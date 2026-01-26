$43.170.00
25 січня, 18:28 • 12455 перегляди
Нардеп Орест Саламаха загинув у ДТП під Львовом
25 січня, 16:32 • 21608 перегляди
Ситуація у Києві залишається надскладною - КлименкоPhoto
25 січня, 16:17 • 19737 перегляди
Документ про двосторонні гарантії безпеки зі США готовий на 100% - Зеленський
25 січня, 15:48 • 18898 перегляди
Рейтинг найсильніших армій світу: Україна посіла 20 місце
25 січня, 12:24 • 17137 перегляди
Україна відзначає День Департаменту кібербезпеки СБУ: ключова битва триває" в цифрі"
25 січня, 11:02 • 15937 перегляди
Зеленський обговорив із президентом Литви підтримку енергетики та оборонну співпрацюPhotoVideo
25 січня, 10:05 • 15485 перегляди
росія може застосувати хімічну зброю масового ураження в Україні, якщо війна зайде в глухий кут - ЗМІ
Ексклюзив
25 січня, 08:49 • 16140 перегляди
Тиждень перезапуску майбутнього: астрологічний прогноз на 26 січня - 1 лютого 2026 року
24 січня, 18:16 • 27100 перегляди
Переговори України, рф і США в Абу-Дабі поновляться 1 лютого - журналіст Axios
24 січня, 16:43 • 45645 перегляди
Україна на межі гуманітарної катастрофи через атаки рф на енергетику - гендиректор ДТЕК
Бюджетна криза через війну: у рф прогнозують масове закриття бізнесів - ЦПД

Київ • УНН

 • 90 перегляди

Фінансові аналітики прогнозують закриття до 30% компаній малого та середнього бізнесу в росії через підвищення ПДВ та обмеження доступу до спрощеної системи оподаткування. Це є наслідком бюджетної кризи, спричиненої війною.

Бюджетна криза через війну: у рф прогнозують масове закриття бізнесів - ЦПД

У росії готуються до масштабної хвилі закриття підприємств малого та середнього бізнесу, це наслідок бюджетної кризи, спричиненої війною. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що на тлі підвищення ПДВ та обмеження доступу до спрощеної системи оподаткування фінансові аналітики прогнозують закриття до 30% компаній, які працюють у секторі малого і середнього бізнесу.

Шукаючи способи поповнити дефіцитний бюджет, путінський уряд грає у вкрай небезпечну гру. Так, у короткостроковій перспективі дійсно будуть додаткові надходження від податків, проте зрештою держава втратить значно більше: бізнес, який закривається, не платить податків узагалі

- вказують у ЦПД.

Там додають, що в умовах зростання воєнних витрат і стагнації економіки кремль знову обирає найпростіший шлях - перекласти фінансовий тягар на громадян і бізнес.

"Поки пропаганда розповідає, як росія "стійко витримує санкції" та малює "путінське економічне диво", насправді економіка дедалі більше виснажується", - резюмують у ЦПД.

Нагадаємо

За даними Служби зовнішньої розвідки України, російські регіони відчувають дедалі глибшу безвихідь, оскільки санкції та втрата зовнішніх ринків оголили структурну слабкість їхніх бюджетів. Найгірша ситуація спостерігається в депресивних суб'єктах, а також у промислових і металургійних регіонах, де прогнозуються значні дефіцити бюджетів.

Криза в регіонах рф: кузбас не має грошей на зарплати медикам - ЦПД20.01.26, 02:49 • 4898 переглядiв

