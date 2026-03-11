$43.900.1750.710.17
Ексклюзив
10 березня, 17:36 • 19444 перегляди
США частково знімають нафтові санкції з росії - наскільки це небезпечно для України і як їй діяти
Ексклюзив
10 березня, 15:44 • 67464 перегляди
Що буде з цінами на продукти в Україні й скільки доведеться платити за найнеобхідніше Photo
Ексклюзив
10 березня, 15:25 • 51257 перегляди
Гастрит без міфів або чому “весняних загострень” насправді не існує
Ексклюзив
10 березня, 14:11 • 34920 перегляди
Як війна в Ірані впливає на переговори щодо України – мир ближче чи як ніколи далеко
Ексклюзив
10 березня, 12:33 • 40792 перегляди
Експерт розповів чи покращить українська "шахедна допомога" відносини з США
Ексклюзив
10 березня, 11:27 • 33740 перегляди
Регулювання спецрежиму Defence City потребує спрощення для підтримки підприємств - член оборонного комітету Ради
Ексклюзив
10 березня, 11:25 • 55269 перегляди
Клініка Odrex заперечує причетність до шахрайства та медичної недбалості попри 10 кримінальних проваджень
Ексклюзив
10 березня, 08:20 • 62557 перегляди
Рука-нога-рот або вірус Коксакі - як ним заражаються люди та чим небезпечна інфекція
9 березня, 19:48 • 54467 перегляди
НБУ просить ЄС бути посередником у справі затримання інкасаторів та вилучення готівки Ощадбанку в Угорщині
Ексклюзив
9 березня, 19:03 • 85999 перегляди
Чи вдарить Іран по Україні після заяв про допомогу у збитті "шахедів": експерт оцінив ризики
Кадастровий номер - як оформити та скільки коштує10 березня, 15:46 • 28088 перегляди
Гол на 90+6-й хвилині: "Барселона" врятувалася від поразки у грі з "Ньюкаслом"

Київ • УНН

 • 1680 перегляди

Перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів завершився з рахунком 1:1. Харві Барнс відкрив рахунок на 86-й хвилині, а Ламін Ямаль реалізував пенальті в кінці.

Гол на 90+6-й хвилині: "Барселона" врятувалася від поразки у грі з "Ньюкаслом"

У першому матчі 1/8 фіналу Ліга чемпіонів УЄФА сезону-2025/26 англійський Ньюкасл Юнайтед та іспанська Барселона не визначили сильнішого. Поєдинок на стадіоні Сент-Джеймс Парк завершився бойовою нічиєю — 1:1. Про це пише УНН.

Деталі

Упродовж першого тайму команди не змогли відзначитися забитими м’ячами. Попри активні атаки, воротарі обох клубів зберегли свої ворота "сухими".

Розв’язка настала наприкінці гри. На 86-й хвилині господарі поля відкрили рахунок — відзначився вінгер Харві Барнс, який вивів англійський клуб уперед.

Втім каталонці зуміли врятуватися вже у компенсований час. На 90+6-й хвилині 11-метровий удар реалізував молодий талант Ламін Ямаль, встановивши підсумковий рахунок — 1:1.

За статистикою матчу, більше ударів по воротах завдали футболісти "Ньюкасла" — 16 проти 10 у суперника (у площину — 5:3). Водночас "Барселона" трохи більше контролювала м’яч — 54% проти 46%. За кількістю передач каталонці також мали невелику перевагу (327 проти 317), тоді як точність передач команд була майже однаковою — 81% у гостей і 82% у господарів.

Крім того, "сороки" частіше порушували правила (13 фолів проти 9), а арбітр показав дві жовті картки гравцям англійського клубу та одну — футболістам іспанської команди.

Матч-відповідь між Барселона та Ньюкасл Юнайтед відбудеться 18 березня на стадіоні Камп Ноу у Барселоні. Початок зустрічі — о 19:45 за київським часом.

Переможець цього протистояння у чвертьфіналі турніру зіграє з сильнішою командою пари Атлетіко Мадрид — Тоттенгем Хотспур.

Перший крок до сенсації? Турецький "Галатасарай" переміг "Ліверпуль" у матчі 1/8 Ліги Чемпіонів11.03.26, 02:38 • 4212 переглядiв

Станіслав Кармазін

Спорт
Ліга чемпіонів УЄФА
Англія
Іспанія
Мадрид
Туреччина