26 лютого, 22:38
МВФ затвердив нову чотирирічну програму фінансування України обсягом понад $8 млрд
26 лютого, 19:13
Україна фіналізує розробку стратегії відновлення та оновленого захисту енергетики на 1 березня - Зеленський
Ексклюзив
26 лютого, 16:20
Удари по системах водопостачання: чи можуть росіяни залишити Україну без води
26 лютого, 15:08
Цифрову гривню впровадять після війни – НБУ зосередився на регулюванні віртуальних активів
26 лютого, 14:09
В Україні запроваджують новий механізм прозорості цін на ліки через е-рецепт
Ексклюзив
26 лютого, 13:53
Родинні схеми Кучуків: що приховує земля під скандальною клінікою OdrexPhoto
26 лютого, 12:47
Україна і США розпочали двосторонню зустріч у Женеві, працюємо на практичні рішення - Умєров
Ексклюзив
26 лютого, 11:34
Хто реально відчує індексацію пенсій з 1 березня, а кому виплати не підвищать
26 лютого, 08:55
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України
25 лютого, 19:42
Зеленський обговорив з Трампом питання, над якими переговірники працюватимуть в Женеві 26 лютого
США уповільнюють продаж активів "лукойлу" для тиску на росію в мирних переговорах - Reuters

Київ • УНН

 • 660 перегляди

Сполучені Штати уповільнили продаж міжнародних активів російського нафтового гіганта "лукойл", щоб чинити тиск на росію в мирних переговорах щодо України. OFAC продовжило термін укладання угод до 1 квітня, а наступний раунд переговорів між США, росією та Україною заплановано на березень.

США уповільнюють продаж активів "лукойлу" для тиску на росію в мирних переговорах - Reuters

Сполучені Штати уповільнили продаж міжнародних активів російського нафтового гіганта "лукойл", щоб чинити тиск на росію в мирних переговорах щодо війни рф проти України, з посиланням на слова чотирьох джерел, знайомих з обговореннями, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

У четвер Управління з контролю за іноземними активами США (OFAC) мав продовжити термін укладання угод з 28 лютого до 1 квітня, як показав документ OFAC, з яким ознайомилося агентство Reuters.

Перемовники США, росії та України не досягли прориву в переговорах у Женеві, Абу-Дабі та Маямі протягом останніх тижнів щодо укладення мирної угоди в Україні, зауважує видання. "Ці обговорення включали санкції США проти провідного російського виробника нафти, державної компанії "роснефть", а також проти другого за величиною виробника "лукойл", повідомляють три джерела, які були проінформовані про зустрічі.

Наступний раунд переговорів між США, росією та Україною заплановано на березень.

Наступна тристороння зустріч, швидше за все, відбудеться в Абу-Дабі на початку березня - Зеленський26.02.26, 22:09 • 10885 переглядiв

OFAC вже тричі продовжувало термін для потенційних покупців переговорів з "лукойлом" щодо активів вартістю 22 мільярди доларів з моменту запровадження Вашингтоном санкцій проти двох російських нафтових компаній у жовтні.

Посадовець США заявив, що Міністерство фінансів США продовжило термін, щоб "сприяти поточним переговорам з "лукойлом" та досягти угоди, яка підтримує зусилля президента (Дональда) Трампа позбавити росію доходів, необхідних для підтримки її воєнної машини та досягнення миру".

За словами чиновника, будь-яка угода вимагає, щоб "лукойл" не отримував жодної початкової вартості, а всі кошти від продажу були розміщені на рахунку, де кошти заморожені та підпадають під юрисдикцію США.

За словами окремого джерела, знайомого з цим питанням, продаж все ще може бути завершений незалежно від мирної угоди.

Санкції змусили продати міжнародний портфель "лукойлу", який включає нафтові родовища, нафтопереробні заводи та автозаправні станції від Іраку до Фінляндії. Продаж викликав інтерес у понад десятка учасників торгів, починаючи від американського нафтового гіганта ExxonMobil і закінчуючи колишнім власником Pornhub.

США продовжили термін дії скасування санкцій проти "лукойлу" на тлі активізації переговорів щодо продажу активів10.12.25, 19:15 • 7556 переглядiв

Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) займалося продажем активів "лукойлу", але нещодавно процес був розширений, і до нього були залучені високопосадовці Білого дому, Міністерства фінансів та Державного департаменту США, а міністр фінансів Скотт Бессент брав більш безпосередню участь, за даними трьох джерел.

Раніше цього місяця Президент України Володимир Зеленський заявив, що його розвідувальні служби повідомили йому, що російський посланець кирило дмитрієв запропонував адміністрації Трампа економічну угоду вартістю 12 трильйонів доларів. Ця угода включає активи "лукойлу", що може ще більше ускладнити продаж, за словами особи, знайомої з цим питанням.

Кілька компаній підписали угоди з "лукойлом", зокрема американська приватна інвестиційна компанія Carlyle Group, саудівська Midad Energy та американський мільярдер Тодд Боелі, який співпрацює з інвестиційним банком Xtellus Partners та фондом ОАЕ Alliance Investment Partners.

Партнерство між Chevron та техаською Quantum Capital Group також веде активні переговори щодо портфеля, але ще не узгодило умови з "лукойлом".

російський міжнародний бізнес стрімко деградує: “лукойл” продає всі закордонні активи03.02.26, 13:36 • 4099 переглядiв

