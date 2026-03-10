Советники Трампа призывают его найти "выход" из войны с Ираном из-за политических рисков - WSJ

Некоторые советники президента США Дональда Трампа призывают его разработать план выхода из войны с Ираном, опасаясь политических последствий и роста цен на нефть. Об этом пишет The Wall Street Journal, передает УНН.

Детали

По данным издания, Трамп заявил журналистам во Флориде, что военная операция против Ирана в основном достигла поставленных целей и может завершиться "очень скоро".

Мы значительно опережаем график - сказал Трамп, добавив, что ожидает скорого завершения конфликта.

В то же время президент США не назвал конкретных сроков завершения операции. Комментируя ситуацию в Иране, он также заявил, что хочет системы, которая обеспечит "много лет мира", но намекнул на готовность быстро завершить войну, если этого достичь не удастся.

Несмотря на эти заявления, часть чиновников администрации считает, что быстро выйти из конфликта будет сложно. По их словам, пока Иран продолжает атаковать страны региона, а Израиль проводит удары по иранским целям, США будет трудно прекратить военную операцию.

Издание отмечает, что Трамп готов продолжать удары по Ирану, если Тегеран будет блокировать транспортировку нефти через Ормузский пролив.

В Белом доме отвергли сообщения о разногласиях в команде президента. Пресс-секретарь администрации Каролин Левитт назвала информацию о призывах советников к выходу из войны недостоверной.

Эта история полна нелепостей от анонимных источников, которые, могу гарантировать, не находятся в комнате с президентом Трампом - заявила она.

В то же время сам Трамп делал противоречивые заявления относительно войны. Ранее он говорил о необходимости "безусловной капитуляции" Ирана и не исключал возможности ввода американских сухопутных войск. Однако впоследствии заявил, что сейчас "даже не близок" к такому решению.

По данным WSJ, часть советников президента обеспокоена тем, что затяжной конфликт может привести к падению поддержки среди избирателей, особенно на фоне роста цен на нефть.

Некоторые из них обратили внимание на то, что цены на нефть уже превышали 100 долларов за баррель, что может повлиять на экономику и настроение избирателей перед предстоящими выборами.

Когда растут цены на бензин и нефть, дорожает все остальное. А учитывая, что вопрос доступности уже был проблемой, это создает серьезные вызовы - отметил экономический советник Стивен Мур.

По информации издания, в Белом доме также обсуждают более активную информационную кампанию, чтобы убедить американцев в необходимости войны.

Трамп, со своей стороны, заявил, что США могут частично снять "нефтяные санкции" с некоторых стран, чтобы снизить цены на энергоносители. Также он сообщил, что США могут обеспечить страхование рисков для танкеров, работающих в регионе, а военно-морские силы США вместе с союзниками готовы сопровождать суда через Ормузский пролив.

По данным американских военных, с начала боевых действий 28 февраля США нанесли удары по тысячам иранских целей - от правительственных зданий до военных баз и ракетных объектов.

Иран в ответ наносит удары по американским базам и странам Ближнего Востока, используя ракеты и беспилотники. По данным Центрального командования США, с начала конфликта погибли семеро американских военных, еще восемь получили тяжелые ранения.

Также, по информации Госдепартамента США, более 36 тысяч американцев уже вернулись в США из региона.

