Советники Трампа призывают его найти "выход" из войны с Ираном из-за политических рисков - WSJ

Эксклюзив
14:11 • 748 просмотра
Как война в Иране влияет на переговоры по Украине – мир ближе или как никогда далек
Эксклюзив
12:33 • 9138 просмотра
Эксперт рассказал, улучшит ли украинская "шахедная помощь" отношения с США
Эксклюзив
11:27 • 16944 просмотра
Регулирование спецрежима Defence City требует упрощения для поддержки предприятий - член оборонного комитета Рады
Эксклюзив
11:25 • 25473 просмотра
Клиника Odrex отрицает причастность к мошенничеству и медицинской халатности, несмотря на 10 уголовных производств
Эксклюзив
10 марта, 08:20 • 37402 просмотра
Рука-нога-рот или вирус Коксаки - как им заражаются люди и чем опасна инфекция
9 марта, 19:48 • 49342 просмотра
НБУ просит ЕС быть посредником в деле задержания инкассаторов и изъятия наличности Ощадбанка в Венгрии
Эксклюзив
9 марта, 19:03 • 82621 просмотра
Ударит ли Иран по Украине после заявлений о помощи в сбитии "шахедов": эксперт оценил риски
9 марта, 16:44 • 53035 просмотра
В Венгрии хотят "легализовать" украденные средства Ощадбанка. Официальный Киев назвал действия Будапешта беззаконием
9 марта, 12:46 • 58147 просмотра
Зеленский обсудил на Ставке запросы на помощь в противодействии "шахедам" и подобному - уже есть 11 обращений от соседей Ирана, из Европы и Америки
9 марта, 12:34 • 55881 просмотра
МИД Украины обвинил Венгрию в государственном бандитизме и грубом нарушении прав задержанных украинских инкассаторов
Курс валют на 10 марта: доллар и евро синхронно дорожают
США сообщили G7, что ослабление санкций против россии будет ограниченным
В пяти областях Украины есть обесточивания из-за обстрелов - Минэнерго
В структуре НГУ сформированы новые подразделения, приказ подписан - Клименко
Бритни Спирс резко отреагировала на идею примирения с отцом - инсайдеры
Клиника Odrex отрицает причастность к мошенничеству и медицинской халатности, несмотря на 10 уголовных производств
Эксклюзив
11:25 • 25473 просмотра
Рука-нога-рот или вирус Коксаки - как им заражаются люди и чем опасна инфекция
Эксклюзив
10 марта, 08:20 • 37402 просмотра
День Барби - история куклы, стоимость коллекционных экземпляров
Клиника Odrex умалчивает об отзыве одной из медицинских лицензий
НАПК должно проверить имущество семьи кандидата на должность главы ГМС Суворова - нардепы
Эксклюзив
9 марта, 11:13 • 83370 просмотра
Оля Цибульская назвала свои гонорары за выступления на свадьбах и корпоративах
Бритни Спирс резко отреагировала на идею примирения с отцом - инсайдеры
Тарас Цымбалюк страстно поцеловал бывшего парня Анны Тринчер
Melovin осуществил особую мечту 9-летней девочки
Катерина Кузнецова рассказала, как борется с эмоциональным выгоранием во время напряженных съемок
Советники Трампа призывают его найти "выход" из войны с Ираном из-за политических рисков - WSJ

Киев • УНН

 • 1602 просмотра

Советники президента США опасаются роста цен на нефть и потери рейтингов. Трамп заявляет о скором завершении операции из-за выполнения всех целей.

Советники Трампа призывают его найти "выход" из войны с Ираном из-за политических рисков - WSJ

Некоторые советники президента США Дональда Трампа призывают его разработать план выхода из войны с Ираном, опасаясь политических последствий и роста цен на нефть. Об этом пишет The Wall Street Journal, передает УНН.

Детали

По данным издания, Трамп заявил журналистам во Флориде, что военная операция против Ирана в основном достигла поставленных целей и может завершиться "очень скоро".

Мы значительно опережаем график

- сказал Трамп, добавив, что ожидает скорого завершения конфликта.

В то же время президент США не назвал конкретных сроков завершения операции. Комментируя ситуацию в Иране, он также заявил, что хочет системы, которая обеспечит "много лет мира", но намекнул на готовность быстро завершить войну, если этого достичь не удастся.

Несмотря на эти заявления, часть чиновников администрации считает, что быстро выйти из конфликта будет сложно. По их словам, пока Иран продолжает атаковать страны региона, а Израиль проводит удары по иранским целям, США будет трудно прекратить военную операцию.

Издание отмечает, что Трамп готов продолжать удары по Ирану, если Тегеран будет блокировать транспортировку нефти через Ормузский пролив.

В Белом доме отвергли сообщения о разногласиях в команде президента. Пресс-секретарь администрации Каролин Левитт назвала информацию о призывах советников к выходу из войны недостоверной.

Эта история полна нелепостей от анонимных источников, которые, могу гарантировать, не находятся в комнате с президентом Трампом

- заявила она.

В то же время сам Трамп делал противоречивые заявления относительно войны. Ранее он говорил о необходимости "безусловной капитуляции" Ирана и не исключал возможности ввода американских сухопутных войск. Однако впоследствии заявил, что сейчас "даже не близок" к такому решению.

По данным WSJ, часть советников президента обеспокоена тем, что затяжной конфликт может привести к падению поддержки среди избирателей, особенно на фоне роста цен на нефть.

Некоторые из них обратили внимание на то, что цены на нефть уже превышали 100 долларов за баррель, что может повлиять на экономику и настроение избирателей перед предстоящими выборами.

Когда растут цены на бензин и нефть, дорожает все остальное. А учитывая, что вопрос доступности уже был проблемой, это создает серьезные вызовы

- отметил экономический советник Стивен Мур.

По информации издания, в Белом доме также обсуждают более активную информационную кампанию, чтобы убедить американцев в необходимости войны.

Трамп, со своей стороны, заявил, что США могут частично снять "нефтяные санкции" с некоторых стран, чтобы снизить цены на энергоносители. Также он сообщил, что США могут обеспечить страхование рисков для танкеров, работающих в регионе, а военно-морские силы США вместе с союзниками готовы сопровождать суда через Ормузский пролив.

По данным американских военных, с начала боевых действий 28 февраля США нанесли удары по тысячам иранских целей - от правительственных зданий до военных баз и ракетных объектов.

Иран в ответ наносит удары по американским базам и странам Ближнего Востока, используя ракеты и беспилотники. По данным Центрального командования США, с начала конфликта погибли семеро американских военных, еще восемь получили тяжелые ранения.

Также, по информации Госдепартамента США, более 36 тысяч американцев уже вернулись в США из региона.

Андрей Тимощенков

