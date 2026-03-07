США готують найбільше нічне бомбардування військових об'єктів Ірану

Міністр фінансів США Скотт Бессент оголосив про підготовку безпрецедентної повітряної операції, спрямованої на повну деструкцію ракетного потенціалу Тегерана. За словами високопосадовця, головними цілями стануть стартові майданчики та промислові потужності, де виготовляється озброєння для атак на американські об’єкти. Про це пише УНН.

Сьогодні вночі ми проведемо нашу найбільшу бомбардувальну кампанію Ірану. Ми завдамо найбільшої шкоди іранським пусковим установкам ракет і заводам, де ці ракети виробляють