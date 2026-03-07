$43.810.0950.900.07
Война с Ираном спровоцировала стремительный рост цен на топливо в США

Киев • УНН

 • 526 просмотра

Стоимость бензина в США выросла на 11% из-за конфликта с Ираном и нефти по 90 долларов. Это создает политические риски для республиканцев перед выборами.

Война с Ираном спровоцировала стремительный рост цен на топливо в США

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Соединенных Штатах продемонстрировали резкий скачок, что стало прямым следствием масштабного военного конфликта с Ираном. Ограничение экспорта нефти привело к тому, что стоимость сырья превысила отметку 90 долларов за баррель, усиливая инфляционное давление на американских потребителей. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

По данным ассоциации AAA, только за последнюю неделю средняя цена на бензин выросла на 11%, достигнув 3,32 доллара за галлон, что является самым высоким показателем за последние полтора года.

Экономические последствия и реакция американских водителей

Наибольший рост цен зафиксирован в штатах Среднего Запада и Юга, в частности в Джорджии, где стоимость топлива подскочила на 40 центов за галлон всего за несколько дней. Американцы вынуждены пересматривать свои расходы и ограничивать поездки, поскольку подорожание дизельного топлива на 15% существенно влияет на логистику и стоимость товаров.

Несмотря на статус США как крупнейшего производителя нефти, зависимость от глобального рынка и импорта миллионов баррелей ежедневно делает внутренние цены уязвимыми к геополитическим потрясениям в Персидском заливе.

Политические риски для администрации Трампа

Ситуация с топливом создает серьезное испытание для Республиканской партии накануне промежуточных выборов в ноябре 2026 года. Хотя президент Дональд Трамп ранее обещал снизить расходы на энергоносители за счет расширения внутреннего бурения, текущая нестабильность вызывает недовольство даже в штатах, традиционно его поддерживающих.

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости Мира
Энергетика
Выборы в США
Джорджия (штат США)
Республиканская партия (Соединенные Штаты)
Reuters
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Иран