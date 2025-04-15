Туризм у Європі призводить до дефіциту житла, витісняючи місцевих жителів. У Італії, Португалії та Іспанії жителі міст протестують з вимогою заборонити платформи здачі в оренду, подібні до Airbnb.
У суботу сотні людей в європейських містах протестували проти політики Трампа та Маска. Масштабні акції пройшли в Берліні, Парижі, Лондоні та Лісабоні.
5 березня відбудуться чотири матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. "ПСЖ" прийме "Ліверпуль", "Бенфіка" зіграє з "Барселоною", "Фейєноорд" зустрінеться з "Інтером", а "Баварія" зіграє проти "Байєра".
У 2024 році 11083 компанії змінили юридичну адресу, що на 18% менше ніж торік. Найбільше підприємств покинуло Київ - 36,6%, але столиця залишається основним центром для релокації бізнесу.
Українські технологічні компанії представили інноваційні рішення на Web Summit 2024 у Лісабоні. Від біонічних протезів Esper Bionics до криптопроцесорів VSYS - вітчизняні розробки встановлюють нові глобальні стандарти.
Українська авіакомпанія SkyUp Airlines з квітня 2025 року відновлює регулярні рейси з базою в Кишиневі. Компанія запускає польоти за 8 європейськими напрямками, включаючи Париж, Барселону та Ларнаку.
В аеропорту Португалії хом'яки перегризли транспортні ящики та опинились у трюмі літака. Через це рейс довелося відкласти на 5 днів, поки тварин не виловили.
Під час передачі книжкового дару в бібліотеці Любляни чоловік вигукував проросійські гасла. Поліція затримала порушника, який кричав "росія переможе" англійською мовою.
Віцеканцлер Німеччини Роберт Габек заявив про готовність співпрацювати з усіма партіями після розпаду "світлофорної" коаліції. Він планує боротися за посаду канцлера на дострокових виборах 23 лютого.
Роберт Габек не зміг повернутися з Португалії через несправність двигуна урядового літака Airbus 350-900. Це вже не перший випадок технічних проблем з урядовими літаками Німеччини.
Під час виступу вдови Олексія Навального на технологічній конференції Web Summit українські активісти влаштували протест. Учасники скандували антиросійські гасла та включили сирену повітряної тривоги.
Перша леді України відкрила українську книжкову поличку в бібліотеці Кашкайша. Вона також взяла участь у відкритті меморіальної дошки жертвам Голодомору в Лісабоні та подякувала за підтримку України.
У школі в Азамбужі, Португалія, 12-річний хлопчик напав з ножем на шістьох дітей. Один хлопчик отримав серйозне поранення грудної клітки, п'ять дівчаток - легкі поранення рук.
Один іспанський пілот загинув, а інший був поранений, коли два літаки зіткнулися під час авіашоу в португальському місті Бежа.
Україна та Португалія підписали двосторонню угоду про безпеку, яка передбачає надання Україні військової підтримки на суму щонайменше 126 мільйонів євро цього року, підтвердивши участь у коаліції F-16, Міжнародній коаліції з морської безпеки, а також у програмі закупівлі великокаліберних боєприпасів.
Президент України Володимир Зеленський прибув до Португалії, де як очікується він підпише безпекову угоду між Україною та Португалією.
Тейлор Свіфт повернулася в межах свого туру Eras Tour в Парижі, представивши нове вбрання і відредагований сет-лист з шістьма новими треками зі свого альбому "The Tortured Poets Department" під час 3-годинного енергійного шоу.
Перший півфінал 68-го пісенного конкурсу Євробачення 2024 відбудеться 7 травня о 22:00 у Мальме, Швеція, де під номером 5 виступлять представники України alyona alyona & Jerry Heil з піснею "Teresa & Maria".
"Бенфіка", за яку виступає український воротар Анатолій Трубін, вилетіла з Ліги Європи, програвши "Марселю" по пенальті після домашньої перемоги з рахунком 2:1.