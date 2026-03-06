Лише Трамп вирішить, коли Іран "беззастережно капітулює" - Білий дім

Рішення про те, як буде виглядати "беззаперечна капітуляція" Ірану, ухвалить президент США Дональд Трамп. Про це заявила речниця Білого дому Керолайн Лівітт, передає УНН.

Президент має на увазі, що коли він, як головнокомандувач Збройних сил США, визначить, що Іран більше не становить загрози для Сполучених Штатів Америки і цілі операції "Епічна лють" будуть повністю досягнуті, тоді Іран, по суті, опиниться в стані беззастережної капітуляції, незалежно від того, заявлять вони про це самі чи ні - сказала речниця Білого дому.

Трамп планує зміну влади в Ірані та має свій список ймовірних лідерів

"Чесно кажучи, - продовжила вона, - у них не так багато людей, які могли б сказати це за них, тому що Сполучені Штати та Держава Ізраїль повністю знищили понад 50 лідерів колишнього терористичного режиму, включаючи самого Верховного лідера".

Пояснення Лівітт, як і повідомлення Трампа, не містило жодних конкретних вимог до іранських лідерів відмовитися від своїх ядерних амбіцій чи терористичних угруповань.

Нагадаємо

Раніше американський лідер Дональд Трамп на своїй платформі Truth Social визначив умову припинення ударів США по Ірану, а саме - безумовна капітуляція.