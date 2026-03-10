Трамп скасовує санкції проти країн-покупців російської нафти
Президент США оголосив про зняття обмежень для зниження цін на паливо. Також Трамп анонсував швидке завершення війни проти Ірану найближчим часом.
Президент США Дональд Трамп має намір скасувати деякі санкції проти країн-покупців російської нафти. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресконференцію глави Білого дому.
За його словами, США скасовують "певні санкції, пов'язані з нафтою, щоб знизити ціни".
Ми ввели санкції проти деяких країн, але скасовуємо їх, поки ситуація не виправиться. Тоді, хто знає, може, нам не доведеться їх знову вводити
Крім того, він запевнив, що війна проти Ірану закінчиться "дуже скоро". Зокрема, на запитання, чи закінчиться ця війна цього тижня, президент США відповів: "Ні, але дуже скоро".
Сполучені Штати уповільнили продаж міжнародних активів російського нафтового гіганта "лукойл", щоб чинити тиск на росію в мирних переговорах щодо України.
