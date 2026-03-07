В Харькове 9 марта объявят днем траура по погибшим от российского удара - Терехов

$43.810.0050.900.00
Эксклюзив
13:30 • 1150 просмотра
Женщины в армии: о службе, усталости, материнстве и цене возвращения
Эксклюзив
12:32 • 6688 просмотра
Как убрать живот и укрепить тело дома - советы тренера
Эксклюзив
10:22 • 12543 просмотра
Сокращение импорта топлива из европейских стран - чем это грозит Украине
10:06 • 15385 просмотра
Силы обороны ударили ракетами ATACMS и SCALP по базе "шахедов" в районе ДАП - Генштаб показал видеоVideo
6 марта, 23:10 • 36486 просмотра
США могут снять санкции с российской нефти для стабилизации рынка – Бессент
6 марта, 15:35 • 51631 просмотра
ЕС рассматривает финансовую помощь для возобновления поставок нефти через "Дружбу"
6 марта, 15:23 • 58461 просмотра
россия весной готовит наступление на Донетчине - ЗеленскийVideo
6 марта, 13:05 • 43620 просмотра
Переговоры Украина-США-рф продолжаются, и в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс - Уиткофф
6 марта, 12:50 • 76765 просмотра
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране
6 марта, 12:20 • 29787 просмотра
Правительство занялось вопросом подорожания на рынке горючего - Свириденко назвала шаги
Эксклюзивы
В Харькове уже 4 погибших после ракетного удара россиян по многоэтажке7 марта, 05:01 • 18135 просмотра
Мировые цены на нефть и газ бьют многолетние рекорды из-за войны с Ираном7 марта, 05:24 • 11742 просмотра
Курсанты казанского танкового училища начали сотрудничество с движением "АТЕШ" для саботажа войныPhoto7 марта, 06:00 • 8252 просмотра
19 из 29 ракет и 453 из 480 дронов обезвредили во время российской атаки, рф атаковала "Цирконами"7 марта, 07:12 • 9856 просмотра
Tinder согласился выплатить $60,5 млн по иску о дискриминации по возрасту09:47 • 9242 просмотра
Как война вокруг Ирана угрожает продовольственной безопасности – в Дубае заканчиваются запасы продуктов6 марта, 14:46 • 40974 просмотра
Заказные уголовные производства вредят репутации украинских компаний на международной арене6 марта, 13:09 • 47933 просмотра
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране6 марта, 12:50 • 76763 просмотра
Сайт StopOdrex с историями пациентов скандальной клиники Odrex возобновил работу6 марта, 11:16 • 47081 просмотра
Куда пойти в Киеве на выходных - анонсы мероприятий6 марта, 09:52 • 54900 просмотра
Дональд Трамп
Игорь Терехов
Владимир Зеленский
Олег Синегубов
Андрюс Кубилиус
Украина
Соединённые Штаты
Харьков
Иран
Житомирская область
Мандалорец снимает шлем в фильме, и Педро Паскаль говорит, что это "имело идеальный смысл"13:15 • 1198 просмотра
Дэрил Ханна раскритиковала свой образ в "Истории любви" как "хрестоматийную мизогинию"12:43 • 2576 просмотра
Tinder согласился выплатить $60,5 млн по иску о дискриминации по возрасту09:47 • 9262 просмотра
"Меня просто ломали": SOWA откровенно рассказала о токсичном сотрудничестве в шоу-бизнесеPhoto6 марта, 18:52 • 19439 просмотра
Джамала поразила новым треком "Замовкни" - песня войдет в альбом "Рух мій"Video6 марта, 15:48 • 19701 просмотра
В Харькове 9 марта объявят днем траура по погибшим от российского удара - Терехов

Киев • УНН

 • 936 просмотра

Игорь Терехов сообщил о дне траура после завершения поисковых работ. Российский удар по харьковской многоэтажке унес жизни 11 человек.

В Харькове 9 марта объявят днем траура по погибшим от российского удара - Терехов

В Харькове после завершения спасательно-поисковых работ на месте российского удара объявят день траура. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает УНН.

Детали

По его словам, работы на месте обстрела продлятся два дня.

"В Харькове будет объявлен день траура сразу после окончания спасательно-поисковых работ на месте удара, которые продлятся два дня. В понедельник, 9 марта, – день траура", – сообщил Терехов.

Напомним

Удар рф по харьковской многоэтажке унес жизни 11 человек.

Андрей Тимощенков

ОбществоВойна в Украине
Военное положение
Война в Украине
Игорь Терехов
Харьков