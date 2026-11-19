Рух залізничного транспорту Керченським мостом зупинено після атаки у ніч на 19 листопада. Про це повідомили в російському міністерстві транспорту, передає УНН.

Деталі

російські фахівці оцінюють пошкодження після нічної атаки 19 листопада. За даними моніторів, у залізничну частину мосту могло бути від двох до чотирьох влучань.

Крім того, автомобільний рух також не здійснюється через пошкодження від попередніх атак.

Контекст

У ніч на 19 листопада знову повідомлялося про яскраві спалахи у районі Керченського мосту, вибухи - 15-16 - було чутно в Керчі, про що писав моніторинговий телеграм-канал "Крымский ветер". Призначений рф "глава" тимчасово окупованого Криму сергій аксьонов повідомляв про перекриття мосту.

Нагадаємо

Генеральний штаб ЗСУ після уражень Керченського мосту натякнув, що він вже не перевищує найдовший у Європі лісабонський міст Васко да Гама.