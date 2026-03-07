В Харькове 9 марта объявят днем траура по погибшим от российского удара - Терехов

В Харькове после завершения спасательно-поисковых работ на месте российского удара объявят день траура. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает УНН.

Детали

По его словам, работы на месте обстрела продлятся два дня.

"В Харькове будет объявлен день траура сразу после окончания спасательно-поисковых работ на месте удара, которые продлятся два дня. В понедельник, 9 марта, – день траура", – сообщил Терехов.

Напомним

Удар рф по харьковской многоэтажке унес жизни 11 человек.