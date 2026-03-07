У Харкові 9 березня оголосять день жалоби за загиблими від російського удару - Терехов

$43.810.0050.900.00
Ексклюзив
13:30 • 1236 перегляди
Жінки у війську: про службу, втому, материнство й ціну повернення
Ексклюзив
12:32 • 6806 перегляди
Як прибрати живіт та зміцнити тіло вдома - поради тренерки
Ексклюзив
10:22 • 12578 перегляди
Скорочення імпорту пального від європейських країн - чим це загрожує Україні
10:06 • 15418 перегляди
Сили оборони вдарили ракетами ATACMS та SCALP по базі "шахедів" у районі ДАП - Генштаб показав відеоVideo
6 березня, 23:10 • 36514 перегляди
США можуть зняти санкції із російської нафти для стабілізації ринку – Бессент
6 березня, 15:35 • 51644 перегляди
ЄС розглядає фінансову допомогу для відновлення постачання нафти через "Дружбу"
6 березня, 15:23 • 58474 перегляди
росія навесні готує наступ на Донеччині - ЗеленськийVideo
6 березня, 13:05 • 43623 перегляди
Переговори Україна-США-рф тривають, і найближчими тижнями очікується додатковий прогрес - Віткофф
6 березня, 12:50 • 76784 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані
6 березня, 12:20 • 29787 перегляди
Уряд взявся за питання підвищення цін на ринку пального - Свириденко назвала кроки
Публікації
Ексклюзиви
Популярнi новини
У Харкові вже 4 загиблих після ракетного удару росіян по багатопопверхівці7 березня, 05:01 • 18135 перегляди
Світові ціни на нафту та газ б'ють багаторічні рекорди через війну з Іраном7 березня, 05:24 • 11742 перегляди
Курсанти казанського танкового училища почали співпрацю з рухом "АТЕШ" задля саботажу війниPhoto7 березня, 06:00 • 8252 перегляди
19 з 29 ракет і 453 з 480 дронів знешкодили під час російської атаки, рф атакувала "Цирконами"7 березня, 07:12 • 9856 перегляди
Tinder погодився виплатити $60,5 млн у позові про дискримінацію за віком09:47 • 9242 перегляди
Публікації
Як війна навколо Ірану загрожує продовольчій безпеці - у Дубаї закінчуються запаси продуктів6 березня, 14:46 • 41002 перегляди
Замовні кримінальні провадження шкодять репутації українських компаній на міжнародній арені6 березня, 13:09 • 47958 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані6 березня, 12:50 • 76785 перегляди
Сайт StopOdrex з історіями пацієнтів скандальної клініки Odrex відновив роботу 6 березня, 11:16 • 47099 перегляди
Куди піти у Києві на вихідних - анонси заходів6 березня, 09:52 • 54916 перегляди
УНН Lite
Мандалорець знімає шолом у фільмі і Педро Паскаль каже, це "мало ідеальний сенс"13:15 • 1256 перегляди
Деріл Ханна розкритикувала свій образ в "Історії кохання" як "хрестоматійну мізогінію"12:43 • 2628 перегляди
Tinder погодився виплатити $60,5 млн у позові про дискримінацію за віком09:47 • 9328 перегляди
"Мене просто ламали": SOWA відверто розповіла про токсичну співпрацю у шоу-бізнесіPhoto6 березня, 18:52 • 19453 перегляди
Джамала вразила новим треком "Замовкни" - пісня увійде до альбому "Рух мій"Video6 березня, 15:48 • 19718 перегляди
У Харкові 9 березня оголосять день жалоби за загиблими від російського удару - Терехов

Київ • УНН

 • 980 перегляди

Ігор Терехов повідомив про день жалоби після завершення пошукових робіт. Російський удар по харківській багатоповерхівці забрав життя 11 людей.

У Харкові 9 березня оголосять день жалоби за загиблими від російського удару - Терехов

У Харкові після завершення рятувально-пошукових робіт на місці російського удару оголосять день жалоби. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає УНН.

Деталі

За його словами, роботи на місці обстрілу триватимуть два дні.

"У Харкові буде оголошено день жалоби одразу після закінчення рятувально-пошукових робіт на місці удару, які триватимуть два дні. У понеділок, 9 березня, – день жалоби", – повідомив Терехов.

Нагадаємо

Удар рф по харківській багатоповерхівці забрав життя 11 людей.

Андрій Тимощенков

СуспільствоВійна в Україні
Воєнний стан
Війна в Україні
Ігор Терехов
Харків