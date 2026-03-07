США готовят крупнейшую ночную бомбардировку военных объектов Ирана

Министр финансов США Скотт Бессент объявил о подготовке беспрецедентной воздушной операции, направленной на полную деструкцию ракетного потенциала Тегерана. По словам высокопоставленного чиновника, главными целями станут стартовые площадки и промышленные мощности, где производится вооружение для атак на американские объекты. Об этом пишет УНН.

Детали

Сегодня ночью мы проведем нашу крупнейшую бомбардировочную кампанию Ирана. Мы нанесем наибольший ущерб иранским пусковым установкам ракет и заводам, где эти ракеты производят – заявил министр финансов США Скотт Бессент.

Американское командование сосредоточит усилия на выводе из строя критической инфраструктуры, обеспечивающей иранскую армию средствами нападения.

Ожидается, что удары будут направлены на заводы и склады, что позволит на длительное время подорвать боеспособность КСИР. Скотт Бессент подчеркнул решимость администрации Белого дома действовать максимально жестко для обеспечения безопасности в зоне конфликта.

Только Трамп решит, когда Иран "безоговорочно капитулирует" - Белый дом