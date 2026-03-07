США готують найбільше нічне бомбардування військових об'єктів Ірану

$43.810.09
6 березня, 15:35 • 24052 перегляди
ЄС розглядає фінансову допомогу для відновлення постачання нафти через "Дружбу"
6 березня, 15:23 • 34560 перегляди
росія навесні готує наступ на Донеччині - ЗеленськийVideo
6 березня, 13:05 • 30380 перегляди
Переговори Україна-США-рф тривають, і найближчими тижнями очікується додатковий прогрес - Віткофф
6 березня, 12:50 • 52424 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані
6 березня, 12:20 • 24955 перегляди
Уряд взявся за питання підвищення цін на ринку пального - Свириденко назвала кроки
6 березня, 11:26 • 23243 перегляди
Politico: у ЄС "потопили" модель для прискореного вступу України
6 березня, 10:48 • 22224 перегляди
Зеленський повідомив про другий етап обміну - з російського полону повертаються ще 300 українських захисниківPhoto
6 березня, 09:57 • 20380 перегляди
Українцям не варто їхати до Угорщини - МЗС випустило рекомендації після затримання інкасаторських авто
6 березня, 09:32 • 20557 перегляди
Міжнародні резерви України "схудли" на 5% - НБУ каже, через продаж валюти і виплату боргу
Ексклюзив
6 березня, 09:22 • 17964 перегляди
Ціни на гречку та чи вистачить запасів, щоб дочекатись нового врожаю - прогноз
Замовні кримінальні провадження шкодять репутації українських компаній на міжнародній арені6 березня, 13:09 • 30454 перегляди
Експрокурор САП припустив, що директор НАБУ розчищає енергоринок під когось зі своїх – його дружина брала участь у схемах6 березня, 13:37 • 6568 перегляди
Захоплення інкасаторів в Угорщині - Будапешт показав кадри затримання і вилученої готівкиPhotoVideo6 березня, 14:16 • 5398 перегляди
Як війна навколо Ірану загрожує продовольчій безпеці - у Дубаї закінчуються запаси продуктів6 березня, 14:46 • 22894 перегляди
Джамала вразила новим треком "Замовкни" - пісня увійде до альбому "Рух мій"Video6 березня, 15:48 • 8984 перегляди
Як війна навколо Ірану загрожує продовольчій безпеці - у Дубаї закінчуються запаси продуктів6 березня, 14:46 • 22949 перегляди
Замовні кримінальні провадження шкодять репутації українських компаній на міжнародній арені6 березня, 13:09 • 30516 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані6 березня, 12:50 • 52424 перегляди
Сайт StopOdrex з історіями пацієнтів скандальної клініки Odrex відновив роботу 6 березня, 11:16 • 34067 перегляди
Куди піти у Києві на вихідних - анонси заходів6 березня, 09:52 • 42176 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Сибіга
Андрій Пишний
Музикант
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Ізраїль
"Мене просто ламали": SOWA відверто розповіла про токсичну співпрацю у шоу-бізнесіPhoto18:52 • 4536 перегляди
Джамала вразила новим треком "Замовкни" - пісня увійде до альбому "Рух мій"Video6 березня, 15:48 • 9070 перегляди
Брітні Спірс заарештували в Каліфорнії за підозрою у водінні в нетверезому стані6 березня, 02:40 • 30072 перегляди
Меган Фокс повернулася в Instagram після майже дворічної паузи і одразу показала відверті фотоPhoto5 березня, 18:11 • 26646 перегляди
MILA NITICH шокувала зізнанням - чому пісню "Каюсь" їй забороняли співати у 18 років PhotoVideo5 березня, 15:38 • 28350 перегляди
США готують найбільше нічне бомбардування військових об'єктів Ірану

Київ • УНН

 • 246 перегляди

Міністр фінансів США Скотт Бессент анонсував безпрецедентну повітряну операцію проти Ірану. Мета – повне знищення ракетного потенціалу Тегерана, включаючи стартові майданчики та заводи.

США готують найбільше нічне бомбардування військових об'єктів Ірану

Міністр фінансів США Скотт Бессент оголосив про підготовку безпрецедентної повітряної операції, спрямованої на повну деструкцію ракетного потенціалу Тегерана. За словами високопосадовця, головними цілями стануть стартові майданчики та промислові потужності, де виготовляється озброєння для атак на американські об’єкти. Про це пише УНН.

Деталі

Сьогодні вночі ми проведемо нашу найбільшу бомбардувальну кампанію Ірану. Ми завдамо найбільшої шкоди іранським пусковим установкам ракет і заводам, де ці ракети виробляють

– заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.

Американське командування зосередить зусилля на виведенні з ладу критичної інфраструктури, яка забезпечує іранську армію засобами нападу.

 Очікується, що удари будуть спрямовані на заводи та склади, що дозволить на тривалий час підірвати боєздатність КВІР. Скотт Бессент підкреслив рішучість адміністрації Білого дому діяти максимально жорстко для гарантування безпеки в зоні конфлікту.

Лише Трамп вирішить, коли Іран "беззастережно капітулює" - Білий дім06.03.26, 20:55 • 4428 переглядiв

Степан Гафтко

Світ