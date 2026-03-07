Мировые цены на нефть и газ бьют многолетние рекорды из-за войны с Ираном

$43.810.0950.900.07
ukenru
05:01 • 3368 просмотра
В Харькове уже 4 погибших после ракетного удара россиян по многоэтажке
01:30 • 13389 просмотра
Число пострадавших в Харькове возросло до 10 человек, под завалами дома 5 человек – ОВАPhoto
6 марта, 23:10 • 22652 просмотра
США могут снять санкции с российской нефти для стабилизации рынка – Бессент
6 марта, 15:35 • 39337 просмотра
ЕС рассматривает финансовую помощь для возобновления поставок нефти через "Дружбу"
6 марта, 15:23 • 46987 просмотра
россия весной готовит наступление на Донетчине - ЗеленскийVideo
6 марта, 13:05 • 38999 просмотра
Переговоры Украина-США-рф продолжаются, и в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс - Уиткофф
6 марта, 12:50 • 63924 просмотра
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране
6 марта, 12:20 • 28368 просмотра
Правительство занялось вопросом подорожания на рынке горючего - Свириденко назвала шаги
6 марта, 11:26 • 25698 просмотра
Politico: в ЕС "потопили" модель для ускоренного вступления Украины
6 марта, 10:48 • 24117 просмотра
Зеленский сообщил о втором этапе обмена - из российского плена возвращаются еще 300 украинских защитниковPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
1м/с
84%
759мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В НБУ работают над возвращением "груза" из инкассаторских авто, которые задержала ВенгрияPhoto6 марта, 19:45 • 12568 просмотра
На фронте произошло 135 боевых столкновений, враг применил более 3,5 тыс. дронов - Генштаб6 марта, 20:30 • 8252 просмотра
Под Полтавой упал вражеский беспилотник, повреждена кровля дома6 марта, 21:07 • 12127 просмотра
Украина и Польша разворачивают совместное производство САУ БогданаPhoto6 марта, 22:39 • 6480 просмотра
РФ атакует Киев гиперзвуковыми ракетами Циркон, вероятно, с кассетной боевой частью23:51 • 17745 просмотра
публикации
Как война вокруг Ирана угрожает продовольственной безопасности – в Дубае заканчиваются запасы продуктов6 марта, 14:46 • 30399 просмотра
Заказные уголовные производства вредят репутации украинских компаний на международной арене6 марта, 13:09 • 37422 просмотра
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране6 марта, 12:50 • 63920 просмотра
Сайт StopOdrex с историями пациентов скандальной клиники Odrex возобновил работу6 марта, 11:16 • 38857 просмотра
Куда пойти в Киеве на выходных - анонсы мероприятий6 марта, 09:52 • 46934 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Игорь Терехов
Марко Рубио
Олег Синегубов
Джо Байден
Актуальные места
Соединённые Штаты
Иран
Украина
Израиль
Белый дом
Реклама
УНН Lite
"Меня просто ломали": SOWA откровенно рассказала о токсичном сотрудничестве в шоу-бизнесеPhoto6 марта, 18:52 • 14025 просмотра
Джамала поразила новым треком "Замовкни" - песня войдет в альбом "Рух мій"Video6 марта, 15:48 • 14811 просмотра
Бритни Спирс арестовали в Калифорнии по подозрению в вождении в нетрезвом виде6 марта, 02:40 • 32829 просмотра
Меган Фокс вернулась в Instagram после почти двухлетнего перерыва и сразу показала откровенные фотоPhoto5 марта, 18:11 • 29254 просмотра
MILA NITICH шокировала признанием - почему песню "Каюсь" ей запрещали петь в 18 летPhotoVideo5 марта, 15:38 • 30862 просмотра
Актуальное
Техника
Золото
Самоходная гаубица CAESAR
Хранитель
9К720 Искандер

Мировые цены на нефть и газ бьют многолетние рекорды из-за войны с Ираном

Киев • УНН

 • 442 просмотра

Нефть Brent подорожала до 92,69 доллара из-за блокировки Ормузского пролива и ударов по инфраструктуре. QatarEnergy объявила форс-мажор из-за хаоса.

Мировые цены на нефть и газ бьют многолетние рекорды из-за войны с Ираном

Масштабный военный конфликт на Ближнем Востоке, начавшийся после ударов США и Израиля по Ирану, вызвал хаос на глобальных энергетических рынках и повышение цен на нефть и газ. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

В течение последней недели цены на нефть продемонстрировали стремительный рост: американская WTI взлетела на 36%, достигнув отметки 90,90 доллара, а международный эталон Brent подорожал на 27% – до 92,69 доллара за баррель. Основной причиной коллапса стало фактическое блокирование Ормузского пролива, через который ежедневно проходит около 20 миллионов баррелей нефти, что составляет пятую часть мирового потребления.

Коллапс в Персидском заливе и паника на заправках

Несмотря на заявления администрации Трампа о возможности быстрого завершения кампании, судоходство в регионе практически остановилось из-за высоких рисков атак и отказа страховых компаний покрывать убытки.

Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране06.03.26, 14:50 • 63924 просмотра

Около сотни танкеров застряли на подходах к заливу, а компания QatarEnergy уже объявила о форс-мажорных обстоятельствах из-за ударов по нефтегазовой инфраструктуре. Это непосредственно сказалось на стоимости жизни в США и Европе, где водители уже видят на стелах заправок цены, которых не было со времен кризиса 2022 года.

Политический ультиматум и будущее цен

Трамп, который требует от Тегерана "безоговорочной капитуляции", публично демонстрирует спокойствие относительно энергетической нестабильности, полагаясь на внутренние резервы и ожидая быстрой победы. Однако эксперты предупреждают: если Ормузский пролив будет оставаться закрытым в течение следующих нескольких недель, цена Brent может легко пересечь отметку 100–120 долларов. Американские потребители все более скептически относятся к официальным прогнозам, опасаясь затяжного конфликта, который изменит мировую экономику.

Война с Ираном спровоцировала стремительный рост цен на топливо в США07.03.26, 06:38 • 1130 просмотров

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости Мира
Энергетика
Столкновения
Ассошиэйтед Пресс
Израиль
Дональд Трамп
Европа
Соединённые Штаты
Иран