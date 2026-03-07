США готують найбільше нічне бомбардування військових об'єктів Ірану
Міністр фінансів США Скотт Бессент анонсував безпрецедентну повітряну операцію проти Ірану. Мета – повне знищення ракетного потенціалу Тегерана, включаючи стартові майданчики та заводи.
За словами високопосадовця, головними цілями стануть стартові майданчики та промислові потужності, де виготовляється озброєння для атак на американські об'єкти.
Сьогодні вночі ми проведемо нашу найбільшу бомбардувальну кампанію Ірану. Ми завдамо найбільшої шкоди іранським пусковим установкам ракет і заводам, де ці ракети виробляють
Американське командування зосередить зусилля на виведенні з ладу критичної інфраструктури, яка забезпечує іранську армію засобами нападу.
Очікується, що удари будуть спрямовані на заводи та склади, що дозволить на тривалий час підірвати боєздатність КВІР. Скотт Бессент підкреслив рішучість адміністрації Білого дому діяти максимально жорстко для гарантування безпеки в зоні конфлікту.
