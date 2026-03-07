У Харкові 9 березня оголосять день жалоби за загиблими від російського удару - Терехов

У Харкові після завершення рятувально-пошукових робіт на місці російського удару оголосять день жалоби. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає УНН.

Деталі

За його словами, роботи на місці обстрілу триватимуть два дні.

"У Харкові буде оголошено день жалоби одразу після закінчення рятувально-пошукових робіт на місці удару, які триватимуть два дні. У понеділок, 9 березня, – день жалоби", – повідомив Терехов.

Нагадаємо

Удар рф по харківській багатоповерхівці забрав життя 11 людей.