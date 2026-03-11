$43.900.1750.710.17
ukenru
США уничтожили 16 иранских минных заградителей из-за угроз Тегерана заблокировать экспорт нефти

Киев • УНН

 • 550 просмотра

CENTCOM ликвидировал иранские суда в Ормузском проливе после угроз Тегерана остановить экспорт нефти. Трамп предупредил о применении невиданной силы.

США уничтожили 16 иранских минных заградителей из-за угроз Тегерана заблокировать экспорт нефти

Американские военные силы ликвидировали 16 иранских судов, предназначенных для установки мин в районе Ормузского пролива, через который проходит около 20% мирового экспорта нефти. Центральное командование США (CENTCOM) обнародовало видеокадры ударов после того, как Иран пообещал полностью остановить отправку нефти из региона своим врагам, заявив, что не позволит вывезти "ни одного литра". Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Эти события стали очередной эскалацией на 11-й день полномасштабного конфликта, который уже привел к резкому росту цен на энергоносители и сокращению танкерных перевозок в Персидском заливе на 95%.

Противоречивые заявления и ультиматум Белого дома

Президент Дональд Трамп выступил с жестким предупреждением в адрес Тегерана, требуя немедленно прекратить минирование стратегического водного пути. Несмотря на то, что CENTCOM подтвердил уничтожение 16 заградителей, Трамп в своих соцсетях отметил, что пока нет прямых подтверждений об успешной установке взрывчатки непосредственно в проливе. Он подчеркнул, что США применят военную мощь "невиданного ранее уровня" и технологии, используемые в борьбе с наркокартелями, чтобы навсегда устранить любую угрозу судоходству.

Гуманитарные последствия и международная реакция

Министр войны США Пит Хегсет анонсировал переход к более интенсивным ударам по военной инфраструктуре Ирана, поскольку количество раненых американских военнослужащих продолжает расти.

В то же время ситуация в самом Иране остается критической: из-за массированных обстрелов крупных городов десятки тысяч мирных жителей вынуждены искать убежище в сельской местности. Помимо прямого противостояния с США, Тегеран усилил атаки против объектов в Бахрейне и ОАЭ, что привело к человеческим жертвам среди гражданского населения в Манаме и Дубае.

Степан Гафтко

