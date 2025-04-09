Украина по дипломатическим каналам доведет информацию Китаю об участии их граждан в войне на стороне рф. СБУ уже проводит процессуальные действия с пленными китайцами.
СБУ разоблачила военнослужащего, который работал на ГРУ и корректировал ракетные удары по позициям ВСУ. Предателя задержали, когда он готовил отчет для российского куратора.
МИД Китая заявило о проверке информации о двух гражданах, захваченных в плен в Украине.
9 апреля в Украине ожидается переменная облачность и колебания температуры от +2°C до +9°C. На юге и востоке страны возможны небольшие дожди и мокрый снег.
На временно оккупированные территории прибыла съемочная группа из рф, чтобы создать иллюзию спокойствия. Они показывают постановочные сцены восстановления, игнорируя бомбардировки и разрушения.
По данным ООН, с 24 февраля 2022 года по 21 марта 2025 года в Украине убито не менее 12 тысяч гражданских, среди которых 600 детей. Около 3,5 млн человек имеют статус ВПЛ.
Украина вызвала поверенного Китая из-за участия китайцев в войне на стороне России. В МИД подчеркнули, что это подрывает доверие к Пекину и ставит под сомнение их позицию относительно мира.
Украинские военные захватили в плен двух граждан Китая в Донецкой области. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
В ночь на 3 апреля россия атаковала Украину 39 дронами. ВСУ сбили 28 ударных БПЛА типа Shahed на севере и востоке страны, но пострадали Харьковщина, Донетчина и Днепропетровщина.
В Кировском районе Донецка из кранов течет коричневая вода с ржавчиной. Оккупационные власти не видят проблемы, предлагая жителям "импортозамещение".
Президент Украины посетил медицинское учреждение в Днепре, где лечатся раненые воины. Он отметил их государственными наградами за мужество и поблагодарил за службу.
Начало апреля в Украине будет с переменчивой погодой, небольшими дождями и комфортной температурой. Теплее всего будет на востоке и юге – до +20°C.
В Украине 1 апреля будет облачно, с осадками в центре и на западе. На востоке и юго-востоке дождей не ожидается, температура будет колебаться от +9°C до +19°C.
Главком ВСУ сообщил, что основные усилия врага сосредоточены на Донецком направлении, но они фактически буксуют. Украинская армия активно уничтожает врага и адаптирует новичков.
россияне атаковали город Белозерское, попав неподалеку от пожарно-спасательного подразделения. Взрывом выбиты окна, повреждены стены, потолок и пожарная автоцистерна.
Ночью Россия атаковала Украину 111 дронами типа Shahed и имитаторами. Украинские военные сбили 65 БПЛА, а 35 имитаторов локационно потеряны, без последствий.
За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 223 боевых столкновения. Враг нанес ракетные и авиационные удары, а также совершил более шести тысяч обстрелов позиций ВСУ.
Оккупанты строят мосты возле Мариуполя для улучшения логистики с Крымом. Также строится железнодорожная ветка для связи с Ростовом.
28 марта в Украине ожидается стабильная погода с температурой до +19°C на юге. В восточных областях возможны небольшие дожди, в других регионах – облачно, но без осадков.
27 марта в Украине ожидается переменная облачность, без значительных осадков, температура до +19°C. В некоторых регионах возможны небольшие дожди, особенно в Луганске утром и днем.
В оккупированном Донецке центральный мост через реку Кальмиус планируют демонтировать. Местные готовятся к транспортному коллапсу, а обещанные "временные маршруты" станут очередным квестом.
Согласно опросу Центра Разумкова, 74% украинцев верят в победу, но представляют ее по-разному: от восстановления границ 2014 года до уничтожения армии рф.
Большинство украинцев поддерживают 30-дневное перемирие, чтобы показать нежелание рф мира. В то же время, украинцы категорически против любых уступок агрессору.
россия стремится к затягиванию переговоров, чтобы оккупировать больше украинских земель. Кремль надеется, что Запад заставит Киев отдать россии Херсонскую и Запорожскую области.
Указ путина заставляет украинцев, не имеющих российского паспорта, выехать с оккупированных территорий до 10 сентября 2025 года. Это часть политики русификации для уничтожения украинской идентичности.
Завершено расследование дела Александра Хейло, подозреваемого в получении взятки за разрешение на вывоз оборудования из прифронтового района. НАБУ открыло материалы защиты для ознакомления.
Согласно опросу Центра Разумкова, 78% украинцев не готовы к выводу войск из четырех областей ради мира. Большинство также против закрепления безъядерного статуса.
В большинстве регионов Украины 18 марта ожидается облачная погода с прояснениями, температура +3. .+5°C. На востоке и юго-востоке местами небольшой мокрый снег и дождь, температура +4..+7°C.
Ночью 16 марта россия атаковала Украину 90 дронами, 47 из которых были сбиты силами ПВО. Под ударом оказались Черниговская, Киевская, Харьковская и Одесская области.
14 марта в Украине будет теплая и спокойная погода, температура воздуха будет колебаться от +14°C до +23°C. Осадки прогнозируются только в западных регионах.