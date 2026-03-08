ЦПД: рф поширює фейк про провину української ППО у загибелі 11 людей у Харкові

проросійські телеграм-канали поширюють цинічну брехню, що нібито трагедія в Харкові 7 березня сталася з вини української ППО. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), інформує УНН.

Зокрема, ворог стверджує, що захисники неба "свідомо" збивають ракети над спальними районами заради "ефектних кадрів".

Це класична маніпуляція кремля, мета якої - зняти з себе відповідальність за вбивство цивільних та дискредитувати Сили оборони