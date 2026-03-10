Трамп скасовує санкції проти країн-покупців російської нафти

Президент США Дональд Трамп має намір скасувати деякі санкції проти країн-покупців російської нафти. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресконференцію глави Білого дому.

Деталі

За його словами, США скасовують "певні санкції, пов'язані з нафтою, щоб знизити ціни".

Ми ввели санкції проти деяких країн, але скасовуємо їх, поки ситуація не виправиться. Тоді, хто знає, може, нам не доведеться їх знову вводити - сказав Трамп.

Крім того, він запевнив, що війна проти Ірану закінчиться "дуже скоро". Зокрема, на запитання, чи закінчиться ця війна цього тижня, президент США відповів: "Ні, але дуже скоро".

Нагадаємо

Сполучені Штати уповільнили продаж міжнародних активів російського нафтового гіганта "лукойл", щоб чинити тиск на росію в мирних переговорах щодо України.

