Ексклюзив
7 березня, 13:30 • 19540 перегляди
Жінки у війську: про службу, втому, материнство й ціну повернення
Ексклюзив
7 березня, 12:32 • 48371 перегляди
Як прибрати живіт та зміцнити тіло вдома - поради тренерки
Ексклюзив
7 березня, 10:22 • 31034 перегляди
Скорочення імпорту пального від європейських країн - чим це загрожує Україні
7 березня, 10:06 • 32763 перегляди
Сили оборони вдарили ракетами ATACMS та SCALP по базі "шахедів" у районі ДАП - Генштаб показав відеоVideo
6 березня, 23:10 • 50931 перегляди
США можуть зняти санкції із російської нафти для стабілізації ринку – Бессент
6 березня, 15:35 • 57827 перегляди
ЄС розглядає фінансову допомогу для відновлення постачання нафти через "Дружбу"
6 березня, 15:23 • 65099 перегляди
росія навесні готує наступ на Донеччині - ЗеленськийVideo
6 березня, 13:05 • 45031 перегляди
Переговори Україна-США-рф тривають, і найближчими тижнями очікується додатковий прогрес - Віткофф
6 березня, 12:50 • 88858 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані
6 березня, 12:20 • 30661 перегляди
Уряд взявся за питання підвищення цін на ринку пального - Свириденко назвала кроки
ЦПД: рф поширює фейк про провину української ППО у загибелі 11 людей у Харкові

Київ • УНН

 • 3662 перегляди

Пропаганда рф поширює фейк про провину української ППО у загибелі цивільних у Харкові. ЦПД наголошує, що відповідальність за 11 жертв несе лише країна-агресор.

ЦПД: рф поширює фейк про провину української ППО у загибелі 11 людей у Харкові

проросійські телеграм-канали поширюють цинічну брехню, що нібито трагедія в Харкові 7 березня сталася з вини української ППО. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), інформує УНН.

Деталі

Зокрема, ворог стверджує, що захисники неба "свідомо" збивають ракети над спальними районами заради "ефектних кадрів".

 Це класична маніпуляція кремля, мета якої - зняти з себе відповідальність за вбивство цивільних та дискредитувати Сили оборони

- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відповідальність за загибель людей і руйнування несе виключно рф, яка застосувала балістику по густонаселеному місту.

"Будь-які спроби перекласти провину на Україну є елементом інформаційної війни для прикриття воєнних злочинів агресора", - підкреслили у ЦПД.

Нагадаємо

У Харкові під завалами п’ятиповерхівки, зруйнованої внаслідок нічного ракетного удару, знайдено фрагменти тіла ще однієї людини, загальна кількість жертв сягнула 11.

У Харкові 9 березня оголосять день жалоби за загиблими від російського удару - Терехов07.03.26, 15:19 • 3596 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоВійна в Україні
російська пропаганда
Війна в Україні
Рада національної безпеки і оборони України
Україна
Харків