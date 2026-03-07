Мировые цены на нефть и газ бьют многолетние рекорды из-за войны с Ираном
Нефть Brent подорожала до 92,69 доллара из-за блокировки Ормузского пролива и ударов по инфраструктуре. QatarEnergy объявила форс-мажор из-за хаоса.
Масштабный военный конфликт на Ближнем Востоке, начавшийся после ударов США и Израиля по Ирану, вызвал хаос на глобальных энергетических рынках и повышение цен на нефть и газ. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.
В течение последней недели цены на нефть продемонстрировали стремительный рост: американская WTI взлетела на 36%, достигнув отметки 90,90 доллара, а международный эталон Brent подорожал на 27% – до 92,69 доллара за баррель. Основной причиной коллапса стало фактическое блокирование Ормузского пролива, через который ежедневно проходит около 20 миллионов баррелей нефти, что составляет пятую часть мирового потребления.
Коллапс в Персидском заливе и паника на заправках
Несмотря на заявления администрации Трампа о возможности быстрого завершения кампании, судоходство в регионе практически остановилось из-за высоких рисков атак и отказа страховых компаний покрывать убытки.
Около сотни танкеров застряли на подходах к заливу, а компания QatarEnergy уже объявила о форс-мажорных обстоятельствах из-за ударов по нефтегазовой инфраструктуре. Это непосредственно сказалось на стоимости жизни в США и Европе, где водители уже видят на стелах заправок цены, которых не было со времен кризиса 2022 года.
Политический ультиматум и будущее цен
Трамп, который требует от Тегерана "безоговорочной капитуляции", публично демонстрирует спокойствие относительно энергетической нестабильности, полагаясь на внутренние резервы и ожидая быстрой победы. Однако эксперты предупреждают: если Ормузский пролив будет оставаться закрытым в течение следующих нескольких недель, цена Brent может легко пересечь отметку 100–120 долларов. Американские потребители все более скептически относятся к официальным прогнозам, опасаясь затяжного конфликта, который изменит мировую экономику.
