Ексклюзив
19:47 • 7794 перегляди
Погрози нафтою по $200 за барель - до яких цін на пальне готуватись українцям
11 березня, 15:03 • 18415 перегляди
Інфляція прискорилася до 7,6% - як подорожчали продукти та пальнеPhoto
11 березня, 14:45 • 26163 перегляди
Нафтогаз: рф другий день атакує нафтову інфраструктуру на півдні, причина очевидна - блокування поставок неросійської нафти до Європи
Ексклюзив
11 березня, 13:06 • 22378 перегляди
Історії колишніх пацієнтів клініки Odrex, які найбільше вразили активістів StopOdrex
Ексклюзив
11 березня, 12:47 • 27686 перегляди
НАЗК перевірить спосіб життя заступника голови митниці Суворова, у разі відповідного звернення
11 березня, 09:10 • 30970 перегляди
Вбивство Андрія Парубія - справу передано до суду, затриманому загрожує довічне ув'язненняPhotoVideo
11 березня, 08:06 • 36892 перегляди
НБУ забезпечив банки мільйонами валюти після захоплення інкасаторів в Угорщині - каже, запас готівкою "достатній"
11 березня, 07:44 • 34406 перегляди
У ЄС є план підтримки України, навіть якщо Угорщина продовжить блокувати 90 млрд євро кредиту - Politico
Ексклюзив
10 березня, 17:36 • 44875 перегляди
США частково знімають нафтові санкції з росії - наскільки це небезпечно для України і як їй діяти
Ексклюзив
10 березня, 15:44 • 121127 перегляди
Що буде з цінами на продукти в Україні й скільки доведеться платити за найнеобхідніше Photo
Буде чвертьфінал? Норвезький “Буде/Глімт” продовжує сенсаційну ходу в Лізі чемпіонів

Київ • УНН

 • 410 перегляди

Норвезький клуб переміг лісабонців з рахунком 3:0 завдяки голам Фета, Бломберга та Хега. Матч-відповідь відбудеться 18 березня у Португалії.

Буде чвертьфінал? Норвезький “Буде/Глімт” продовжує сенсаційну ходу в Лізі чемпіонів

11 березня відбувся матч 1/8 фіналу Ліга чемпіонів УЄФА між норвезьким Буде/Глімт та лісабонським Спортінг. Зустріч проходила на стадіоні Аспміра стадіон. Матч завершився розгромною перемогою господарів з рахунком 3:0, передає УНН.

Деталі

Отож, після того як "Буде/Глімт" на стадії плей-оф зміг досить легко пройти міланський "Інтер", тим самим створивши гучну сенсацію попереднього етапу турніру, гра проти "Спортінга" вже не виглядала настільки складною для норвежців.

Як підсумок, з перших хвилин матчу господарі почали активно тиснути на ворота суперника, і два взяття воріт відбулися ще до перерви. Спочатку успішно 11-метровий удар реалізував Сондре Брунстад Фет, а вже у компенсований до першого тайму час Оле Дідрік Бломберг подвоїв перевагу своєї команди.

По перерві "Спортінг" спробував відігратися і одразу пішов в атаку. Однак португальцям недовго вдавалося контролювати гру — опорні півзахисники норвезького клубу впевнено перекривали простір і швидко повертали м’яч під контроль господарів. У підсумку "Буде/Глімт" ще більше зміцнив свою перевагу: на 71-й хвилині остаточний рахунок у матчі встановив Каспер Хег — 3:0.

За статистикою зустрічі, "Буде/Глімт" завдав 10 ударів по воротах, з яких 5 були в площину. У "Спортінга" — 11 ударів і 3 у ствір. Володіння м’ячем було майже рівним: 49% у норвежців проти 51% у португальців. Команди виконали 488 і 483 передачі відповідно з точністю 90% та 91%. Також "Буде/Глімт" частіше порушував правила (14 фолів проти 8), тоді як жовті картки отримали двоє гравців господарів і один футболіст гостей.

Матч-відповідь між командами відбудеться 18 березня у Лісабоні, де "Спортінг" спробує відіграти відставання у три м’ячі. Переможець протистояння за сумою двох матчів вийде до чвертьфіналу турніру.

Гол на 90+6-й хвилині: "Барселона" врятувалася від поразки у грі з "Ньюкаслом"11.03.26, 07:10 • 3780 переглядiв

Станіслав Кармазін

Спорт
УЄФА
Лісабон