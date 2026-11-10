Лига наций: сможет ли Украина в Белфасте взять реванш у Северной Ирландии

В воскресенье, 14 ноября, сборная Украины в гостях в рамках пятого тура Лиги наций, который может стать решающим, встретится с лидером группы 2В — Северной Ирландией. УНН рассказывает, что известно перед поединком, где смотреть матч и кто является фаворитом противостояния.

Поединок предпоследнего тура в группе 2В между Северной Ирландией и Украиной состоится уже в это воскресенье, 14 ноября. Стартовый свисток на "Виндзор Парк" в столице Северной Ирландии, Белфасте, прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Выступления команд в Лиге наций

После 4 туров сборная Украины занимает 3-е место в группе. Наша сборная на старте обыграла сборную Венгрии (1:0), сыграла в нулевую ничью с Грузией, разгромно уступила Северной Ирландии в первом круге (3:0), а в третьем туре уступила венграм — 2:1.

Украина уступила Венгрии и опустилась на третье место в группе Лиги наций

В свою очередь, наши соперники, которые лидируют в таблице с 8 очками, на старте обыграли Грузию (1:0), обыграли, как уже отмечалось, Украину, а также сыграли с Венгрией и Грузией вничью — дважды по 0:0.

Перед матчем

УАФ в стиле GTA VI объявила список из 25 исполнителей на ближайшие два матча Лиги наций против Грузии и Северной Ирландии.

Вратари: Анатолий Трубин ("Бенфика" Лиссабон, Португалия), Дмитрий Ризник ("Шахтер" Донецк), Георгий Ермаков ("Харьков").

Защитники: Николай Матвиенко, Валерий Бондарь (оба — "Шахтер" Донецк), Эдуард Сарапий, Борис Крушинский (оба — "Полесье" Житомир), Илья Забарный ("Пари Сен-Жермен" Париж, Франция), Тарас Михавко ("Динамо" Киев), Виталий Миколенко ("Эвертон" Ливерпуль, Англия), Илья Крупский ("Харьков").

Полузащитники: Олег Очеретько, Егор Назарина (оба — "Шахтер" Донецк), Александр Андриевский ("Полесье" Житомир), Иван Варфоломеев ("Линкольн", Англия), Егор Ярмолюк ("Брентфорд", Англия).

Атакующие игроки: Георгий Судаков ("Бенфика" Лиссабон, Португалия), Александр Назаренко, Игорь Краснопир (оба — "Полесье" Житомир), Матвей Пономаренко ("Динамо" Киев), Данило Сикан ("Андерлехт" Брюссель, Бельгия), Роман Яремчук ("Олимпиакос" Пирей, Греция), Геннадий Сынчук ("Монреаль", Канада), Алексей Кащук ("Карабах" Агдам, Азербайджан).

Резервный список: Александр Пихаленок, Владимир Бражко, Руслан Нещерет, Георгий Бущан (все — "Динамо" Киев), Артем Довбик ("Болонья", Италия), Александр Драмбаев ("ЛНЗ" Черкассы), Владислав Ванат ("Жирона", Испания), Артем Бондаренко ("Аль-Ахли" Джидда, Саудовская Аравия), Тимур Тутеров ("Сандерленд", Англия).

GTA VI уже доступна для загрузки — разработчики показали новый трейлер на PS 5

Однако на следующий день стало известно, что вингер греческого "АЕК" Александр Зубков из-за травмы не поможет сборной Украины. В команду были дополнительно вызваны Николай Шапаренко ("Динамо", Киев) и Владислав Ванат ("Жирона", Испания).

Зубков не поможет Украине в матчах Лиги наций — кто заменит игрока

Кроме того, форвард киевского "Динамо" Матвей Пономаренко покинул расположение сборной Украины накануне матчей против Северной Ирландии и Грузии в Лиге наций. Главный тренер Андреа Мальдера дополнительно вызвал Артема Довбика из "Болоньи"

Причина — повреждение, полученное в матче "Шахтер" — "Динамо".

Игра была равной: «Шахтёр» и «Динамо» разошлись миром, появилась реакция тренеров

Национальная сборная во второй раз со времени полномасштабного вторжения провела открытую тренировку в Украине — на стадионе "Авангард" в Ужгороде. Это занятие стало первым в рамках подготовки к ноябрьским матчам против Северной Ирландии и Грузии.

Болельщики смогли погрузиться в тренировочный процесс команды под руководством Андреа Мальдеры, а после занятия игроки еще долго оставались вместе с фанатами: общались с ними, фотографировались и дарили памятные сувениры.

"Накануне ответственных матчей такая поддержка особенно важна для команды. Полные трибуны дома дают игрокам энергию и еще раз напоминают, ради кого сборная выходит на поле. Украинская ассоциация футбола благодарит всех, кто пришел на "Авангард" поддержать команду", — отметили в УАФ.

Во вторник вечером сборная начала полноценную подготовку к матчу с Северной Ирландией.

История противостояний

Сборные сыграли между собой 7 раз. Впервые это произошло в 1996 году в отборе к ЧМ-1998, когда Украина дважды обыграла Северную Ирландию — сначала 1:0, а в ответном матче — 2:1.

В 2021 году наша команда одержала минимальную победу благодаря голу Александра Зубкова. В целом же Северная Ирландия победила Украину уже дважды, причем нанесла болезненное поражение во время Евро-2016 во Франции. Тогда счет был 2:0 в пользу ирландцев.

Что дальше

Для выхода в дивизион А Украине нужно занять первое место либо второе, которое позволит сыграть в стыковых матчах. Третье место для Украины означает, что наша команда остается в дивизионе В, а в случае четвертого места необходимо будет сыграть в стыковых матчах за сохранение прописки в дивизионе В с командой из дивизиона С.

"Конечно, наша главная цель — это остаться в Лиге В. Конечно, мне было бы приятно выиграть эту группу. Я всегда говорил, что группа равная. И, в принципе, еще все открыто, все может случиться. Что касается целей, наша главнейшая цель — это квалификация на Евро. Мы хотим хорошо провести эти два матча, выложиться по максимуму, а потом посмотрим, чем все закончится", — сказал Мальдера на встрече с журналистами.

Где смотреть, фаворит

Посмотреть встречу можно будет на OTT-платформе MEGOGO по подпискам "Оптимальная", "Спорт" и во всех пакетах "MEGOPACK". Кроме того, матч бесплатно покажут на телеканале MEGOGO СПОРТ, доступном в эфире Т2 и кабельных сетях.

Фаворитом в этом поединке букмекеры считают Северную Ирландию. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 2,36. Ничья оценивается коэффициентом 3,1. Победа Украины — 3,27.