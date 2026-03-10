$43.730.0850.540.36
Нові атаки на країни Перської затоки та суперечливі заяви Трампа - що відомо про Близький Схід на ранок

Київ • УНН

 • 610 перегляди

Через обстріли енергоінфраструктури та закриття Ормузької протоки ціна Brent сягнула 120 доларів. Ізраїль атакував Тегеран у відповідь на удари дронів.

Нові атаки на країни Перської затоки та суперечливі заяви Трампа - що відомо про Близький Схід на ранок

У вівторок Іран розпочав нові атаки на країни Перської затоки, продовжуючи чинити тиск на Близький Схід у війні, що призвела до різкого зростання цін на нафту і вразила світову економіку, повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

За даними AP, рано вранці в Дубаї (Об'єднані Арабські Емірати) та Бахрейні пролунали сирени, що сповіщають про наближення ракет, тоді як Саудівська Аравія заявила про знищення двох безпілотників над своїм багатим на нафту східним регіоном, а Національна гвардія Кувейту повідомила про збиття шести безпілотників.

Внаслідок авіаудару на півночі Іраку загинули п'ять проіранських ополченців.

Як зазначає AP, з початку війни в Ірані загинуло щонайменше 1230 людей, у Лівані - щонайменше 397 та в Ізраїлі - 11, повідомляють чиновники. Загалом загинуло семеро військовослужбовців США.

Окрім ракетних обстрілів та дронових ударів по Ізраїлю та американських базах у регіоні, Іран також завдає ударів по енергетичній інфраструктурі, що у поєднанні з його контролем над Ормузькою протокою призвело до різкого зростання цін на нафту, пише видання.

Ціна на нафту марки Brent, міжнародний стандарт, у понеділок підскочила майже до 120 доларів, а потім знизилася, але у вівторок досі становила близько 90 доларів за барель, що майже на 24% вище, ніж на початку війни 28 лютого.

Фінансові ринки, які останніми днями різко коливалися, розпочали день у вівторок в Азії з раннього зростання, що ґрунтується на пізньому оптимізмі в США.

Зіткнувшись із труднощами, пов'язаними з конфліктом, нафтовий гігант Саудівської Аравії Aramco повідомив про прибуток у 2025 році обсягом 104 мільярдів доларів, що менше, ніж 110 мільярдів доларів у 2024 році.

Aramco, раніше відома як Saudi Arabian Oil Co., заявила, що її дохід у 2025 році становив 445 мільярдів доларів, що менше, ніж 480 мільярдів доларів у 2024 році.

Президент США Дональд Трамп, який раніше заявляв, що війна може тривати місяць або довше, у вівторок спробував применшити побоювання, що зростають, з приводу того, що це може бути довгостроковий регіональний конфлікт, заявивши, що це "буде короткострокова операція".

CNN зазначає, що у міру того, як удари продовжуються на Близькому Сході другий тиждень поспіль, президент США Трамп дає суперечливі відповіді про те, як довго триватиме війна, тоді як Іран сигналізує про свою готовність до тривалої боротьби.

Ось що ще відомо:

  • Ізраїль завдає ударів по Ірану: Ізраїль почав "широку хвилю" ударів по Тегерану в ніч на вівторок, після того, як раніше в понеділок, як пише CNN, атакував військову інфраструктуру в трьох іранських провінціях. Також, як зазначає AP, ізраїльські військові заявили, що завершили серію ударів, спрямованих проти фінансового підрозділу "Хезболли" - "Аль-Кард аль-Хасан". Ізраїль стверджує, що "Хезболла" використовує "Аль-Кард аль-Хасан" для фінансування своєї військової діяльності, а також минулого тижня атакувала кілька відділень угруповання на півдні та сході Лівану;
    • країни Перської затоки: сусідні країни в понеділок повідомили про нові атаки, внаслідок іранського удару в Бахрейні загинула одна людина і ще вісім отримали поранення. Минулого тижня президент Ірану заявив, що Тегеран припинить завдавати ударів по своїх сусідах, якщо атаки на Іран не будуть з цих країн;
      • коментарі Трампа: у понеділок президент США Дональд Трамп заявив, що цілі США «досить добре досягнуті», і війна може скоро закінчитися - одразу після того, як заявив республіканцям у Палаті представників, що «ми не виграли достатньо». Він також сказав, що США залишають деякі «важливі цілі» в Ірані для майбутніх атак. Трамп також заявив, що він «розчарований» вибором нового верховного лідера Ірану Моджтабою Хаменеї, сином убитого лідера Алі Хаменеї. Але Трамп не сказав, що хоче завдати удару по новому лідеру;
        • школа для дівчаток: продовжуються наслідки удару по іранській школі для дівчаток, внаслідок якого, за даними іранських державних ЗМІ, загинули щонайменше 168 дітей. Трамп припустив, що інші країни могли завдати удару по школі, як пише CNN, "помилково стверджуючи, що Іран володіє ракетами «Томагавк», подібними до тієї, яка, як вважається, була використана в атаці". Раніше з'явилися кадри, на яких, вочевидь, знято американську ракету, націлену на іранську військово-морську базу неподалік школи;
          • порушення постачання нафти: країни готуються до наслідків, оскільки, за оцінками, 20% світових поставок нафти вже порушено. Пакистан оголосив про крайні заходи жорсткої економії, Південна Корея запроваджує перше за майже 30 років обмеження цін на пальне, а міністри країн G7 зустрілися, щоб обговорити можливість вивільнення стратегічних нафтових резервів. Тим часом Трамп заявив, що він «скасує деякі санкції, пов'язані з нафтою», не уточнивши, які саме, і стверджував, що війна зрештою знизить ціни на нафту в довгостроковій перспективі;
            • Ормузька протока: Тегеран і Вашингтон обмінюються погрозами щодо цього найважливішого водного шляху, який фактично закритий з початку війни. Трамп спробував заспокоїти операторів танкерів, які відмовляються проходити через протоку, і пригрозив жорсткішими заходами щодо Ірану, якщо той спробує зупинити потік нафти. Іран відповів, що на його збройні сили «очікують» американські військово-морські кораблі в протоці;
              • погрози Тегерана: Іран посилить ракетні удари і запускатиме лише ракети з боєголовками вагою понад тонну, заявив у понеділок іранський військовий командувач. Окремо високопоставлений іранський чиновник виключив дипломатичні заходи цей даний момент, заявивши в інтерв'ю CNN, що Тегеран продовжить атакувати країни Перської затоки і що війна закінчиться лише через економічні втрати.

