США готовят крупнейшую ночную бомбардировку военных объектов Ирана

6 марта, 15:35 • 24074 просмотра
ЕС рассматривает финансовую помощь для возобновления поставок нефти через "Дружбу"
6 марта, 15:23 • 34628 просмотра
россия весной готовит наступление на Донетчине - ЗеленскийVideo
6 марта, 13:05 • 30427 просмотра
Переговоры Украина-США-рф продолжаются, и в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс - Уиткофф
6 марта, 12:50 • 52481 просмотра
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране
6 марта, 12:20 • 24981 просмотра
Правительство занялось вопросом подорожания на рынке горючего - Свириденко назвала шаги
6 марта, 11:26 • 23247 просмотра
Politico: в ЕС "потопили" модель для ускоренного вступления Украины
6 марта, 10:48 • 22226 просмотра
Зеленский сообщил о втором этапе обмена - из российского плена возвращаются еще 300 украинских защитниковPhoto
6 марта, 09:57 • 20380 просмотра
Украинцам не стоит ехать в Венгрию - МИД выпустил рекомендации после задержания инкассаторских авто
6 марта, 09:32 • 20557 просмотра
Международные резервы Украины "похудели" на 5% - НБУ говорит, из-за продажи валюты и выплаты долга
Эксклюзив
6 марта, 09:22 • 17965 просмотра
Цены на гречку и хватит ли запасов, чтобы дождаться нового урожая – прогноз
Заказные уголовные производства вредят репутации украинских компаний на международной арене6 марта, 13:09 • 30454 просмотра
Экс-прокурор САП предположил, что директор НАБУ расчищает энергорынок под одного из своих – его жена принимала участие в схемах6 марта, 13:37 • 6568 просмотра
Захват инкассаторов в Венгрии - Будапешт показал кадры задержания и изъятой наличностиPhotoVideo6 марта, 14:16 • 5398 просмотра
Как война вокруг Ирана угрожает продовольственной безопасности – в Дубае заканчиваются запасы продуктов6 марта, 14:46 • 22894 просмотра
Джамала поразила новым треком "Замовкни" - песня войдет в альбом "Рух мій"Video6 марта, 15:48 • 8984 просмотра
Как война вокруг Ирана угрожает продовольственной безопасности – в Дубае заканчиваются запасы продуктов6 марта, 14:46 • 22978 просмотра
Заказные уголовные производства вредят репутации украинских компаний на международной арене6 марта, 13:09 • 30550 просмотра
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране6 марта, 12:50 • 52467 просмотра
Сайт StopOdrex с историями пациентов скандальной клиники Odrex возобновил работу6 марта, 11:16 • 34075 просмотра
Куда пойти в Киеве на выходных - анонсы мероприятий6 марта, 09:52 • 42183 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Андрей Сибига
Андрей Пышный
Музыкант
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Венгрия
Израиль
"Меня просто ломали": SOWA откровенно рассказала о токсичном сотрудничестве в шоу-бизнесеPhoto18:52 • 4546 просмотра
Джамала поразила новым треком "Замовкни" - песня войдет в альбом "Рух мій"Video6 марта, 15:48 • 9106 просмотра
Бритни Спирс арестовали в Калифорнии по подозрению в вождении в нетрезвом виде6 марта, 02:40 • 30078 просмотра
Меган Фокс вернулась в Instagram после почти двухлетнего перерыва и сразу показала откровенные фотоPhoto5 марта, 18:11 • 26651 просмотра
MILA NITICH шокировала признанием - почему песню "Каюсь" ей запрещали петь в 18 летPhotoVideo5 марта, 15:38 • 28354 просмотра
Техника
Социальная сеть
Золото
Дипломатка
Отопление

США готовят крупнейшую ночную бомбардировку военных объектов Ирана

Киев • УНН

 • 294 просмотра

Министр финансов США Скотт Бессент анонсировал беспрецедентную воздушную операцию против Ирана. Цель – полное уничтожение ракетного потенциала Тегерана, включая стартовые площадки и заводы.

США готовят крупнейшую ночную бомбардировку военных объектов Ирана

Министр финансов США Скотт Бессент объявил о подготовке беспрецедентной воздушной операции, направленной на полную деструкцию ракетного потенциала Тегерана. По словам высокопоставленного чиновника, главными целями станут стартовые площадки и промышленные мощности, где производится вооружение для атак на американские объекты. Об этом пишет УНН.

Детали

Сегодня ночью мы проведем нашу крупнейшую бомбардировочную кампанию Ирана. Мы нанесем наибольший ущерб иранским пусковым установкам ракет и заводам, где эти ракеты производят

– заявил министр финансов США Скотт Бессент.

Американское командование сосредоточит усилия на выводе из строя критической инфраструктуры, обеспечивающей иранскую армию средствами нападения.

 Ожидается, что удары будут направлены на заводы и склады, что позволит на длительное время подорвать боеспособность КСИР. Скотт Бессент подчеркнул решимость администрации Белого дома действовать максимально жестко для обеспечения безопасности в зоне конфликта.

Только Трамп решит, когда Иран "безоговорочно капитулирует" - Белый дом06.03.26, 20:55 • 4432 просмотра

Степан Гафтко

Новости Мира