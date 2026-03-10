Уолл-стрит ожидает следующего сигнала о продолжительности войны с Ираном, американские акции падают - СМИ

Американские акции падают, поскольку Уолл-стрит ожидает следующего сигнала о том, как долго может продолжаться война с Ираном, передает УНН со ссылкой на AP.

Детали

Индекс S&P 500 снизился на 0,2% во вторник после потери первоначального роста. Промышленный индекс Доу-Джонса снизился на 0,1%, а индекс Nasdaq Composite остался практически без изменений.

Администрация Трампа впервые призвала Израиль воздержаться от ударов по нефтяной инфраструктуре Ирана - СМИ

Цены на нефть снизились с уровня последних минут торгов на американском фондовом рынке в понедельник. Это произошло после того, как они резко упали почти со 120 долларов за баррель до 90 долларов на фоне надежд на скорое окончание войны.

Акции в Азии и Европе выросли, впервые воспользовавшись возможностью торговаться после падения цен на нефть.

Советники Трампа призывают его найти "выход" из войны с Ираном из-за политических рисков - WSJ