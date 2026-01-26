Бюджетна криза через війну: у рф прогнозують масове закриття бізнесів - ЦПД
Київ • УНН
Фінансові аналітики прогнозують закриття до 30% компаній малого та середнього бізнесу в росії через підвищення ПДВ та обмеження доступу до спрощеної системи оподаткування. Це є наслідком бюджетної кризи, спричиненої війною.
Деталі
Зазначається, що на тлі підвищення ПДВ та обмеження доступу до спрощеної системи оподаткування фінансові аналітики прогнозують закриття до 30% компаній, які працюють у секторі малого і середнього бізнесу.
Шукаючи способи поповнити дефіцитний бюджет, путінський уряд грає у вкрай небезпечну гру. Так, у короткостроковій перспективі дійсно будуть додаткові надходження від податків, проте зрештою держава втратить значно більше: бізнес, який закривається, не платить податків узагалі
Там додають, що в умовах зростання воєнних витрат і стагнації економіки кремль знову обирає найпростіший шлях - перекласти фінансовий тягар на громадян і бізнес.
"Поки пропаганда розповідає, як росія "стійко витримує санкції" та малює "путінське економічне диво", насправді економіка дедалі більше виснажується", - резюмують у ЦПД.
Нагадаємо
За даними Служби зовнішньої розвідки України, російські регіони відчувають дедалі глибшу безвихідь, оскільки санкції та втрата зовнішніх ринків оголили структурну слабкість їхніх бюджетів. Найгірша ситуація спостерігається в депресивних суб'єктах, а також у промислових і металургійних регіонах, де прогнозуються значні дефіцити бюджетів.
