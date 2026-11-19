Атака на Керченский мост: движение поездов и автомобилей остановлено
Киев • УНН
россия заявила об остановке железнодорожного движения по Керченскому мосту после атаки 19 ноября. Автомобильное движение также не осуществляется.
Движение железнодорожного транспорта по Керченскому мосту остановлено после атаки в ночь на 19 ноября. Об этом сообщили в российском министерстве транспорта, передает УНН.
Детали
российские специалисты оценивают повреждения после ночной атаки 19 ноября. По данным мониторов, в железнодорожную часть моста могло быть от двух до четырех попаданий.
Кроме того, автомобильное движение также не осуществляется из-за повреждений от предыдущих атак.
Контекст
В ночь на 19 ноября снова сообщалось о ярких вспышках в районе Керченского моста, взрывы - 15–16 - были слышны в Керчи, о чем писал мониторинговый телеграм-канал "Крымский ветер". Назначенный рф "глава" временно оккупированного Крыма сергей аксенов сообщал о перекрытии моста.
Напомним
Генеральный штаб ВСУ после поражений Керченского моста намекнул, что он уже не превышает длину самого длинного в Европе Лиссабонского моста Васко да Гама.