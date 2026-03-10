Радники Трампа закликають його знайти "вихід" із війни з Іраном через політичні ризики - WSJ

Деякі радники президента США Дональда Трампа закликають його розробити план виходу з війни з Іраном, побоюючись політичних наслідків та зростання цін на нафту. Про це пише The Wall Street Journal, передає УНН.

Деталі

За даними видання, Трамп заявив журналістам у Флориді, що військова операція проти Ірану здебільшого досягла поставлених цілей і може завершитися "дуже скоро".

Ми значно випереджаємо графік - сказав Трамп, додавши, що очікує швидкого завершення конфлікту.

Водночас президент США не назвав конкретних термінів завершення операції. Коментуючи ситуацію в Ірані, він також заявив, що хоче системи, яка забезпечить "багато років миру", але натякнув на готовність швидко завершити війну, якщо цього досягти не вдасться.

Попри ці заяви, частина чиновників адміністрації вважає, що швидко вийти з конфлікту буде складно. За їхніми словами, поки Іран продовжує атакувати країни регіону, а Ізраїль проводить удари по іранських цілях, США буде важко припинити військову операцію.

Видання зазначає, що Трамп готовий продовжувати удари по Ірану, якщо Тегеран блокуватиме транспортування нафти через Ормузьку протоку.

У Білому домі відкинули повідомлення про розбіжності в команді президента. Речниця адміністрації Каролін Левітт назвала інформацію про заклики радників до виходу з війни недостовірною.

Ця історія повна нісенітниць від анонімних джерел, які, можу гарантувати, не перебувають у кімнаті з президентом Трампом - заявила вона.

Водночас сам Трамп робив суперечливі заяви щодо війни. Раніше він говорив про необхідність "безумовної капітуляції" Ірану та не виключав можливості введення американських сухопутних військ. Проте згодом заявив, що наразі "навіть не близький" до такого рішення.

За даними WSJ, частина радників президента занепокоєна тим, що затяжний конфлікт може призвести до падіння підтримки серед виборців, особливо на тлі зростання цін на нафту.

Деякі з них звернули увагу на те, що ціни на нафту вже перевищували 100 доларів за барель, що може вплинути на економіку та настрій виборців перед майбутніми виборами.

Коли зростають ціни на бензин і нафту, дорожчає все інше. А з огляду на те, що питання доступності вже було проблемою, це створює серйозні виклики - зазначив економічний радник Стівен Мур.

За інформацією видання, у Білому домі також обговорюють більш активну інформаційну кампанію, щоб переконати американців у необхідності війни.

Трамп, зі свого боку, заявив, що США можуть частково зняти "нафтові санкції" з деяких країн, щоб знизити ціни на енергоносії. Також він повідомив, що США можуть забезпечити страхування ризиків для танкерів, які працюють у регіоні, а військово-морські сили США разом із союзниками готові супроводжувати судна через Ормузьку протоку.

За даними американських військових, з початку бойових дій 28 лютого США завдали ударів по тисячах іранських цілей - від урядових будівель до військових баз і ракетних об’єктів.

Іран у відповідь завдає ударів по американських базах і країнах Близького Сходу, використовуючи ракети та безпілотники. За даними Центрального командування США, з початку конфлікту загинули семеро американських військових, ще восьмеро отримали тяжкі поранення.

Також, за інформацією Держдепартаменту США, понад 36 тисяч американців уже повернулися до США з регіону.

