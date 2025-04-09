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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 29342 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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СБУ разоблачила военнослужащего ВСУ, который корректировал огонь оккупантов по своим побратимам

СБУ разоблачила военнослужащего, который работал на ГРУ и корректировал ракетные удары по позициям ВСУ. Предателя задержали, когда он готовил отчет для российского куратора.

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Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

МИД Китая заявило о проверке информации о двух гражданах, захваченных в плен в Украине.

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Погода в Украине 9 апреля: ожидается от +2°C до +9°C, переменная облачность, местами осадки

9 апреля в Украине ожидается переменная облачность и колебания температуры от +2°C до +9°C. На юге и востоке страны возможны небольшие дожди и мокрый снег.

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роспропаганда снимает тревел-шоу на Донбассе, чтобы показать "мирную жизнь"

На временно оккупированные территории прибыла съемочная группа из рф, чтобы создать иллюзию спокойствия. Они показывают постановочные сцены восстановления, игнорируя бомбардировки и разрушения.

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В Украине с начала полномасштабной войны убито по меньшей мере 12 тысяч гражданских, среди них 600 детей - ООН

По данным ООН, с 24 февраля 2022 года по 21 марта 2025 года в Украине убито не менее 12 тысяч гражданских, среди которых 600 детей. Около 3,5 млн человек имеют статус ВПЛ.

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МИД вызвал временного поверенного в делах Китая из-за взятия ВСУ в плен двух китайских граждан

Украина вызвала поверенного Китая из-за участия китайцев в войне на стороне России. В МИД подчеркнули, что это подрывает доверие к Пекину и ставит под сомнение их позицию относительно мира.

Война • 8 апреля, 13:48 • 8652 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Украинские военные захватили в плен двух граждан Китая в Донецкой области. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Война • 8 апреля, 12:22 • 154831 просмотра

Над Украиной сбили 28 из 39 вражеских дронов

В ночь на 3 апреля россия атаковала Украину 39 дронами. ВСУ сбили 28 ударных БПЛА типа Shahed на севере и востоке страны, но пострадали Харьковщина, Донетчина и Днепропетровщина.

Война • 3 апреля, 06:10 • 5313 просмотра

В захваченном Донецке из кранов течет ржавая вода: оккупанты предлагают "импортозамещение"

В Кировском районе Донецка из кранов течет коричневая вода с ржавчиной. Оккупационные власти не видят проблемы, предлагая жителям "импортозамещение".

Общество • 2 апреля, 23:48 • 5502 просмотра

Зеленский совершил визит в Днепр

Президент Украины посетил медицинское учреждение в Днепре, где лечатся раненые воины. Он отметил их государственными наградами за мужество и поблагодарил за службу.

Война • 2 апреля, 10:58 • 23975 просмотра

Погода в Украине на 2 апреля: будет преобладать переменная облачность и дожди

Начало апреля в Украине будет с переменчивой погодой, небольшими дождями и комфортной температурой. Теплее всего будет на востоке и юге – до +20°C.

Киев • 2 апреля, 05:03 • 18195 просмотра

1 апреля в Украине: ожидается облачность и дожди в большинстве регионов

В Украине 1 апреля будет облачно, с осадками в центре и на западе. На востоке и юго-востоке дождей не ожидается, температура будет колебаться от +9°C до +19°C.

Общество • 1 апреля, 04:39 • 34281 просмотра

Сирский: основные усилия врага сосредоточены на Донецком направлении, но россияне буксуют

Главком ВСУ сообщил, что основные усилия врага сосредоточены на Донецком направлении, но они фактически буксуют. Украинская армия активно уничтожает врага и адаптирует новичков.

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россияне обстреляли пожарную часть в Донецкой области: спасатели показали последствия

россияне атаковали город Белозерское, попав неподалеку от пожарно-спасательного подразделения. Взрывом выбиты окна, повреждены стены, потолок и пожарная автоцистерна.

Война • 31 марта, 08:27 • 25428 просмотра

Силы обороны сбили 65 российских дронов, еще 35 - локационно потеряны

Ночью Россия атаковала Украину 111 дронами типа Shahed и имитаторами. Украинские военные сбили 65 БПЛА, а 35 имитаторов локационно потеряны, без последствий.

