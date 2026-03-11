Гол на 90+6-й минуте: "Барселона" спаслась от поражения в игре с "Ньюкаслом"

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/26 английский «Ньюкасл Юнайтед» и испанская «Барселона» не выявили сильнейшего. Поединок на стадионе «Сент-Джеймс Парк» завершился боевой ничьей — 1:1. Об этом пишет УНН.

Детали

В течение первого тайма команды не смогли отличиться забитыми мячами. Несмотря на активные атаки, вратари обоих клубов сохранили свои ворота «сухими».

Развязка наступила в конце игры. На 86-й минуте хозяева поля открыли счет — отличился вингер Харви Барнс, который вывел английский клуб вперед.

Впрочем, каталонцы сумели спастись уже в компенсированное время. На 90+6-й минуте 11-метровый удар реализовал молодой талант Ламин Ямаль, установив итоговый счет — 1:1.

По статистике матча, больше ударов по воротам нанесли футболисты «Ньюкасла» — 16 против 10 у соперника (в створ — 5:3). В то же время «Барселона» немного больше контролировала мяч — 54% против 46%. По количеству передач каталонцы также имели небольшое преимущество (327 против 317), тогда как точность передач команд была почти одинаковой — 81% у гостей и 82% у хозяев.

Кроме того, «сороки» чаще нарушали правила (13 фолов против 9), а арбитр показал две желтые карточки игрокам английского клуба и одну — футболистам испанской команды.

Ответный матч между «Барселоной» и «Ньюкасл Юнайтед» состоится 18 марта на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. Начало встречи — в 19:45 по киевскому времени.

Победитель этого противостояния в четвертьфинале турнира сыграет с сильнейшей командой пары «Атлетико Мадрид» — «Тоттенхэм Хотспур».

