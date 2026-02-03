російський міжнародний бізнес стрімко деградує: “лукойл” продає всі закордонні активи

$42.970.16
50.910.12
ukenru
09:22 • 11558 перегляди
Генштаб підтвердив ураження навчального центру FPV і станції РЕБ окупантів
Ексклюзив
09:16 • 21260 перегляди
"Масований удар по Україні - це російська підготовка до переговорів": в оборонному комітеті ВР відреагували на нічну ворожу атаку
08:20 • 22206 перегляди
Україна погодила багаторівневий план з Європою і США щодо реагування на порушення припинення вогню рф - FT
07:02 • 23393 перегляди
росія атакувала ТЕЦ і ТЕС при -25°C, сотні тисяч сімей залишені без тепла в найсуворіші зимові морози - Шмигаль
3 лютого, 05:28 • 25865 перегляди
Нічна атака на Київ: троє постраждалих та значні руйнування у п’яти районах столиціPhotoVideo
2 лютого, 23:51 • 32372 перегляди
росія завдала масованого удару по Києву ракетами та дронами у лютий мороз
2 лютого, 20:49 • 41483 перегляди
Найближчим часом ви почуєте вже певні результати: Умєров про обмін полоненими
2 лютого, 19:26 • 28290 перегляди
Україна продовжила санкції проти Фірташа та Козака
2 лютого, 18:38 • 54894 перегляди
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo
Ексклюзив
2 лютого, 18:37 • 24488 перегляди
Пенсійна реформа в Україні: що реально змінять та чи підвищать мінімальні виплати до 6000 грн
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−12°
1.3м/с
67%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У Харкові через масовану атаку на енергетику зливають систему опалення у 820 будинках3 лютого, 01:43 • 36742 перегляди
ЗСУ ліквідували 760 окупантів та понад 50 артилерійських систем протягом добиPhoto3 лютого, 04:49 • 10979 перегляди
Вінниччина зазнала масованої атаки рф: є влучання у критичну інфраструктуру і знеструмлення06:15 • 8898 перегляди
Порушення прав військових: куди та з якими саме скаргами можна звертатися06:30 • 37190 перегляди
Провідна ТЕЦ Харкова зазнала важких пошкоджень, відновлення неможливе - депутат міськради09:06 • 17475 перегляди
Публікації
Порушення прав військових: куди та з якими саме скаргами можна звертатися06:30 • 37605 перегляди
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo2 лютого, 18:38 • 54875 перегляди
Фінал Нацвідбору на "Євробачення2026": коли дивитися та як підтримати свого фаворита2 лютого, 17:09 • 41018 перегляди
"Файли Епштейна": як скандал може призвести до падіння норвезької корони і ув'язнення політичних еліт 2 лютого, 15:28 • 44516 перегляди
Пенсія по інвалідності III групи: кому призначають, який розмір у 2026 році та як оформитиVideo2 лютого, 11:19 • 113664 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Марк Рютте
Дональд Трамп
Денис Шмигаль
Нарендра Моді
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Дніпро (місто)
Одеська область
Реклама
УНН Lite
Переможниці "Холостяка-13" відмовили в реєстрації шлюбу: відома причинаPhoto2 лютого, 19:01 • 23548 перегляди
Трамп погрожує судом коміку Тревору Ноа через жарт про Епштейна на "Греммі"Video2 лютого, 16:54 • 24540 перегляди
The Cure здобув перші дві "Греммі" у своїй кар'єріVideo2 лютого, 16:01 • 24002 перегляди
Роковини смерті Кузьми: 5 пісень Скрябіна, які варто почутиVideo2 лютого, 15:14 • 22697 перегляди
Гарячий британський вікенд: Кім Кардаш’ян і Льюїс Гемілтон підірвали мережу2 лютого, 14:27 • 22158 перегляди
Актуальне
Опалення
Соціальна мережа
Техніка
Шахед-136
Золото

російський міжнародний бізнес стрімко деградує: “лукойл” продає всі закордонні активи

Київ • УНН

 • 86 перегляди

Продаж LUKOIL International GmbH за 22 млрд доларів та втрата "газпромом" Gazprom Germania свідчать про деградацію міжнародного бізнесу росії. "Сбербанк" та "втб" також втратили європейські активи.

російський міжнародний бізнес стрімко деградує: “лукойл” продає всі закордонні активи
Фото: Служба зовнішньої розвідки України

Продаж "лукойлом" компанії LUKOIL International GmbH, яка володіє всіма закордонними активами концерну, став одним із найпомітніших сигналів занепаду міжнародного бізнесу росії після початку повномасштабної війни проти України. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України, передає УНН.

Деталі

Продаж "лукойлом" компанії LUKOIL International GmbH, що володіє всіма його закордонними активами, стало найпоказовішим сигналом деградації міжнародного бізнесу росії з початку повномасштабної війни проти України. Закордонний портфель компанії, який оцінюють у 22 млрд доларів, переходить до американського інвестфонду Carlyle Group, фактично завершуючи історію експансії російського приватного бізнесу за кордоном.Цей крах не поодинокий. "газпром" у 2022 році втратив Gazprom Germania (оцінка – $8,4 млрд), яку Німеччина спочатку передала під зовнішнє управління, а згодом націоналізувала

- йдеться у дописі.

Крім того, за попередніми даними, Польща позбавила концерн контролю над Europol Gaz - оператором польської ділянки газопроводу "Ямал – Європа", який у 2023 році повністю перейшов під контроль державної Orlen.

"роснефть" у 2022 році втратила контроль над Rosneft Deutschland і RN Refining & Marketing із сумарною оцінкою близько 7 млрд доларів, разом із частками в трьох німецьких НПЗ. "новатэк" був змушений розпрощатися з польськими активами Novatek Green Energy, які у 2025 році викупила компанія Barter

- йдеться у дописі.

Серйозних втрат зазнав і банківський сектор. "Сбербанк" продав або ліквідував усі європейські активи – від Швейцарії до Австрії, втратив банк в Україні та вийшов із Казахстану. "втб" після блокувальних санкцій США втратив контроль над підрозділами у Великій Британії, Німеччині та на Кіпрі. альфа-банк залишився без Amsterdam Trade Bank у Нідерландах і без українського Sense Bank, який у 2023 році був націоналізований.

Державні корпорації та промислові групи також змушені були згортати присутність: ржд продала 75% у GEFCO, "росатом" втратив фінський проєкт Hanhikivi-1 тощо

- стверджують у зовнішній розвідці України.

Нагадаємо

Фінансові аналітики прогнозують закриття до 30% компаній малого та середнього бізнесу в росії через підвищення ПДВ та обмеження доступу до спрощеної системи оподаткування. Це є наслідком бюджетної кризи, спричиненої війною.

Алла Кіосак

ЕкономікаНовини Світу
Санкції
Державний бюджет
Енергетика
Війна в Україні
Газпром
Служба зовнішньої розвідки України
Австрія
Швейцарія
Велика Британія
Німеччина
Нідерланди
Україна
Казахстан
Кіпр
Польща