Гол на 90+6-й минуте: "Барселона" спаслась от поражения в игре с "Ньюкаслом"

Эксклюзив
10 марта, 17:36 • 18709 просмотра
США частично снимают нефтяные санкции с россии – насколько это опасно для Украины и как ей действовать
Эксклюзив
10 марта, 15:44 • 64115 просмотра
Что будет с ценами на продукты в Украине и сколько придется платить за самое необходимоеPhoto
Эксклюзив
10 марта, 15:25 • 49016 просмотра
Гастрит без мифов, или почему «весенних обострений» на самом деле не существует
Эксклюзив
10 марта, 14:11 • 33779 просмотра
Как война в Иране влияет на переговоры по Украине – мир ближе или как никогда далек
Эксклюзив
10 марта, 12:33 • 39799 просмотра
Эксперт рассказал, улучшит ли украинская "шахедная помощь" отношения с США
Эксклюзив
10 марта, 11:27 • 33290 просмотра
Регулирование спецрежима Defence City требует упрощения для поддержки предприятий - член оборонного комитета Рады
Эксклюзив
10 марта, 11:25 • 53887 просмотра
Клиника Odrex отрицает причастность к мошенничеству и медицинской халатности, несмотря на 10 уголовных производств
Эксклюзив
10 марта, 08:20 • 61471 просмотра
Рука-нога-рот или вирус Коксаки - как им заражаются люди и чем опасна инфекция
9 марта, 19:48 • 54383 просмотра
НБУ просит ЕС быть посредником в деле задержания инкассаторов и изъятия наличности Ощадбанка в Венгрии
Эксклюзив
9 марта, 19:03 • 85958 просмотра
Ударит ли Иран по Украине после заявлений о помощи в сбитии "шахедов": эксперт оценил риски
публикации
Эксклюзивы
Кадастровый номер - как оформить и сколько стоит10 марта, 15:46 • 26952 просмотра
Что будет с ценами на продукты в Украине и сколько придется платить за самое необходимое
Эксклюзив
10 марта, 15:44 • 64145 просмотра
Гастрит без мифов, или почему «весенних обострений» на самом деле не существует
Эксклюзив
10 марта, 15:25 • 49040 просмотра
Клиника Odrex отрицает причастность к мошенничеству и медицинской халатности, несмотря на 10 уголовных производств
Эксклюзив
10 марта, 11:25 • 53904 просмотра
Рука-нога-рот или вирус Коксаки - как им заражаются люди и чем опасна инфекция
Эксклюзив
10 марта, 08:20 • 61482 просмотра
Дипломатка

Гол на 90+6-й минуте: "Барселона" спаслась от поражения в игре с "Ньюкаслом"

Киев • УНН

 1522 просмотра

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов завершился со счетом 1:1. Харви Барнс открыл счет на 86-й минуте, а Ламин Ямаль реализовал пенальти в конце.

Гол на 90+6-й минуте: "Барселона" спаслась от поражения в игре с "Ньюкаслом"

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/26 английский «Ньюкасл Юнайтед» и испанская «Барселона» не выявили сильнейшего. Поединок на стадионе «Сент-Джеймс Парк» завершился боевой ничьей — 1:1. Об этом пишет УНН.

Детали

В течение первого тайма команды не смогли отличиться забитыми мячами. Несмотря на активные атаки, вратари обоих клубов сохранили свои ворота «сухими».

Развязка наступила в конце игры. На 86-й минуте хозяева поля открыли счет — отличился вингер Харви Барнс, который вывел английский клуб вперед.

Впрочем, каталонцы сумели спастись уже в компенсированное время. На 90+6-й минуте 11-метровый удар реализовал молодой талант Ламин Ямаль, установив итоговый счет — 1:1.

По статистике матча, больше ударов по воротам нанесли футболисты «Ньюкасла» — 16 против 10 у соперника (в створ — 5:3). В то же время «Барселона» немного больше контролировала мяч — 54% против 46%. По количеству передач каталонцы также имели небольшое преимущество (327 против 317), тогда как точность передач команд была почти одинаковой — 81% у гостей и 82% у хозяев.

Кроме того, «сороки» чаще нарушали правила (13 фолов против 9), а арбитр показал две желтые карточки игрокам английского клуба и одну — футболистам испанской команды.

Ответный матч между «Барселоной» и «Ньюкасл Юнайтед» состоится 18 марта на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. Начало встречи — в 19:45 по киевскому времени.

Победитель этого противостояния в четвертьфинале турнира сыграет с сильнейшей командой пары «Атлетико Мадрид» — «Тоттенхэм Хотспур».

Первый шаг к сенсации? Турецкий "Галатасарай" победил "Ливерпуль" в матче 1/8 Лиги Чемпионов11.03.26, 02:38 • 4026 просмотров

Станислав Кармазин

