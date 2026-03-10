Уолл-стрит ожидает следующего сигнала о продолжительности войны с Ираном, американские акции падают - СМИ
Индексы S&P 500 и Dow Jones снизились на фоне падения цен на нефть до 90 долларов за баррель. Рынки Азии и Европы выросли благодаря удешевлению энергоносителей.
Американские акции падают, поскольку Уолл-стрит ожидает следующего сигнала о том, как долго может продолжаться война с Ираном, передает УНН со ссылкой на AP.
Индекс S&P 500 снизился на 0,2% во вторник после потери первоначального роста. Промышленный индекс Доу-Джонса снизился на 0,1%, а индекс Nasdaq Composite остался практически без изменений.
Цены на нефть снизились с уровня последних минут торгов на американском фондовом рынке в понедельник. Это произошло после того, как они резко упали почти со 120 долларов за баррель до 90 долларов на фоне надежд на скорое окончание войны.
Акции в Азии и Европе выросли, впервые воспользовавшись возможностью торговаться после падения цен на нефть.
