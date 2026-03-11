$43.900.1750.710.17
Литва определила вступление Украины и Молдовы в Евросоюз до 2030 года "стратегической целью"

Киев • УНН

 • 290 просмотра

Президент Науседа считает реальным членство Украины и Молдовы в ЕС в течение четырех лет. Санду назвала деоккупацию Приднестровья условием вступления.

Литва определила вступление Украины и Молдовы в Евросоюз до 2030 года "стратегической целью"
Фото: LRT

Президент Литвы Гитанас Науседа во время встречи с молдавской коллегой Майей Санду в Вильнюсе заявил, что интеграция Украины и Молдовы в ЕС в течение следующих четырех лет является приоритетом литовской внешней политики. Литовский лидер подчеркнул, что 2030 год является реалистичным сроком не только для этих двух государств, но и для стран Западных Балкан. Об этом сообщает LRT, пишет УНН.

Подробности

Науседа подчеркнул, что установление четких дат стимулирует политический процесс в странах-кандидатах. По его словам, Литва поддерживает индивидуальный подход, где государства получают вознаграждение в соответствии со своими успехами. В то же время Майя Санду подтвердила готовность Молдовы подписать договор о вступлении уже к 2028 году, отметив, что страна была признана одним из наиболее результативных кандидатов согласно последним отчетам ЕС.

Членство Молдовы и Украины в Европейском Союзе не позднее 2030 года является стратегической целью для Литвы. Мы призываем Молдову продолжать и ускорять необходимые реформы, связанные с ЕС, сделать их необратимыми и обеспечить ощутимые и понятные для общества их преимущества

– заявил Науседа.

Вызовы безопасности и поддержка Литвы

Важным препятствием для евроинтеграции Молдовы остается конфликт в Приднестровье и присутствие там российского военного контингента. Майя Санду подчеркнула, что деоккупация региона является ключевым условием для финализации процесса вступления.

Politico: в ЕС "потопили" модель для ускоренного вступления Украины06.03.26, 13:26 • 28774 просмотра

Со своей стороны Литва уже оказывает практическую помощь, отправляя специалистов по кибербезопасности для защиты молдавского информпространства от российских атак накануне выборов.

Самым большим препятствием для реинтеграции, конечно, является присутствие там незаконно развернутых российских войск. Как только мы найдем решение этой проблемы, остальной процесс сможет двигаться дальше. Если это действительно процесс, основанный на заслугах, я думаю, что эти сроки также должны быть реалистичными для ЕС

– отметила Санду.

Литва планирует и в дальнейшем делиться собственным опытом трансформации государственных институтов, чтобы помочь Украине и Молдове преодолеть технические барьеры на пути к сообществу.

Украина столкнулась с сопротивлением по ускоренному вступлению в ЕС - Reuters03.03.26, 17:45 • 75325 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Кибератака
российская пропаганда
Война в Украине
Гитанас Науседа
Приднестровье
Майя Санду
Европейский Союз
Литва
Украина
Молдова