Ізраїль показав знищення бункера Алі Хаменеї в Тегерані

$43.810.09
50.900.07
ukenru
15:35 • 28 перегляди
ЄС розглядає фінансову допомогу для відновлення постачання нафти через "Дружбу"
15:23 • 522 перегляди
росія навесні готує наступ на Донеччині - ЗеленськийVideo
13:05 • 10615 перегляди
Переговори Україна-США-рф тривають, і найближчими тижнями очікується додатковий прогрес - Віткофф
12:50 • 20306 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані
12:20 • 12449 перегляди
Уряд взявся за питання підвищення цін на ринку пального - Свириденко назвала кроки
11:26 • 16703 перегляди
Politico: у ЄС "потопили" модель для прискореного вступу України
10:48 • 17099 перегляди
Зеленський повідомив про другий етап обміну - з російського полону повертаються ще 300 українських захисниківPhoto
09:57 • 17801 перегляди
Українцям не варто їхати до Угорщини - МЗС випустило рекомендації після затримання інкасаторських авто
6 березня, 09:32 • 18573 перегляди
Міжнародні резерви України "схудли" на 5% - НБУ каже, через продаж валюти і виплату боргу
Ексклюзив
6 березня, 09:22 • 16065 перегляди
Ціни на гречку та чи вистачить запасів, щоб дочекатись нового врожаю - прогноз
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+4°
2м/с
62%
757мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Єврокомісія пропонує змінити правила розширення для прискореного вступу України6 березня, 06:05 • 10247 перегляди
В Угорщині заявили, що затримали українців з інкасаторськими авто у справі про "відмивання грошей"09:52 • 14483 перегляди
Куди піти у Києві на вихідних - анонси заходів09:52 • 23686 перегляди
Сайт StopOdrex з історіями пацієнтів скандальної клініки Odrex відновив роботу 11:16 • 14815 перегляди
Замовні кримінальні провадження шкодять репутації українських компаній на міжнародній арені13:09 • 9810 перегляди
Публікації
Як війна навколо Ірану загрожує продовольчій безпеці - у Дубаї закінчуються запаси продуктів14:46 • 3020 перегляди
Замовні кримінальні провадження шкодять репутації українських компаній на міжнародній арені13:09 • 9880 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані12:50 • 20308 перегляди
Сайт StopOdrex з історіями пацієнтів скандальної клініки Odrex відновив роботу 11:16 • 14852 перегляди
Куди піти у Києві на вихідних - анонси заходів09:52 • 23723 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Андрій Пишний
Дональд Трамп
Роберт Фіцо
Музикант
Актуальні місця
Україна
Угорщина
Сполучені Штати Америки
Будапешт
Іран
Реклама
УНН Lite
Брітні Спірс заарештували в Каліфорнії за підозрою у водінні в нетверезому стані6 березня, 02:40 • 24277 перегляди
Меган Фокс повернулася в Instagram після майже дворічної паузи і одразу показала відверті фотоPhoto5 березня, 18:11 • 21446 перегляди
MILA NITICH шокувала зізнанням - чому пісню "Каюсь" їй забороняли співати у 18 років PhotoVideo5 березня, 15:38 • 23542 перегляди
Ірина Федишин отримала від Зеленського відзнаку "Золоте серце" за волонтерствоPhoto5 березня, 11:40 • 44750 перегляди
Селена Гомес розповіла, скільки хоче мати дітей з Бенні БланкоVideo4 березня, 15:04 • 50977 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Золото
Дипломатка
Техніка
Фільм

Ізраїль показав знищення бункера Алі Хаменеї в Тегерані

Київ • УНН

 • 116 перегляди

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) оприлюднила кадри знищення підземного бункера Верховного лідера Ірану Алі Хаменеї в Тегерані. Цей комплекс використовувався як безпечний центр управління та база для просування військових дій.

Ізраїль показав знищення бункера Алі Хаменеї в Тегерані

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) показала кадри знищення підземного бункеру Верховного лідеру Ірану Алі Хаменеї, який розташований у самому центрі Тегерану під комплексом будівель іранського керівництва. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр ЦАХАЛ.

Деталі

Ізраїльські військові зазначили, що бункер використовувався Хаменеї як безпечний центр управління в надзвичайних ситуаціях. За даними ізраїльської розвідки, цей комплекс простягався на кілька вулиць у центрі Тегерана і мав численні входи та зали для нарад для високопоставлених членів іранського режиму.

Підземний комплекс був створений режимом як база для просування військових дій та екстремістських ідеологій проти Держави Ізраїль та західного світу. Він був одним з найважливіших військових командних центрів іранського керівництва. Атака на бункер ще більше послаблює командні та контрольні можливості режиму

- йдеться в повідомленні ЦАХАЛ.

Нагадаємо

Іранські державні медіа та провідні інформаційні агентства Fars і Tasnim підтвердили смерть Верховного лідера країни аятоли Алі Хаменеї.

Згодом Іранська Асамблея експертів обрала сина загиблого аятолли Алі Хаменеї, Моджтабу, новим Верховним лідером під тиском Корпусу вартових ісламської революції.

Тим часом Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що будь-який лідер, призначений іранським духовенством, буде мішенню для знищення.

Євген Устименко

Світ
Сутички
Алі Хаменеї
Ізраїль
Армія оборони Ізраїлю
Тегеран