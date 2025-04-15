$41.320.07
47.030.11
ukenru
Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини
Ексклюзив
12:10 • 24 перегляди

Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 26326 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 156722 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 136321 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 139326 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 134951 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 134882 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 196489 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 77595 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 164670 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+18°
6.5м/с
22%
Популярнi новини

Вчені виявили нову групу крові після 50 років досліджень

15 квітня, 03:29 • 46378 перегляди

Радники підштовхують Трампа до більш жорсткого підходу до москви - WSJ

15 квітня, 04:26 • 59170 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

15 квітня, 06:00 • 64809 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 55567 перегляди

В Угорщині оцінили вступ України в ЄС: стали відомі сума та наслідки

08:39 • 36555 перегляди
Публікації

"Сірий" iPhone: Чому невеликі мережі продають техніку Apple дешевше

10:42 • 15617 перегляди

"Рівненська вертикаль": як Іванна Смачило очолила Фонд державного майна України та до чого тут міністр Коваль

09:24 • 25450 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 55730 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

15 квітня, 06:00 • 64966 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 156734 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джо Байден

Марко Рубіо

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Суми

Крим

Китай

Реклама
УНН Lite

"За межами пародії". Модель Ратаковські "обурена" польотом Кеті Перрі у космос на кораблі Blue Origin

10:27 • 7992 перегляди

Маєток Джина Гекмена був заражений гризунами - нові подробиці смерті актора і його дружини

09:38 • 13291 перегляди

Ентоні Маккі: "Месники: Судний день" стане поверненням до класики MCU

07:01 • 15188 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 110835 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 112390 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

SpaceX Starship

Туполєв Ту-22М

Місця

Лісабон

Новини по темi

"Надмірний" туризм vs доступність житла: мешканці найпопулярніших міст закликають обмежити короткострокову оренду - FT

Туризм у Європі призводить до дефіциту житла, витісняючи місцевих жителів. У Італії, Португалії та Іспанії жителі міст протестують з вимогою заборонити платформи здачі в оренду, подібні до Airbnb.

Новини Світу • 11 квітня, 13:28 • 10512 перегляди

Протести проти Трампа в Європі: на акції вийшли сотні людей

У суботу сотні людей в європейських містах протестували проти політики Трампа та Маска. Масштабні акції пройшли в Берліні, Парижі, Лондоні та Лісабоні.

Політика • 5 квітня, 21:11 • 10573 перегляди

Ліга чемпіонів 5 березня: "Бенфіка" проти "Барселони", "Байєр" і "Баварія" та інші матчі 1/8 фіналу

5 березня відбудуться чотири матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. "ПСЖ" прийме "Ліверпуль", "Бенфіка" зіграє з "Барселоною", "Фейєноорд" зустрінеться з "Інтером", а "Баварія" зіграє проти "Байєра".

Спорт • 5 березня, 14:21 • 13922 перегляди

Релокація підприємств у 2024: понад 11 тисяч компаній змінили адресу реєстрації

У 2024 році 11083 компанії змінили юридичну адресу, що на 18% менше ніж торік. Найбільше підприємств покинуло Київ - 36,6%, але столиця залишається основним центром для релокації бізнесу.

Економіка • 10 лютого, 07:48 • 28078 перегляди

Інновації попри виклики: як українські технології змінюють світ

Українські технологічні компанії представили інноваційні рішення на Web Summit 2024 у Лісабоні. Від біонічних протезів Esper Bionics до криптопроцесорів VSYS - вітчизняні розробки встановлюють нові глобальні стандарти.

Новини Бізнесу • 16 грудня, 15:28 • 26151 перегляди

Українська авіакомпанія відновила регулярні польоти: що відомо

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines з квітня 2025 року відновлює регулярні рейси з базою в Кишиневі. Компанія запускає польоти за 8 європейськими напрямками, включаючи Париж, Барселону та Ларнаку.

Суспільство • 12 грудня, 03:37 • 22007 перегляди

132 хом'яки втекли з багажного відділення і затримали літак на 5 днів

В аеропорту Португалії хом'яки перегризли транспортні ящики та опинились у трюмі літака. Через це рейс довелося відкласти на 5 днів, поки тварин не виловили.

