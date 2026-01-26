Бюджетна криза через війну: у рф прогнозують масове закриття бізнесів - ЦПД

Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв

Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв

Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв

Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв 23 січня, 15:12 • 90188 перегляди

Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США

Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США

Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США

Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США 23 січня, 12:42 • 104601 перегляди