Война • 30 марта, 06:21 • 44009 просмотра

На фронте более 200 боевых столкновений за сутки: Генштаб ВСУ показал карты войны

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 223 боевых столкновения. Враг нанес ракетные и авиационные удары, а также совершил более шести тысяч обстрелов позиций ВСУ.

Война • 30 марта, 05:47 • 35927 просмотра

В Мариуполе строят транспортный узел для военной логистики оккупантов - горсовет

Оккупанты строят мосты возле Мариуполя для улучшения логистики с Крымом. Также строится железнодорожная ветка для связи с Ростовом.

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Погода в Украине 28 марта: ожидается тепло, но возможны дожди в некоторых регионах

28 марта в Украине ожидается стабильная погода с температурой до +19°C на юге. В восточных областях возможны небольшие дожди, в других регионах – облачно, но без осадков.

Общество • 28 марта, 06:10 • 47275 просмотра

Погода в Украине 27 марта: Тепло, облачно с прояснениями и без сильных дождей

27 марта в Украине ожидается переменная облачность, без значительных осадков, температура до +19°C. В некоторых регионах возможны небольшие дожди, особенно в Луганске утром и днем.

Общество • 27 марта, 05:36 • 51885 просмотра

"Тотальная разруха": в Донецке оккупанты планируют демонтировать центральный мост через реку Кальмиус - ЦНС

В оккупированном Донецке центральный мост через реку Кальмиус планируют демонтировать. Местные готовятся к транспортному коллапсу, а обещанные "временные маршруты" станут очередным квестом.

Общество • 26 марта, 20:40 • 64186 просмотра

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Согласно опросу Центра Разумкова, 74% украинцев верят в победу, но представляют ее по-разному: от восстановления границ 2014 года до уничтожения армии рф.

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Большинство украинцев поддерживают 30-дневное перемирие, но отвергают уступки рф - опрос

Большинство украинцев поддерживают 30-дневное перемирие, чтобы показать нежелание рф мира. В то же время, украинцы категорически против любых уступок агрессору.

Война • 25 марта, 13:31 • 20643 просмотра

россия стремится затянуть мирные переговоры, чтобы укрепить свои позиции - СМИ

россия стремится к затягиванию переговоров, чтобы оккупировать больше украинских земель. Кремль надеется, что Запад заставит Киев отдать россии Херсонскую и Запорожскую области.

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Британская разведка объяснила цель указа путина о "легализации" украинцев на оккупированных территориях

Указ путина заставляет украинцев, не имеющих российского паспорта, выехать с оккупированных территорий до 10 сентября 2025 года. Это часть политики русификации для уничтожения украинской идентичности.

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Коррупция в угольной сфере: следствие по делу экс-заместителя министра энергетики Хейло завершено

Завершено расследование дела Александра Хейло, подозреваемого в получении взятки за разрешение на вывоз оборудования из прифронтового района. НАБУ открыло материалы защиты для ознакомления.

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Большинство украинцев против уступок рф, даже ради мира – опрос

Согласно опросу Центра Разумкова, 78% украинцев не готовы к выводу войск из четырех областей ради мира. Большинство также против закрепления безъядерного статуса.

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18 марта в Украине: будет облачно, без существенных осадков, но местами мокрый снег

В большинстве регионов Украины 18 марта ожидается облачная погода с прояснениями, температура +3. .+5°C. На востоке и юго-востоке местами небольшой мокрый снег и дождь, температура +4..+7°C.

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Силы ПВО уничтожили 47 из 90 вражеских БПЛА

Ночью 16 марта россия атаковала Украину 90 дронами, 47 из которых были сбиты силами ПВО. Под ударом оказались Черниговская, Киевская, Харьковская и Одесская области.

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В Украине 14 марта ожидается теплая погода: от +14°C до +23°C

14 марта в Украине будет теплая и спокойная погода, температура воздуха будет колебаться от +14°C до +23°C. Осадки прогнозируются только в западных регионах.

Общество • 14 марта, 05:58 • 22400 просмотра