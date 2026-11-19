Движение железнодорожного транспорта по Керченскому мосту остановлено после атаки в ночь на 19 ноября. Об этом сообщили в российском министерстве транспорта, передает УНН.

Детали

российские специалисты оценивают повреждения после ночной атаки 19 ноября. По данным мониторов, в железнодорожную часть моста могло быть от двух до четырех попаданий.

Кроме того, автомобильное движение также не осуществляется из-за повреждений от предыдущих атак.

Контекст

В ночь на 19 ноября снова сообщалось о ярких вспышках в районе Керченского моста, взрывы - 15–16 - были слышны в Керчи, о чем писал мониторинговый телеграм-канал "Крымский ветер". Назначенный рф "глава" временно оккупированного Крыма сергей аксенов сообщал о перекрытии моста.

Напомним

Генеральный штаб ВСУ после поражений Керченского моста намекнул, что он уже не превышает длину самого длинного в Европе Лиссабонского моста Васко да Гама.