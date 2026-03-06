$43.810.09
ЄС розглядає фінансову допомогу для відновлення постачання нафти через "Дружбу"
15:23 • 23632 перегляди
росія навесні готує наступ на Донеччині - ЗеленськийVideo
13:05 • 24269 перегляди
Переговори Україна-США-рф тривають, і найближчими тижнями очікується додатковий прогрес - Віткофф
6 березня, 12:50 • 43029 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані
6 березня, 12:20 • 21186 перегляди
Уряд взявся за питання підвищення цін на ринку пального - Свириденко назвала кроки
6 березня, 11:26 • 21137 перегляди
Politico: у ЄС "потопили" модель для прискореного вступу України
6 березня, 10:48 • 20443 перегляди
Зеленський повідомив про другий етап обміну - з російського полону повертаються ще 300 українських захисниківPhoto
6 березня, 09:57 • 19466 перегляди
Українцям не варто їхати до Угорщини - МЗС випустило рекомендації після затримання інкасаторських авто
6 березня, 09:32 • 19901 перегляди
Міжнародні резерви України "схудли" на 5% - НБУ каже, через продаж валюти і виплату боргу
Ексклюзив
6 березня, 09:22 • 17220 перегляди
Ціни на гречку та чи вистачить запасів, щоб дочекатись нового врожаю - прогноз
В Угорщині заявили, що затримали українців з інкасаторськими авто у справі про "відмивання грошей"6 березня, 09:52 • 23025 перегляди
Куди піти у Києві на вихідних - анонси заходів6 березня, 09:52 • 38058 перегляди
Сайт StopOdrex з історіями пацієнтів скандальної клініки Odrex відновив роботу 6 березня, 11:16 • 29087 перегляди
Замовні кримінальні провадження шкодять репутації українських компаній на міжнародній арені13:09 • 24553 перегляди
Як війна навколо Ірану загрожує продовольчій безпеці - у Дубаї закінчуються запаси продуктів14:46 • 17179 перегляди
Лише Трамп вирішить, коли Іран "беззастережно капітулює" - Білий дім

Київ • УНН

 • 130 перегляди

Іран, по суті, опиниться в стані беззастережної капітуляції, коли президент США вирішить, що країна не становить загрози для Америки, повідомили у Білому домі.

Лише Трамп вирішить, коли Іран "беззастережно капітулює" - Білий дім

Рішення про те, як буде виглядати "беззаперечна капітуляція" Ірану, ухвалить президент США Дональд Трамп. Про це заявила речниця Білого дому Керолайн Лівітт, передає УНН.

Президент має на увазі, що коли він, як головнокомандувач Збройних сил США, визначить, що Іран більше не становить загрози для Сполучених Штатів Америки і цілі операції "Епічна лють" будуть повністю досягнуті, тоді Іран, по суті, опиниться в стані беззастережної капітуляції, незалежно від того, заявлять вони про це самі чи ні 

- сказала речниця Білого дому.

Трамп планує зміну влади в Ірані та має свій список ймовірних лідерів06.03.26, 07:39 • 5944 перегляди

"Чесно кажучи, - продовжила вона, - у них не так багато людей, які могли б сказати це за них, тому що Сполучені Штати та Держава Ізраїль повністю знищили понад 50 лідерів колишнього терористичного режиму, включаючи самого Верховного лідера".

Пояснення Лівітт, як і повідомлення Трампа, не містило жодних конкретних вимог до іранських лідерів відмовитися від своїх ядерних амбіцій чи терористичних угруповань.

Нагадаємо

Раніше американський лідер Дональд Трамп на своїй платформі Truth Social визначив умову припинення ударів США по Ірану, а саме - безумовна капітуляція.

Антоніна Туманова

