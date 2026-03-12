Буде чвертьфінал? Норвезький “Буде/Глімт” продовжує сенсаційну ходу в Лізі чемпіонів

11 березня відбувся матч 1/8 фіналу Ліга чемпіонів УЄФА між норвезьким Буде/Глімт та лісабонським Спортінг. Зустріч проходила на стадіоні Аспміра стадіон. Матч завершився розгромною перемогою господарів з рахунком 3:0, передає УНН.

Деталі

Отож, після того як "Буде/Глімт" на стадії плей-оф зміг досить легко пройти міланський "Інтер", тим самим створивши гучну сенсацію попереднього етапу турніру, гра проти "Спортінга" вже не виглядала настільки складною для норвежців.

Як підсумок, з перших хвилин матчу господарі почали активно тиснути на ворота суперника, і два взяття воріт відбулися ще до перерви. Спочатку успішно 11-метровий удар реалізував Сондре Брунстад Фет, а вже у компенсований до першого тайму час Оле Дідрік Бломберг подвоїв перевагу своєї команди.

По перерві "Спортінг" спробував відігратися і одразу пішов в атаку. Однак португальцям недовго вдавалося контролювати гру — опорні півзахисники норвезького клубу впевнено перекривали простір і швидко повертали м’яч під контроль господарів. У підсумку "Буде/Глімт" ще більше зміцнив свою перевагу: на 71-й хвилині остаточний рахунок у матчі встановив Каспер Хег — 3:0.

За статистикою зустрічі, "Буде/Глімт" завдав 10 ударів по воротах, з яких 5 були в площину. У "Спортінга" — 11 ударів і 3 у ствір. Володіння м’ячем було майже рівним: 49% у норвежців проти 51% у португальців. Команди виконали 488 і 483 передачі відповідно з точністю 90% та 91%. Також "Буде/Глімт" частіше порушував правила (14 фолів проти 8), тоді як жовті картки отримали двоє гравців господарів і один футболіст гостей.

Матч-відповідь між командами відбудеться 18 березня у Лісабоні, де "Спортінг" спробує відіграти відставання у три м’ячі. Переможець протистояння за сумою двох матчів вийде до чвертьфіналу турніру.

