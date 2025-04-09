В субботу сотни людей в европейских городах протестовали против политики Трампа и Маска. Масштабные акции прошли в Берлине, Париже, Лондоне и Лиссабоне.
5 марта состоятся четыре матча 1/8 финала Лиги чемпионов. "ПСЖ" примет "Ливерпуль", "Бенфика" сыграет с "Барселоной", "Фейеноорд" встретится с "Интером", а "Бавария" сыграет против "Байера".
В 2024 году 11083 компании сменили юридический адрес, что на 18% меньше чем в прошлом году. Больше всего предприятий покинуло Киев - 36,6%, но столица остается основным центром для релокации бизнеса.
Украинские технологические компании представили инновационные решения на Web Summit 2024 в Лиссабоне. От бионических протезов Esper Bionics до криптопроцессоров VSYS - отечественные разработки устанавливают новые глобальные стандарты.
Украинская авиакомпания SkyUp Airlines с апреля 2025 года возобновляет регулярные рейсы с базой в Кишиневе. Компания запускает полеты по 8 европейским направлениям, включая Париж, Барселону и Ларнаку.
В аэропорту Португалии хомяки перегрызли транспортные ящики и оказались в трюме самолета. Из-за этого рейс пришлось отложить на 5 дней, пока животных не выловили.
Во время передачи книжного дара в библиотеке Любляны мужчина выкрикивал пророссийские лозунги. Полиция задержала нарушителя, который кричал «россия победит» на английском языке.
Вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил о готовности сотрудничать со всеми партиями после распада «светофорной» коалиции. Он планирует бороться за пост канцлера на досрочных выборах 23 февраля.
Роберт Габек не смог вернуться из Португалии из-за неисправности двигателя правительственного самолета Airbus 350-900. Это уже не первый случай технических проблем с правительственными самолетами Германии.
Во время выступления вдовы Алексея Навального на технологической конференции Web Summit украинские активисты устроили протест. Участники скандировали антироссийские лозунги и включили сирену воздушной тревоги.
Первая леди Украины открыла украинскую книжную полочку в библиотеке Кашкайша. Она также приняла участие в открытии мемориальной доски жертвам Голодомора в Лиссабоне и поблагодарила за поддержку Украины.
В школе в Азамбуже, Португалия, 12-летний мальчик напал с ножом на шестерых детей. Один мальчик получил серьезное ранение грудной клетки, пять девочек - легкие ранения рук.
Один испанский пилот погиб, а другой был ранен, когда два самолета столкнулись во время авиашоу в португальском городе Бежа.
Украина и Португалия подписали двустороннее соглашение о безопасности, которое предусматривает предоставление Украине военной поддержки на сумму не менее 126 миллионов евро в этом году, подтвердив участие в коалиции F-16, Международной коалиции по морской безопасности, а также в программе закупки крупнокалиберных боеприпасов.
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Португалию, где как ожидается он подпишет соглашение по безопасности между Украиной и Португалией.
Тейлор Свифт вернулась в рамках своего тура Eras Tour в Париже, представив новый наряд и отредактированный сет-лист с шестью новыми треками из своего альбома "The Tortured Poets Department" во время 3-часового энергичного шоу.
Первый полуфинал 68-го песенного конкурса Евровидение 2024 состоится 7 мая в 22:00 в Мальме, Швеция, где под номером 5 выступят alyona alyona & Jerry Heil с песней "Teresa & Maria".
"Бенфика", за которую выступает украинский вратарь Анатолий Трубин, вылетела из Лиги Европы, проиграв "Марселю" по пенальти после домашней победы со счетом 2:1.