БпЛА

— сообщили в Генштабе.

По данным Генштаба, "в Фёдоровке Донецкой области поражён командный пункт, а в Петровке Харьковской области — командно-наблюдательный пункт противника".

"Кроме того, в Бобрике Брянской области рф поражена радиолокационная станция, в Суворово и Рысьем, в Крыму, — посты технических средств разведки АПТС "Гренадёр" (автоматизированный пост технических средств разведки), а в Густомое Курской области рф — ретранслятор MESH-сетей противника", — сообщили в Генштабе.

"Также в Ровеньках Луганской области поражена база хранения горюче-смазочных материалов оккупантов", — указали в Генштабе.

Степень нанесённого ущерба уточняется.

Удары Сил обороны остановили работу двух крупных нефтеперерабатывающих предприятий рф - Генштаб04.09.26, 14:31 • 592 просмотра

Юлия Шрамко

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