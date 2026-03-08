ЦПД: рф поширює фейк про провину української ППО у загибелі 11 людей у Харкові
Київ • УНН
Пропаганда рф поширює фейк про провину української ППО у загибелі цивільних у Харкові. ЦПД наголошує, що відповідальність за 11 жертв несе лише країна-агресор.
проросійські телеграм-канали поширюють цинічну брехню, що нібито трагедія в Харкові 7 березня сталася з вини української ППО. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), інформує УНН.
Деталі
Зокрема, ворог стверджує, що захисники неба "свідомо" збивають ракети над спальними районами заради "ефектних кадрів".
Це класична маніпуляція кремля, мета якої - зняти з себе відповідальність за вбивство цивільних та дискредитувати Сили оборони
Зазначається, що відповідальність за загибель людей і руйнування несе виключно рф, яка застосувала балістику по густонаселеному місту.
"Будь-які спроби перекласти провину на Україну є елементом інформаційної війни для прикриття воєнних злочинів агресора", - підкреслили у ЦПД.
Нагадаємо
У Харкові під завалами п’ятиповерхівки, зруйнованої внаслідок нічного ракетного удару, знайдено фрагменти тіла ще однієї людини, загальна кількість жертв сягнула 11.