Новини Світу • 20 листопада, 10:33 • 14205 перегляди

Поліція Словенії затримала мітингаря, який вигукував "росія переможе" під час візиту Олени Зеленської до Любляни

Під час передачі книжкового дару в бібліотеці Любляни чоловік вигукував проросійські гасла. Поліція затримала порушника, який кричав "росія переможе" англійською мовою.

Політика • 20 листопада, 09:05 • 15828 перегляди

Майбутній кандидат у канцлери Німеччини від Зелених готовий до коаліції з усіма партіями

Віцеканцлер Німеччини Роберт Габек заявив про готовність співпрацювати з усіма партіями після розпаду "світлофорної" коаліції. Він планує боротися за посаду канцлера на дострокових виборах 23 лютого.

Новини Світу • 13 листопада, 09:55 • 18673 перегляди

Віцеканцлер Німеччини не зміг вилетіти з Лісабона через поломку нового урядового літака

Роберт Габек не зміг повернутися з Португалії через несправність двигуна урядового літака Airbus 350-900. Це вже не перший випадок технічних проблем з урядовими літаками Німеччини.

Новини Світу • 13 листопада, 07:38 • 18171 перегляди

"Stop russia": українські активісти зірвали виступ Навальної на конференції в Лісабоні

Під час виступу вдови Олексія Навального на технологічній конференції Web Summit українські активісти влаштували протест. Учасники скандували антиросійські гасла та включили сирену повітряної тривоги.

Війна • 12 листопада, 16:32 • 30614 перегляди

У Португалії з'явилась українська книжкова поличка. Її відкрила Зеленська

Перша леді України відкрила українську книжкову поличку в бібліотеці Кашкайша. Вона також взяла участь у відкритті меморіальної дошки жертвам Голодомору в Лісабоні та подякувала за підтримку України.

Політика • 23 жовтня, 19:30 • 48423 перегляди

12-річний хлопчик поранив ножем шістьох дітей у школі в Португалії

У школі в Азамбужі, Португалія, 12-річний хлопчик напав з ножем на шістьох дітей. Один хлопчик отримав серйозне поранення грудної клітки, п'ять дівчаток - легкі поранення рук.

Суспільство • 17 вересня, 19:25 • 19427 перегляди

У Португалії на авіашоу зіткнулися літаки: є загиблий та поранений серед пілотів

Один іспанський пілот загинув, а інший був поранений, коли два літаки зіткнулися під час авіашоу в португальському місті Бежа.

Новини Світу • 3 червня, 05:59 • 25775 перегляди

В ОП повідомили деталі безпекової угоди з Португалією

Україна та Португалія підписали двосторонню угоду про безпеку, яка передбачає надання Україні військової підтримки на суму щонайменше 126 мільйонів євро цього року, підтвердивши участь у коаліції F-16, Міжнародній коаліції з морської безпеки, а також у програмі закупівлі великокаліберних боєприпасів.

Війна • 28 травня, 17:54 • 41786 перегляди

Зеленський прибув до Португалії – ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський прибув до Португалії, де як очікується він підпише безпекову угоду між Україною та Португалією.

Політика • 28 травня, 15:23 • 22825 перегляди

Тейлор Свіфт провела перше шоу європейської частини туру: дивувала шанувальників новим вбранням і змінами в сет-листі

Тейлор Свіфт повернулася в межах свого туру Eras Tour в Парижі, представивши нове вбрання і відредагований сет-лист з шістьма новими треками зі свого альбому "The Tortured Poets Department" під час 3-годинного енергійного шоу.

Культура • 10 травня, 13:45 • 107061 перегляди

Перший півфінал Євробачення-2024: коли виступлять alyona alyona та Jerry Heil, де дивитися і як голосувати

Перший півфінал 68-го пісенного конкурсу Євробачення 2024 відбудеться 7 травня о 22:00 у Мальме, Швеція, де під номером 5 виступлять представники України alyona alyona &amp; Jerry Heil з піснею "Teresa &amp; Maria".

Культура • 7 травня, 08:29 • 130450 перегляди

"Бенфіка" Трубіна залишає Лігу Європи, програвши по пенальті "Марселю"

"Бенфіка", за яку виступає український воротар Анатолій Трубін, вилетіла з Ліги Європи, програвши "Марселю" по пенальті після домашньої перемоги з рахунком 2:1.

Спорт • 19 квітня, 10:07 • 13766 перегляди