Гол на 90+6-й хвилині: "Барселона" врятувалася від поразки у грі з "Ньюкаслом"

У першому матчі 1/8 фіналу Ліга чемпіонів УЄФА сезону-2025/26 англійський Ньюкасл Юнайтед та іспанська Барселона не визначили сильнішого. Поєдинок на стадіоні Сент-Джеймс Парк завершився бойовою нічиєю — 1:1. Про це пише УНН.

Деталі

Упродовж першого тайму команди не змогли відзначитися забитими м’ячами. Попри активні атаки, воротарі обох клубів зберегли свої ворота "сухими".

Розв’язка настала наприкінці гри. На 86-й хвилині господарі поля відкрили рахунок — відзначився вінгер Харві Барнс, який вивів англійський клуб уперед.

Втім каталонці зуміли врятуватися вже у компенсований час. На 90+6-й хвилині 11-метровий удар реалізував молодий талант Ламін Ямаль, встановивши підсумковий рахунок — 1:1.

За статистикою матчу, більше ударів по воротах завдали футболісти "Ньюкасла" — 16 проти 10 у суперника (у площину — 5:3). Водночас "Барселона" трохи більше контролювала м’яч — 54% проти 46%. За кількістю передач каталонці також мали невелику перевагу (327 проти 317), тоді як точність передач команд була майже однаковою — 81% у гостей і 82% у господарів.

Крім того, "сороки" частіше порушували правила (13 фолів проти 9), а арбітр показав дві жовті картки гравцям англійського клубу та одну — футболістам іспанської команди.

Матч-відповідь між Барселона та Ньюкасл Юнайтед відбудеться 18 березня на стадіоні Камп Ноу у Барселоні. Початок зустрічі — о 19:45 за київським часом.

Переможець цього протистояння у чвертьфіналі турніру зіграє з сильнішою командою пари Атлетіко Мадрид — Тоттенгем Хотспур.

