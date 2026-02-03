російський міжнародний бізнес стрімко деградує: “лукойл” продає всі закордонні активи

Фото: Служба зовнішньої розвідки України

Продаж "лукойлом" компанії LUKOIL International GmbH, яка володіє всіма закордонними активами концерну, став одним із найпомітніших сигналів занепаду міжнародного бізнесу росії після початку повномасштабної війни проти України. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України, передає УНН.

Деталі

Продаж "лукойлом" компанії LUKOIL International GmbH, що володіє всіма його закордонними активами, стало найпоказовішим сигналом деградації міжнародного бізнесу росії з початку повномасштабної війни проти України. Закордонний портфель компанії, який оцінюють у 22 млрд доларів, переходить до американського інвестфонду Carlyle Group, фактично завершуючи історію експансії російського приватного бізнесу за кордоном.Цей крах не поодинокий. "газпром" у 2022 році втратив Gazprom Germania (оцінка – $8,4 млрд), яку Німеччина спочатку передала під зовнішнє управління, а згодом націоналізувала - йдеться у дописі.

Крім того, за попередніми даними, Польща позбавила концерн контролю над Europol Gaz - оператором польської ділянки газопроводу "Ямал – Європа", який у 2023 році повністю перейшов під контроль державної Orlen.

"роснефть" у 2022 році втратила контроль над Rosneft Deutschland і RN Refining & Marketing із сумарною оцінкою близько 7 млрд доларів, разом із частками в трьох німецьких НПЗ. "новатэк" був змушений розпрощатися з польськими активами Novatek Green Energy, які у 2025 році викупила компанія Barter - йдеться у дописі.

Серйозних втрат зазнав і банківський сектор. "Сбербанк" продав або ліквідував усі європейські активи – від Швейцарії до Австрії, втратив банк в Україні та вийшов із Казахстану. "втб" після блокувальних санкцій США втратив контроль над підрозділами у Великій Британії, Німеччині та на Кіпрі. альфа-банк залишився без Amsterdam Trade Bank у Нідерландах і без українського Sense Bank, який у 2023 році був націоналізований.

Державні корпорації та промислові групи також змушені були згортати присутність: ржд продала 75% у GEFCO, "росатом" втратив фінський проєкт Hanhikivi-1 тощо - стверджують у зовнішній розвідці України.

Нагадаємо

Фінансові аналітики прогнозують закриття до 30% компаній малого та середнього бізнесу в росії через підвищення ПДВ та обмеження доступу до спрощеної системи оподаткування. Це є наслідком бюджетної кризи, спричиненої війною.