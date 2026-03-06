Ізраїль показав знищення бункера Алі Хаменеї в Тегерані
Київ • УНН
Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) оприлюднила кадри знищення підземного бункера Верховного лідера Ірану Алі Хаменеї в Тегерані. Цей комплекс використовувався як безпечний центр управління та база для просування військових дій.
Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) показала кадри знищення підземного бункеру Верховного лідеру Ірану Алі Хаменеї, який розташований у самому центрі Тегерану під комплексом будівель іранського керівництва. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр ЦАХАЛ.
Деталі
Ізраїльські військові зазначили, що бункер використовувався Хаменеї як безпечний центр управління в надзвичайних ситуаціях. За даними ізраїльської розвідки, цей комплекс простягався на кілька вулиць у центрі Тегерана і мав численні входи та зали для нарад для високопоставлених членів іранського режиму.
Підземний комплекс був створений режимом як база для просування військових дій та екстремістських ідеологій проти Держави Ізраїль та західного світу. Він був одним з найважливіших військових командних центрів іранського керівництва. Атака на бункер ще більше послаблює командні та контрольні можливості режиму
Нагадаємо
Іранські державні медіа та провідні інформаційні агентства Fars і Tasnim підтвердили смерть Верховного лідера країни аятоли Алі Хаменеї.
Згодом Іранська Асамблея експертів обрала сина загиблого аятолли Алі Хаменеї, Моджтабу, новим Верховним лідером під тиском Корпусу вартових ісламської революції.
Тим часом Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що будь-який лідер, призначений іранським духовенством, буде мішенню для знищення.