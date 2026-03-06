Ізраїль показав знищення бункера Алі Хаменеї в Тегерані

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) показала кадри знищення підземного бункеру Верховного лідеру Ірану Алі Хаменеї, який розташований у самому центрі Тегерану під комплексом будівель іранського керівництва. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр ЦАХАЛ.

Ізраїльські військові зазначили, що бункер використовувався Хаменеї як безпечний центр управління в надзвичайних ситуаціях. За даними ізраїльської розвідки, цей комплекс простягався на кілька вулиць у центрі Тегерана і мав численні входи та зали для нарад для високопоставлених членів іранського режиму.

Підземний комплекс був створений режимом як база для просування військових дій та екстремістських ідеологій проти Держави Ізраїль та західного світу. Він був одним з найважливіших військових командних центрів іранського керівництва. Атака на бункер ще більше послаблює командні та контрольні можливості режиму