Трамп скасовує санкції проти країн-покупців російської нафти

$43.730.0850.540.36
ukenru
19:48 • 8554 перегляди
НБУ просить ЄС бути посередником у справі затримання інкасаторів та вилучення готівки Ощадбанку в Угорщині
Ексклюзив
19:03 • 16594 перегляди
Чи вдарить Іран по Україні після заяв про допомогу у збитті "шахедів": експерт оцінив ризики
9 березня, 16:44 • 18495 перегляди
В Угорщині хочуть "легалізувати" вкрадені кошти Ощадбанку. Офіційний Київ назвав дії Будапешта беззаконням
9 березня, 12:46 • 25894 перегляди
Зеленський обговорив на Ставці запити на допомогу у протидії "шахедам" і подібному - уже є 11 звернень від сусідів Ірану, з Європи та Америки
9 березня, 12:34 • 32167 перегляди
МЗС України звинуватило Угорщину в державному бандитизмі та грубому порушенні прав затриманих українських інкасаторів
9 березня, 10:16 • 21055 перегляди
Весняна посівна стартує пізніше - чи є ризики через подорожчання пального і що буде з цінами на продукти
Ексклюзив
9 березня, 11:13 • 46784 перегляди
НАЗК повинно перевірити майно родини кандидата на посаду голови ДМС Суворова - нардепи
9 березня, 06:12 • 31122 перегляди
Зеленський: Україна направила експертів з дронів для захисту баз США у Йорданії
8 березня, 19:46 • 47325 перегляди
На Волині група осіб напала на авто ТЦК та силоміць звільнила військовозобов’язаного
Ексклюзив
8 березня, 14:42 • 65640 перегляди
Гороскоп на 9-15 березня попереджає про наслідки коридору затемнень
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+5°
1.5м/с
60%
761мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
День Барбі - історія ляльки, вартість колекційних екземплярівPhoto9 березня, 13:29 • 32418 перегляди
Танкер з мільйоном барелів нафти прорвав "блокаду" Ормузької протоки9 березня, 15:02 • 31337 перегляди
Трамп купив облігації Netflix та Warner Bros. у розпал боротьби торгів з Paramount - Reuters9 березня, 15:15 • 12181 перегляди
Катерина Кузнецова розповіла, як бореться з емоційним вигоранням під час напружених зйомок9 березня, 15:28 • 11082 перегляди
Melovin здійснив особливу мрію 9-річної дівчинки9 березня, 16:37 • 10356 перегляди
Публікації
День Барбі - історія ляльки, вартість колекційних екземплярівPhoto9 березня, 13:29 • 32507 перегляди
Клініка Odrex замовчує відкликання однієї з медичних ліцензій 9 березня, 11:31 • 43376 перегляди
НАЗК повинно перевірити майно родини кандидата на посаду голови ДМС Суворова - нардепи
Ексклюзив
9 березня, 11:13 • 46786 перегляди
Шевченко у часи великої війни: як спадщина Кобзаря звучить для сучасної України9 березня, 08:38 • 48813 перегляди
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності8 березня, 12:28 • 114994 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Музикант
Юлія Свириденко
Андрій Сибіга
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Угорщина
Реклама
УНН Lite
Тарас Цимбалюк палко поцілував колишнього хлопця Анни ТрінчерPhotoVideo17:41 • 9804 перегляди
Melovin здійснив особливу мрію 9-річної дівчинки9 березня, 16:37 • 10430 перегляди
Катерина Кузнецова розповіла, як бореться з емоційним вигоранням під час напружених зйомок9 березня, 15:28 • 11145 перегляди
Трамп купив облігації Netflix та Warner Bros. у розпал боротьби торгів з Paramount - Reuters9 березня, 15:15 • 12240 перегляди
alyona alyona у мереживному боді присвятила фотосесію українським жінкам Photo9 березня, 12:47 • 23426 перегляди
Актуальне
Фільм
Техніка
Соціальна мережа
Золото
Серіали

Трамп скасовує санкції проти країн-покупців російської нафти

Київ • УНН

 • 10 перегляди

Президент США оголосив про зняття обмежень для зниження цін на паливо. Також Трамп анонсував швидке завершення війни проти Ірану найближчим часом.

Трамп скасовує санкції проти країн-покупців російської нафти

Президент США Дональд Трамп має намір скасувати деякі санкції проти країн-покупців російської нафти. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресконференцію глави Білого дому.

Деталі

За його словами, США скасовують "певні санкції, пов'язані з нафтою, щоб знизити ціни".

Ми ввели санкції проти деяких країн, але скасовуємо їх, поки ситуація не виправиться. Тоді, хто знає, може, нам не доведеться їх знову вводити

- сказав Трамп.

Крім того, він запевнив, що війна проти Ірану закінчиться "дуже скоро". Зокрема, на запитання, чи закінчиться ця війна цього тижня, президент США відповів: "Ні, але дуже скоро".

Нагадаємо

Сполучені Штати уповільнили продаж міжнародних активів російського нафтового гіганта "лукойл", щоб чинити тиск на росію в мирних переговорах щодо України.

Трамп назвав війну в Ірані "короткостроковою екскурсією"09.03.26, 23:50 • 836 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ЕкономікаПолітика
Санкції
Енергетика
Дональд Трамп
Іран